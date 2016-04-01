Как обновить ванную комнату

Что делает сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?

В нашем распоряжении сегодня находится поистине не виданный прежде ресурс преображения нашего быта и среды жизни. Однако, ресурс этот зачастую остаётся невостребованным. Предпринять решительные шаги: переменить, например, место жительства или даже континент, сменить работу или тип занятости – нам кажется обычно чрезмерно авантюрным поступком. Но местом посильного преодоления рутины, пускай бы и посредством игры, остаётся наш дом.

Ремонт привычно связывается в нашем представлении как раз-таки с рутиной, а никак не с радостью перемен. Потому, возможно, лучше говорить об обновлении. Обновление такое может быть не тотальным, а последовательным, постепенным. С чего же начать? Например, с ванной!