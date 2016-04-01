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Как обновить ванную комнату

Журналисты и блогеры Журналисты и блогеры
Wren Cottage, Hart Design and Construction Hart Design and Construction Ванная комната в стиле кантри
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Что делает сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?

В нашем распоряжении сегодня находится поистине не виданный прежде ресурс преображения нашего быта и среды жизни. Однако, ресурс этот зачастую остаётся невостребованным. Предпринять решительные шаги: переменить, например, место жительства или даже континент, сменить работу или тип занятости – нам кажется обычно чрезмерно авантюрным поступком. Но местом посильного преодоления рутины, пускай бы и посредством игры, остаётся наш дом. 

Ремонт привычно связывается в нашем представлении как раз-таки с рутиной, а никак не с радостью перемен. Потому, возможно, лучше говорить об обновлении. Обновление такое может быть не тотальным, а последовательным, постепенным. С чего же начать? Например, с ванной!

Ванные баталии

Country Bathroom Hart Design and Construction Ванная комната в стиле кантри
Hart Design and Construction

Country Bathroom

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

Как часто мы бываем недовольны состоянием нашей ванной! Всё потому, что ванная подвергается постоянному воздействию агрессивных факторов: недостаточная вентиляция, влажность, высокие температуры – всё это приводит очень скоро к очевидным переменам внешнего вида помещения. Что же можно предпринять на этом фронте?

Лучшие рекомендации по переделке ванной

Лофт в Киеве Дизайн-мастерская 'GENESIS' Ванная в стиле лофт дизайн,интерьера,киев,лофт,квартира,санузел,ванная
Дизайн-мастерская <q>GENESIS</q>

Лофт в Киеве

Дизайн-мастерская "GENESIS"
Дизайн-мастерская <q>GENESIS</q>
Дизайн-мастерская "GENESIS"

Обновление ванной, конечно, не сплошное веселье. Если отпустить контроль и положиться на одно только ощущение непосредственной жизни, велика вероятность на выходе получить пущий кошмар. Разберём весь процесс по порядку, чтобы исключить случайные казусы.

Экспериментируйте с отделкой!

ERGO_NOMIC, Giulio Gianturco Giulio Gianturco Ванная комнатаВанны и душевые ДПК Белый
Giulio Gianturco

Giulio Gianturco
Giulio Gianturco
Giulio Gianturco

Сегодня, оставаясь в рамках закона и не утруждая себя и свой бюджет розысками эксклюзивных материалов, мы всё равно можем позволить себе десятки разнообразных вариантов отделки стен в ванной комнате. 

Выбирая из множества существующих на рынке вариантов, помимо вкуса стоит руководствоваться некоторыми объективными соображениями: размером ванной комнаты, стилем, бюджетом и спецификой условий эксплуатации.

Материалы отделки стен в ванной, разумеется, будут отличаться от подобных материалов, используемых в других комнатах. Среди прочих вариантов можно выделить покраску специальными красочными материалами, плитку, специальные не гигроскопичные обои, декоративная штукатурка, стекло и дерево.

Задумайтесь о перемене пола

Vov bathtub, Mastella Design Mastella Design Ванная комнатаВанны и душевые Полиэстер Черный
Mastella Design

Mastella Design
Mastella Design
Mastella Design

От напольного покрытия в ванной ждут соответствия некоторым ожиданиям: оно должно быть не скользким, влагостойким и легким в уборке. Традиционно для отделки ванной комнаты используется керамическая плитка. Сегодня её успешно заменяют или дополняют керамогранит и мозаика.Помимо них, однако, успешно применяются и новые специфичные материалы. 

Так, наливной пол отвечает всем требованиям, предъявляемым к напольному покрытию во влажном помещении. Однако, работа и материал могут обойтись довольно дорого, порой даже дороже массива. 

Деревянный пол, вопреки распространенному мнению, прекрасно показывает себя в ванной комнате. Он так же не дёшев, особенно влагостойкие породы вроде тика, лиственницы и других.Кроме того древесину необходимо будет обработать, или покрыть несколькими слоями яхтенного лака.

Немного про туалет

Интерьер квартиры 40 кв.м. в Мурманске, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Ванная в классическом стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Интерьер квартиры 40 кв.м. в Мурманске

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

К объединённому санузлу мы по привычке относимся слегка снисходительно, не очень ожидая от него каких-то красот. Как правило, он ассоциируется – совершенно напрасно, к слову! – с дефицитным прошлым. Впрочем, это не причина для того, чтобы отказаться от идеи сделать из ванной комнаты место во всех отношениях приятное и привлекательное.

Унитаз как предмет не только утилитарный, но и декоративный – спасибо Дюшану! – таким образом должен соответствовать логике дизайн-проекта ванной. Сегодня кроме ортодоксальных моделей существует великое множество оригинальных видов изделия, способных стать безо всяких кавычек украшением ванной комнаты.

“Здесь должно было быть окно!”

Viva la "Vita", Royal Lagos Company Royal Lagos Company Ванная комнатаОсвещение
Royal Lagos Company

Royal Lagos Company
Royal Lagos Company
Royal Lagos Company

Окно в ванной – оптимальное решение множества естественных трудностей этого помещения. Благодаря ему вопрос о принудительной вентиляции если не отпадает совсем, то решается значительно эффективнее, и все дополнительные приспособления служат разве что сезонными опциями. Так же, если в ванной предусмотрено окно, оно позволяет избежать дополнительных трат и трудностей, связанных с необходимостью освещения комнаты в дневное время. 

При всём прочем, во множестве современных домов, не смотря на предусмотренные окна,  не всё так уж прекрасно. Дело в том, что зачастую окна эти совершенно крохотные, и уж по крайней мере света от них не густо. В таких ситуациях вполне можно попробовать внести некоторые изменения в форму и размер окна.

Правда, в таком случае, придётся озаботится разработкой компетентного проекта: наружные стены здания несут на себе основную нагрузку от перекрытий и крыши, и все манипуляции с ними вообще-то чреваты.

Нужна помощь с проектом дома?
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Потайное хранение

Лофт 17, Александра Клямурис Александра Клямурис Ванная в стиле лофт
Александра Клямурис

Лофт 17

Александра Клямурис
Александра Клямурис
Александра Клямурис

Эксплуатация ванны сопряжена не только с абстрактным “напусканием пара и вода”, но с вполне очевидными каждодневными ритуалами, которые требует специального инвентаря. Как бы то ни было, помимо основных реновационных работ следует озадачиться и вопросом хранения.

Сегодня мы видим огромное количество всеразличных подвесных конструкций, органайзеров, ящичков, крючков – всего того, что привычно служит цели хранения в ванной. Однако, далеко не все вещи нам нужны каждый раз, когда мы принимаем душ или по какой-либо иной причине пользуемся ванной комнатой. 

Имеет смысл задуматься о том, как устроить хранение в ванной таким образом, чтобы всё множество вещей не мозолило нам глаз, будучи рассортировано по всем маленьким полочкам-крючкам. 

Традиционное решение – шкаф-тумба под умывальником, –  не теряет своей актуальности. Однако, незачем ограничивать своего воображения. Вполне возможно, что именно в вашем случае лучше прибегнуть к какому-либо альтернативному варианту.

Ясный свет

Full Bathroom Walnut Finesse Range Stonearth Interiors Ltd Ванная комната в стиле модерн Твердая древесина
Stonearth Interiors Ltd

Full Bathroom Walnut Finesse Range

Stonearth Interiors Ltd
Stonearth Interiors Ltd
Stonearth Interiors Ltd

Освещение ванной чрезвычайно важно. В особенности, в тех случаях, когда не предусмотрено спасительное окно: электрический свет тут будет гореть и днём, и ночью, так что не дурно бы позаботиться о его качестве. 

Чудо работы над освещением заключается в том, что даже если вы и не предпринимали никаких радикальных перемен в ванной комнате, достаточно просто переменить характер освещения, добавить новый источник света – и картина существенно меняется. Увеличить интенсивность освещения поможет обилие отражающих поверхностей. Например, невероятно свежо и слегка богемно может смотреться зеркало на потолке.

Разведите оранжерею

CASA ROTI, Estudio Meraki Estudio Meraki Ванная комната в стиле модерн
Estudio Meraki

Estudio Meraki
Estudio Meraki
Estudio Meraki

В ванной комнате тепло и влажно – и это проблема для всего, кроме растений. Фактически, ванная – это тропическая микро-оранжерея. Многие комнатные растения происходят именно из тропиков. Они прекрасно сочетаются с фаянсом и кафелем, изменяя привычную атмосферу утилитарной аскезы. 

Из множества видов растений следует предпочесть те, что особенно любят влажность, не страдают из-за дефицита света и не занимают слишком много места. Например, идеально вписываются в ванную комнату папоротники, фаленопсис, спатифиллум, орхидеи, драцена, юкка, бамбук, кротон, кокосовая пальма и пальма хамедорея.

Villa Branco, Studio MoMo Studio MoMo Ванная комната в стиле модерн
Studio MoMo

Studio MoMo
Studio MoMo
Studio MoMo

Обновление ванной может подстегнуть вас к переменам во всей квартире. Так что стоит подойти к этому делу так, чтобы силы и энтузиазм вас не оставили, а напротив, преумножились

Бассейн и знаки зодиака

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