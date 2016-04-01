Как обновить ванную комнату

Что делает сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?
В нашем распоряжении сегодня находится поистине не виданный прежде ресурс преображения нашего быта и среды жизни. Однако, ресурс этот зачастую остаётся невостребованным. Предпринять решительные шаги: переменить, например, место жительства или даже континент, сменить работу или тип занятости – нам кажется обычно чрезмерно авантюрным поступком. Но местом посильного преодоления рутины, пускай бы и посредством игры, остаётся наш дом.
Ремонт привычно связывается в нашем представлении как раз-таки с рутиной, а никак не с радостью перемен. Потому, возможно, лучше говорить об обновлении. Обновление такое может быть не тотальным, а последовательным, постепенным. С чего же начать? Например, с ванной!
Как часто мы бываем недовольны состоянием нашей ванной! Всё потому, что ванная подвергается постоянному воздействию агрессивных факторов: недостаточная вентиляция, влажность, высокие температуры – всё это приводит очень скоро к очевидным переменам внешнего вида помещения. Что же можно предпринять на этом фронте?
Обновление ванной, конечно, не сплошное веселье. Если отпустить контроль и положиться на одно только ощущение непосредственной жизни, велика вероятность на выходе получить пущий кошмар. Разберём весь процесс по порядку, чтобы исключить случайные казусы.
Сегодня, оставаясь в рамках закона и не утруждая себя и свой бюджет розысками эксклюзивных материалов, мы всё равно можем позволить себе десятки разнообразных вариантов отделки стен в ванной комнате.
Выбирая из множества существующих на рынке вариантов, помимо вкуса стоит руководствоваться некоторыми объективными соображениями: размером ванной комнаты, стилем, бюджетом и спецификой условий эксплуатации.
Материалы отделки стен в ванной, разумеется, будут отличаться от подобных материалов, используемых в других комнатах. Среди прочих вариантов можно выделить покраску специальными красочными материалами, плитку, специальные не гигроскопичные обои, декоративная штукатурка, стекло и дерево.
От напольного покрытия в ванной ждут соответствия некоторым ожиданиям: оно должно быть не скользким, влагостойким и легким в уборке. Традиционно для отделки ванной комнаты используется керамическая плитка. Сегодня её успешно заменяют или дополняют керамогранит и мозаика.Помимо них, однако, успешно применяются и новые специфичные материалы.
Так, наливной пол отвечает всем требованиям, предъявляемым к напольному покрытию во влажном помещении. Однако, работа и материал могут обойтись довольно дорого, порой даже дороже массива.
Деревянный пол, вопреки распространенному мнению, прекрасно показывает себя в ванной комнате. Он так же не дёшев, особенно влагостойкие породы вроде тика, лиственницы и других.Кроме того древесину необходимо будет обработать, или покрыть несколькими слоями яхтенного лака.
К объединённому санузлу мы по привычке относимся слегка снисходительно, не очень ожидая от него каких-то красот. Как правило, он ассоциируется – совершенно напрасно, к слову! – с дефицитным прошлым. Впрочем, это не причина для того, чтобы отказаться от идеи сделать из ванной комнаты место во всех отношениях приятное и привлекательное.
Унитаз как предмет не только утилитарный, но и декоративный – спасибо Дюшану! – таким образом должен соответствовать логике дизайн-проекта ванной. Сегодня кроме ортодоксальных моделей существует великое множество оригинальных видов изделия, способных стать безо всяких кавычек украшением ванной комнаты.
Окно в ванной – оптимальное решение множества естественных трудностей этого помещения. Благодаря ему вопрос о принудительной вентиляции если не отпадает совсем, то решается значительно эффективнее, и все дополнительные приспособления служат разве что сезонными опциями. Так же, если в ванной предусмотрено окно, оно позволяет избежать дополнительных трат и трудностей, связанных с необходимостью освещения комнаты в дневное время.
При всём прочем, во множестве современных домов, не смотря на предусмотренные окна, не всё так уж прекрасно. Дело в том, что зачастую окна эти совершенно крохотные, и уж по крайней мере света от них не густо. В таких ситуациях вполне можно попробовать внести некоторые изменения в форму и размер окна.
Правда, в таком случае, придётся озаботится разработкой компетентного проекта: наружные стены здания несут на себе основную нагрузку от перекрытий и крыши, и все манипуляции с ними вообще-то чреваты.
Эксплуатация ванны сопряжена не только с абстрактным “напусканием пара и вода”, но с вполне очевидными каждодневными ритуалами, которые требует специального инвентаря. Как бы то ни было, помимо основных реновационных работ следует озадачиться и вопросом хранения.
Сегодня мы видим огромное количество всеразличных подвесных конструкций, органайзеров, ящичков, крючков – всего того, что привычно служит цели хранения в ванной. Однако, далеко не все вещи нам нужны каждый раз, когда мы принимаем душ или по какой-либо иной причине пользуемся ванной комнатой.
Имеет смысл задуматься о том, как устроить хранение в ванной таким образом, чтобы всё множество вещей не мозолило нам глаз, будучи рассортировано по всем маленьким полочкам-крючкам.
Традиционное решение – шкаф-тумба под умывальником, – не теряет своей актуальности. Однако, незачем ограничивать своего воображения. Вполне возможно, что именно в вашем случае лучше прибегнуть к какому-либо альтернативному варианту.
Освещение ванной чрезвычайно важно. В особенности, в тех случаях, когда не предусмотрено спасительное окно: электрический свет тут будет гореть и днём, и ночью, так что не дурно бы позаботиться о его качестве.
Чудо работы над освещением заключается в том, что даже если вы и не предпринимали никаких радикальных перемен в ванной комнате, достаточно просто переменить характер освещения, добавить новый источник света – и картина существенно меняется. Увеличить интенсивность освещения поможет обилие отражающих поверхностей. Например, невероятно свежо и слегка богемно может смотреться зеркало на потолке.
В ванной комнате тепло и влажно – и это проблема для всего, кроме растений. Фактически, ванная – это тропическая микро-оранжерея. Многие комнатные растения происходят именно из тропиков. Они прекрасно сочетаются с фаянсом и кафелем, изменяя привычную атмосферу утилитарной аскезы.
Из множества видов растений следует предпочесть те, что особенно любят влажность, не страдают из-за дефицита света и не занимают слишком много места. Например, идеально вписываются в ванную комнату папоротники, фаленопсис, спатифиллум, орхидеи, драцена, юкка, бамбук, кротон, кокосовая пальма и пальма хамедорея.
Обновление ванной может подстегнуть вас к переменам во всей квартире. Так что стоит подойти к этому делу так, чтобы силы и энтузиазм вас не оставили, а напротив, преумножились