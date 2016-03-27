До и После: Как строится современное шале

О том, что современные шале выглядят монументально и имеют очень долговечную структуру, знают многие. Но не все видели, как такой дом возводится, поэтому мы предлагаем взглянуть вам на фотографии со стройки реализации проекта студии DM HAUS SRL и убедиться в том, что современное шале можно сделать даже из обычного коттеджа.

В данном случае мы сталкиваемся с реконструкцией самого верхнего уровня здания. Здесь на основе бетонного силового каркаса для кровли, четвертый уровень этого удивительного дома получил мансарду в стиле шале. Внешние стены были созданы из легкого деревянного каркаса и заполнены утепляющими материалами. По бетонным перекрытиям была уложена система «теплого пола».