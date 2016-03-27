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До и После: Как строится современное шале

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Realizzazioni, DM HAUS srl DM HAUS srl Гостиная в стиле модерн
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О том, что современные шале выглядят монументально и имеют очень долговечную структуру, знают многие. Но не все видели, как такой дом возводится, поэтому мы предлагаем взглянуть вам на фотографии со стройки реализации проекта студии DM HAUS SRL и убедиться в том, что современное шале можно сделать даже из обычного коттеджа.

В данном случае мы сталкиваемся с реконструкцией самого верхнего уровня здания. Здесь на основе бетонного силового каркаса для кровли, четвертый уровень этого удивительного дома получил мансарду в стиле шале. Внешние стены были созданы из легкого деревянного каркаса и заполнены утепляющими материалами. По бетонным перекрытиям была уложена система «теплого пола».

​Монтаж внешних стен

Realizzazioni, DM HAUS srl DM HAUS srl
DM HAUS srl

DM HAUS srl
DM HAUS srl
DM HAUS srl

Именно так выглядят модульные стены из древесины для новой мансарды этого шале. Удивительно, насколько упрощается стройка, при модульном типе строительства она скорее похожа на монтаж.

​Стены в стиле фахверк

Realizzazioni, DM HAUS srl DM HAUS srl
DM HAUS srl

DM HAUS srl
DM HAUS srl
DM HAUS srl

Традиционно строительство по технологии фахверк подразумевает использование различного материала для заполнения стен самой фахверковой конструкции. Внутренние стены защищаются от холода и влаги теплоизоляционными и пароизоляционными профильными плитами (со слоем алюминия). Для отделки интерьера стены шпатлюются, отшлифовываются и затем оформляются в выбранном стиле.

​Кровля

Realizzazioni, DM HAUS srl DM HAUS srl
DM HAUS srl

DM HAUS srl
DM HAUS srl
DM HAUS srl

Кровля в этом проекте мансарды двускатная, с мансардными окнами и интегрированными солнечными панелями.

​Теплый пол

Realizzazioni, DM HAUS srl DM HAUS srl Гостиная в стиле модерн
DM HAUS srl

DM HAUS srl
DM HAUS srl
DM HAUS srl

Пол создан из X-Lam-панелей (панели из перекрестно склеенных ламелей), под которыми мы найдем систему «теплого пола», монтаж которой вы видите на фотографии выше.

Кстати, в этом доме продумано и энергосбережение. Максимальное использование солнечной энергии для отопления и ориентация окон на юг помогают сэкономить зимой.  Также в проекте подразумевалось использование возобновляемых и альтернативных источников энергии.

​Остекление

Realizzazioni, DM HAUS srl DM HAUS srl Гостиная в стиле модерн
DM HAUS srl

DM HAUS srl
DM HAUS srl
DM HAUS srl

Окна в стиле шале в этом проекте красиво разместились по обе стороны от камина – такой вариант удивительно хорошо подходит для мансарды или двусветной гостиной!

​Дизайн интерьера

Realizzazioni, DM HAUS srl DM HAUS srl Спальня в стиле модерн
DM HAUS srl

DM HAUS srl
DM HAUS srl
DM HAUS srl

На этой фотографии мы видим, как монтируется кухня в одном из уголков главной комнаты на мансарде. Окна в кровле освещают здесь рабочие поверхности вместе с двусветным освещением в гостиной.

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​Стройка шале: доступна каждому!

Realizzazioni, DM HAUS srl DM HAUS srl
DM HAUS srl

DM HAUS srl
DM HAUS srl
DM HAUS srl

Многие мечтают о домике в стиле шале, но не все знают, что построить его можно разными комбинированными способами. Компании предлагают традиционное шале  – деревянный силовой каркас из балок (обычно сосна) на армированном моноблочном фундаменте. Несущий каркас является опорой и для кровли, а внешние и внутренние стены лишь делят пространство на внешнее и внутреннее, а также комнаты внутри дома.

На заметку: фахверк имеет легкие стены, которые соединяются между собой шипами, скобами и пластинами. Сама же силовая часть каркаса (вертикальные балки) крепится к фундаменту анкерными болтами. При этом нижняя часть здания покрывается от сырости и для утепления пенополистиролом.

Так строится современный дом в стиле фахверк. Но данный проект – исключение. За основу был взят трехуровневый дом, построенный более 50-ти лет назад, и лишь мансарда в нем – новая.

​Шале весной и зимой

Realizzazioni, DM HAUS srl DM HAUS srl Дома в стиле модерн
DM HAUS srl

DM HAUS srl
DM HAUS srl
DM HAUS srl

На этой фотографии вы видите, как выглядит верхняя мансарда и все шале весной, на следующем снимке вам будет представлен зимний пейзаж.

Напоминаем вам, что в декоре в стиле шале очень важны декоративные деревянные ставни, квадратной формы окна, резные деревянные балкончики и, самое главное, низкоскатная кровля, которая скосами выходит за рамки внешних стен и охраняет тем самым фундамент от сырости.

​Типы современных шале

Realizzazioni, DM HAUS srl DM HAUS srl Дома в стиле модерн
DM HAUS srl

DM HAUS srl
DM HAUS srl
DM HAUS srl

Кстати, в 21-ом веке шале строят совсем по-разному – по технологии фахверк, из сруба, из профилированного бруса и даже из блоков, просто с декоративной отделкой в стиле шале! 

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