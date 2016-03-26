​До и После: Дизайн двушки на минимальный бюджет

Стейджинг – редизайн квартиры, бюджет которого начинается от 150 евро. Кажется, что мало что можно изменить за эту сумму в облике квартире? Это вовсе не так! Главное – найти самые уязвимые места, иметь вкус и дизайнерский талант, и тогда любая квартира будет по плечу!
Именно так считают в студии Venduta a Prima Vista и с особой страстью подходят даже к самым бюджетным из своих проектов декорирования!
В этой квартире был приемлемыми формат остекления, отделки и планировка, но не было мебели и декора, которые позволили бы продать ее быстрее. Кстати, стейджинг в 90% случаев используется именно для быстрой и более выгодной продажи. Когда человек наглядно видит, как можно было бы использовать это пространство, да еще и со стильным интерьером со вкусом, решение о покупке принять легче.
В стейджинге основополагающей наукой является именно цвет. Традиционные теплые оттенки – бежевые, коричневые, желтые, кремовые подходят для семейной жизни, но всегда плохо продаются. Гораздо лучше смотрятся яркие тона, привлекающие внимание и заставляющие человека разглядеть все плюсы данной квартиры.
В любой стране можно найти стоп-цвета «от противного». Самые популярные и используемые в ретро-интерьерах стоит исключить для квартиры на продажу, задекорировать, закрыть.
Большую роль в стейджинге играет текстиль. Нет ничего лучше вида яркого пледа, безмятежно лежащего на диване, красивой подушки, нового нежного коврика в стиле люкс.
Очень важными в стейджинге являются и четкие, понятные линии, но при этом – творческие. Лучше всего использовать миниатюрную мебель с изгибами на контрастном фоне. Очень популярны фото-постеры, маленькие тумбочки, пуфики, полочки.
Что можно сделать с этой кухней, где отделке пола и стен более 30-ти лет, а в бюджет на заложена их замена? В таких случаях выручает стейджинг, создавая из комнаты не просто интерьер, но образ жизни – лучший, из возможного.
Заметьте, как аккуратно оформлена самая непривлекательная часть кухни. Большой зеленый фикус маскирует зону водонагревателя, часть плитки закрыта постером так, что он отвлекает от нее внимание, а стеллаж заполняет собой неудобный угол. Воздушная занавеска декорирует и видимые в прошлом трубы и вентиляцию над окном. Так, внимание сконцентрировано на просторе перед окном, его большой высоте, нежных шторах и зелени.
Эта спальня до стейджинга уже пережила замену окон и полировку паркета, что позволило ей выглядеть лучше, чем в первоначальном варианте. Кстати, зачистка интерьера, покраска стен и выброс мусора – тоже части работы стейджера.
Любой пустой спальне в первую очередь не хватает уюта и нежности, поэтому текстиль здесь – незаменимое оружие. Четыре типа подушек, два пледа, ковер, подушка на стуле и красивая новая корзинка – то, что делает эту комнату похожей на апартаменты приятной леди.
Кстати, в этой комнате большое внимание уделено и цветовой гамме. Из-за наличия паркета и деревянной двери стейджер был вынужден использовать нейтральные оттенки, позволяющие скомпенсировать ретро-атмосферу и сделать ее более современной.
Таким образом, именно белый, серый, серо-голубой, бледно-оливковый, а в других случаях синий, сиреневый, фиолетовый, бледно-розовый и жемчужный оттенки сделают интерьер более привлекательным и стильным.
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