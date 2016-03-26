​До и После: Дизайн двушки на минимальный бюджет

Стейджинг – редизайн квартиры, бюджет которого начинается от 150 евро. Кажется, что мало что можно изменить за эту сумму в облике квартире? Это вовсе не так! Главное – найти самые уязвимые места, иметь вкус и дизайнерский талант, и тогда любая квартира будет по плечу!

Именно так считают в студии Venduta a Prima Vista и с особой страстью подходят даже к самым бюджетным из своих проектов декорирования!