​Гостиная по знаку Зодиака: 12 стилей для каждого

Лев, гордый Лев, король джунглей, нуждается в просторе и размахе. Панорамное остекление для него – залог ощущения стабильности и благополучия в жизни так же, как и большая площадь самой квартиры или коттеджа.

Лев стремится к благородным традициям и другого рода – любит брендовую мебель и произведения искусства и всегда может точно определить, какой дом выглядит шикарно, а какой – только притворяется таковым.

Мы советуем Львам присмотреться к таким стилям, где будет виден масштаб постройки – модерн, шале, классика.