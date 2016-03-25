​Гостиная по знаку Зодиака: 12 стилей для каждого

Правда ли, что знак зодиака влияет на то, какой стиль вы предпочитаете в интерьере? Давайте проверим это вместе! Оставляйте комментарии и делитесь вашими знаками и любимыми стилем, а также подтверждайте или опровергайте. Позовите и членов вашей семьи посмотреть, подходит ли им выбранный интерьер!
Лев, гордый Лев, король джунглей, нуждается в просторе и размахе. Панорамное остекление для него – залог ощущения стабильности и благополучия в жизни так же, как и большая площадь самой квартиры или коттеджа.
Лев стремится к благородным традициям и другого рода – любит брендовую мебель и произведения искусства и всегда может точно определить, какой дом выглядит шикарно, а какой – только притворяется таковым.
Мы советуем Львам присмотреться к таким стилям, где будет виден масштаб постройки – модерн, шале, классика.
Ультра-организованный и аккуратный интерьер – прекрасный показатель того, что Девы любят не просто чистоту и перфекционизм, но и образ жизни, который за ними следует. Красивая геометрия, большое количество естественного света и ощущение отдыха – то, что обязательно следует привнести Девам в свой интерьер.
Девам следует посмотреть на стили минимализм, скандинавский, а также гламурный шик.
Весы ищут в интерьере гармонии, мягкости и комфорта. Мягкие цветовые палитры, красивые детали, традиционность и аристократичная нотка даже в минимализме – характерная черта интерьера для Весов. Баланс традиций и трендов у Весов получается сам собой – они любят и роскошь классики, и технологические инновации, и оттого их дом берет лучшее из двух миров.
Мы советуем Весам смотреть на стиль модерн, но не стандартный, а люксовый, как этот.
Загадочный, захватывающий, драматичный – в интерьере Скорпиона всегда найдется место какой-нибудь тайне, даже если они сами того не признают. Эмоциональность в их крови всегда найдет выход и в дизайне интерьера, потому оригинальности их дому не занимать!
Мы советуем Скорпионами такие стили, как ар-деко и турецкий гламур, полные манящей эстетики люкса.
Удобные и большие пространства, мульти-функциональные и стильные отлично подходят Стрельцам, как любителям общения и путешествий. Интерьер для Стрельца, как правило, должен содержать многоуровневое освещение с интересным эффектом и панорамное остекление. Стрельцу нужно больше площади, чем другим знакам, хотя он не всегда это признает, считая уютными такие стилизованные интерьеры, которые на фотографиях выглядят маленькими – этнические, готические, фантастические. Другой тип Стрельцов любит волшебство в современном стиле, например, голливудский образ жизни, как пример сказки наяву.
Таким образом, мы советуем Стрельцу присмотреться к стилям голливудский, лофт и эклектичный. В любом случае, выбирайте что-то эффектное!
Козерог очень часто является отличным примером социального успеха – у него много друзей, он любит общение и терпеть не может оставаться один или без дела. Как и его характер, его интерьер должен быть похож на кафе, в молодежном хостеле или люксовом бутик-отеле – не важно. Козерог открыто смотрит на различные стили в интерьере и особенно любит запоминающиеся акценты.
Тем не менее, мы советуем Козерогам обратиться в первую очередь к стилю модерн и скандинавскому минимализму в дизайне интерьера, как самому практичному.
Для Водолея в дизайне интерьера нет никаких правил, кроме собственного отклика на какую-то вещь. Поэтому их интерьеры обычно особенно позитивны, открыты внешнему миру и эстетичны. Водолей не боится смелых цветов, трендов и новинок, ему особенно нравится следовать модной волне.
Для всегда активных и веселых Водолеев мы советуем стиль лофт, как самый просторный и открытый.
Рыбы – это эклектика, которую особенно важно взять под контроль. У такого интерьера есть четкие и строгие правила, которые исходят из самого характера владельца и, как правило, они неизменны. Рыбы стараются с помощью вещей передать определенные эмоции, поэтому смешение стилей для них очень удобно.
Мы советуем Рыбам присмотреться к стилю эклектика в интерьере.
Тактильные ощущения, глубокие краски, привлекательные переливы, линии и изгибы… Овну, как воздух, нужен чувственный интерьер, под стать его эмоциональности. В таком доме очень важна стилизация всех комнат под единое чувство гармонии, плавно перетекающее из одного настроения в другое. Также для Овна можно посоветовать использовать один особенно важный для вас яркий акцент – цвет, который делает вашу жизнь лучше и глубже, тогда как нейтральные фоновые тона в интерьере будут все же преобладать.
Овнам мы советуем присмотреться к эклектике, завораживающей и магической, с глубокими тонами.
Высшее качество, комфортабельный люкс, тепло и мягкость, а также предельная функциональность и практичность – Телец всегда хочет всего и сразу, и как ни странно, он это получает! Атмосфера идеальной новой квартиры, по размеру чуть большей, чем вам видится в мечтах – лучшая картина для интерьера Тельца. Эстетика для данного знака Зодиака стоит на первом месте, но он не ищет ее в определенном стиле, цвете или эталоне, а создает ее из любимых вещей, каждый раз превосходя сам себя и свои ожидания!
Если Телец хочет белый диван, он покупает именно белый – не бежевый, не кремовый, не серебряный. Он всегда знает, что хорошо или что плохо в его интерьере и готов к переменам!
После того, как Телец организует функциональное пространство для себя и своей семьи, он начинает с тем же неумолимым рвением стремиться к тотальной роскоши, потому что «Дом» для него «Всё!». При этом дом для него вовсе не крепость, а шкатулка с любимыми драгоценностями!
Мы советуем Тельцам обратиться к стилю бразильяно: здесь, здесь и здесь.
Как выглядит дом Близнецов? Удивительно, но он богемный и городской одновременно! В нем всегда есть место воплощению маленьких мечт в декоре, тогда как главное стилистическое направление всегда предельно модно и выглядит, как самый передовой дизайн. Технологическая начинка и динамизм в дизайне интерьера для них играют большое значение так же, как и фотография, фото-постеры и мелочи, от красоты которых не оторвать глаз!
Иногда кажется, что Близнецы создают интерьеры под стили музыки или кино. У кого-то получается мелодрама с розовыми акцентами, у кого-то – комедия с яркими, но неизменно их дизайн стремится к воплощению их мечты об идеальном образе жизни, как в идеальном и любимом кино.
Мы советуем Близнецам уделить больше внимания минимализму – люксовому, глянцевому, такому, который бы вас вдохновлял!
Рак ищет в доме одно – комфортабельное место, где можно было бы забыть все заботы и окунуться в мир любимого кино, книги, будто защищаясь от внешнего мира. Для семейных очень важны зоны домашнего досуга, для остальных – гостиная, которая бы напоминала им атмосферу любимого кино. В декоре он любит традиционность – когда в гостиной есть и торшер, и кофейный столик, и уголок для камина.
Мы советуем Ракам обратиться к самым романтичным стилям современности – провансу, шебби-шику, а также более брутальному и мужскому, но не менее уютному, американскому винтажу.
Для тех, кто ценит люкс и стиль:
— Спальня вашей мечты: секреты успеха;