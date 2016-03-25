Биоклиматический дом из бруса

Что такое биоклиматический дом? Это максимально выгодное использование природных ресурсов, помогающее существенно экономить в процессе эксплуатации. В данном случае вы получаете достаточно энергии для обогрева дома и ресурсов для быта, по минимуму используя как денежные средства, так и природные ресурсы.

Этот проект дома площадью 140 кв. метров выполнен студией «Дом как среда обитания» – HOUSE HABITAT. Потребление энергии для отопления этого дома… практически равно нулю! А расположение в Каталонских Пиренеях (Испания) делает его просто потрясающим местом для экологичной жизни на природе!