Биоклиматический дом из бруса

Что такое биоклиматический дом? Это максимально выгодное использование природных ресурсов, помогающее существенно экономить в процессе эксплуатации. В данном случае вы получаете достаточно энергии для обогрева дома и ресурсов для быта, по минимуму используя как денежные средства, так и природные ресурсы.
Этот проект дома площадью 140 кв. метров выполнен студией «Дом как среда обитания» – HOUSE HABITAT. Потребление энергии для отопления этого дома… практически равно нулю! А расположение в Каталонских Пиренеях (Испания) делает его просто потрясающим местом для экологичной жизни на природе!
В дизайне следует выделить нестандартный подход к строительству из бруса – черные фасады шикарно смотрятся на фоне леса и скал. Двухкамерное остекление позволяет сделать дом энергоэффективным и солнечным одновременно. Плюс ко всему дом использует энергию солнца для обогрева (через окна), что позволяет в условиях климата горного городка Порт-дель-Комте (расположенного в менее чем через полутора часах от Барселоны) не использовать принудительное отопление дома в 90% случаев. (температура января здесь от -2 до +6 градусов тепла).
Метод строительства: оцилиндрованный брус.
Площадь дома: 140 кв. метров, 3 спальни.
Утепление: эко-вата на основе целлюлозы.
Отопление: бойлер на биомассе для горячей воды и отопления.
На заметку: в биоклиматических домах часто используются и геотермальные насосы, которые позволяют с помощью специальной технологии брать тепло из-под земли на глубине порядка 20 метров. Данная установка достаточно дорогостоящая, и важно понимать, что она чаще всего позволяет лишь поддерживать тепло в доме на уровне +10 градусов (как и температура под землей), а не нагревать его до комфортной температуры.
Эффектно смотрится и шикарный формат остекления в двусветной гостиной. Кажется, что этот деревянный дом пришел к нам из будущего и очень далеко продвинулся от обычного сруба. В нем есть даже легкая нотка городской эстетики, что, казалось бы, в отдаленном горнолыжном городке для туристов практически невозможно!
Шик и особенная атмосфера напоминает нам несколько вещей одновременно – скандинавский дизайн, фильмы про Аляску, рассказы Джека Лондона и многие проекты эко-домов, уже опубликованные на homify ранее.
И все-таки в этом проекте есть нечто совершенно особенное. В нем чувствуется не только атмосфера горного городка и стиля рустик, доведенного до современного совершенства и практичности, но и ностальгичная атмосфера вечной волшебно-сказочной зимы даже посреди лета!
Комбинация из отделки стен и пола керамической плиткой и древесиной смотрится в этом интерьере очень эстетично. Все дело в выбранной манере оформления и четкой цветовой гамме – оттенок мокко отлично подошел к стали и светлому дереву.
Главная спальня выполнена в формате мастер-сьюта с собственной ванной комнатой. Остальные две жилые комнаты (детские) имеют одну ванную на двоих.
В целом этот дом площадью в 140 кв. метров оказался очень просторным для жизни семьи с 2-4 детьми! А эффектная двусветная гостиная играет большую роль в общем облике здания и создает идеальную игровую и зону отдыха для всей семьи!
Для тех, кто уже спешит на дачу:
— Эко-дом: быстрый способ начать жить;