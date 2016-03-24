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Идеальный и современный деревянный дом!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
PIERA, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT Классический
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Дача мечты или стартовый коттедж для молодой семьи? Этот дом просто обязан захватить все ваше внимание, потому что здесь есть, что посмотреть! Реализованный в Испании он бы смотрелся одинаково красиво в пригороде, в лесу, у моря или у реки, что делает его прекрасным вариантом для любого любителя деревянных домов!

Архитекторы из студии HOUSE HABITAT в прошлом уже радовали нас интересным проектом небольшого деревянного дома, который вам, возможно, тоже будет любопытно посмотреть

В процессе изучения этого проекта мы также хотим, чтобы вы помнили – реализовать свою мечту о собственном идеальном доме легче, если заранее все планировать и рассчитывать затраты. Начинайте копить уже сейчас и коллекционируйте идеи дизайна – от мелкого декора до интересных решений в планировке или методах строительства! Для этого вам нужно лишь создать свою первую Книгу Идей, а дальше вы не успеете и оглянуться, как станете профи в данной теме!

​Как с картинки

PIERA, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT Классический
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Красивый домик с традиционным шармом, что еще нужно для хорошей жизни? Разве что действительно удобный и продуманный проект самого дома, который позволил бы не беспокоиться ни о технической начинке, ни о качестве материалов в течение жизни! Для такого результата обязательно следует обращаться к архитектору с портфолио, пользуясь всеми благами сообщества homify.

Площадь дома: 120 кв. метров, 3 спальни и 2 ванные комнаты.

Метод строительства: каркасный, вентилируемые фасады из натурального дерева.

Утепление: эко-вата на основе целлюлозы.

Отопление: котел на биомассе для обогрева и водоснабжения.

Также в доме установлена одна солнечная батарея на крыше для автономного электроснабжения в солнечные и слегка пасмурные дни. В остальные дни дом использует подключение к общественным электросетям.

​Дизайн интерьера

PIERA, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT Классический
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Комбинации материалов – главная изюминка этого очень эклектичного и интересного интерьера кухни-столовой. Напольное покрытие здесь разное – керамическая плитка под винтажную древесину и ламинат. Внутри каркас дома обшит натуральным деревом, оставлены открытыми некоторые опорные балки для кровли и даже стропила. Таким образом, все деревянные элементы, что вы видите на потолке – не декорация, а настоящие элементы крыши.

Кухня в стиле модерн – самое практичное решение для дома, в котором есть дети. Удобная планировка этой просторной и светлой комнаты просчитана до сантиметра.

​Гостиная

PIERA, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT Классический
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Основная зона досуга – гостиная для семейного и детского отдыха, она имеет двусветное освещение в стиле шале с особенно высокими окнами. В углу –  дровяной камин, эффектно подчеркивающий очертания электроники и черно-серого кухонного гарнитура.

​Дизайн спальни

PIERA, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT Классический
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Немного истинного испанского колорита мы найдем в дизайне спальни. Кованая кровать, традиционный текстиль и тумбочки в средиземноморском стиле правильно сочетаются с деревянной отделкой стен!

В доме есть еще две небольшие спальни и две ванные комнаты, которые идеально подходят для размещения семьи с 2-4 детьми. Общая площадь спален равняется примерно 35 кв. метрам, а значит даже такой небольшой дом действительно может быть прекрасным местом для жизни 4-6 человек.

​Общий вид дома

PIERA, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT Классический
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

А на участке мы найдем только что уложенный рулонный газон и красивый бассейн с оригинальной формой и плавными изгибами. Рядом – качели, зеленые насаждения, в том числе и пальмовые, а также терраса с навесом в тени.

На заметку: рулонный газон – это настоящая газонная трава, просто транспортируемая на рулонах. Она позволяет отказаться от кропотливой работы по выращиванию газона и сразу озеленить большую площадь. До продажи профессионалы выращивают ее в течение 2-х лет. Стоимость такой травы: от 150 рублей за кв. м. (Московская область).

Для тех, кто уже спешит на дачу:

— Модульный дом вашей мечты;

— Идеи дизайна балкона, веранды и террасы.

Классический интерьер роскошной усадьбы
А вам понравилась идея озеленения с помощью рулонного газона?

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