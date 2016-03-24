Идеальный и современный деревянный дом!

Дача мечты или стартовый коттедж для молодой семьи? Этот дом просто обязан захватить все ваше внимание, потому что здесь есть, что посмотреть! Реализованный в Испании он бы смотрелся одинаково красиво в пригороде, в лесу, у моря или у реки, что делает его прекрасным вариантом для любого любителя деревянных домов!

Архитекторы из студии HOUSE HABITAT в прошлом уже радовали нас интересным проектом небольшого деревянного дома, который вам, возможно, тоже будет любопытно посмотреть.

В процессе изучения этого проекта мы также хотим, чтобы вы помнили – реализовать свою мечту о собственном идеальном доме легче, если заранее все планировать и рассчитывать затраты. Начинайте копить уже сейчас и коллекционируйте идеи дизайна – от мелкого декора до интересных решений в планировке или методах строительства! Для этого вам нужно лишь создать свою первую Книгу Идей, а дальше вы не успеете и оглянуться, как станете профи в данной теме!