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До и После: 5 домов с новым имиджем!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH Дома в стиле модерн
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Покупай и хомифай! 5 домов с новым дизайном экстерьера, интерьера, пристройками и потрясающим обаянием! Смотрим и вдохновляемся!

*Как известно, название нашего журнала образовано из двух слов: «Home» и «Modify», что значит «Дом» и «Преображение», поэтому для нас особенно важны проекты «До и После», полностью соответствующие нашей идеологии!

5 домов, которым дали второй шанс – прекрасный повод посмотреть и другие проекты из рубрики «До и После». В ней вы найдете дачные домики, домики в деревне, квартиры, коттеджи  и классические особняки, которые вернули былое величие либо стали современными коттеджами, комфортабельными и стильными! 

​Коттедж в провинции: до ремонта

homify
homify

homify
homify
homify

Владельцы купили этот маленький домик на самом краю маленького городка, чтобы сделать из него полноценное жилье для большой семьи. Их привлекла доступная цена и хорошо сохранившиеся несущие стены, а также очень приватное расположение – здесь кажется, что весь лес только твой!

​Коттедж в в провинции: ультра-дизайн

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH Дома в стиле модерн
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

Современный облик этого дома просто поражает. То, как умело ландшафтный архитектор подал его новый образ, выглядит практически фантастично! Панорамное остекление, теперь полностью жилая и теплая мансарда, а также пристройка и ультра-модный дизайн интерьера сделали настоящее чудо с этим домом, которому уже более 60 лет!

Больше фотографий этого проекта и статья о нем

​Домик с ретро-обаянием: до ремонта

Wohnhaus in Witikon, hausbuben architekten gmbh hausbuben architekten gmbh
hausbuben architekten gmbh

hausbuben architekten gmbh
hausbuben architekten gmbh
hausbuben architekten gmbh

Эту традиционную виллу, которая имеет достаточно маленькую площадь, купила большая семья с маленькими детьми. Они хотели видеть свой новый дом современным и практичным, а также более просторным, что и сделали архитекторы.

​Домик с особенной реконструкцией: после ремонта

Wohnhaus in Witikon, hausbuben architekten gmbh hausbuben architekten gmbh Дома в стиле модерн
hausbuben architekten gmbh

hausbuben architekten gmbh
hausbuben architekten gmbh
hausbuben architekten gmbh

После ремонта вилле добавился целый этаж в стиле эко-модерна с отделкой натуральной древесиной. Там расположился мастер-сьют родителей – ванная комната, гардеробная и главная спальня. На втором этаже – детские, на первом – гостиная и кухня.

​До: старый домик в деревне

Sanierung Siedlungshaus, Architekturbüro Heike Krampitz Architekturbüro Heike Krampitz
Architekturbüro Heike Krampitz

Architekturbüro Heike Krampitz
Architekturbüro Heike Krampitz
Architekturbüro Heike Krampitz

На момент покупки этот очень старый домик в деревне (а ему более 60 лет) уже начали немного ремонтировать прошлые хозяева. Например, они заменили окна, утеплили его и покрыли новой штукатуркой под покраску.

​После: коттедж в стиле модерн

Sanierung Siedlungshaus, Architekturbüro Heike Krampitz Architekturbüro Heike Krampitz
Architekturbüro Heike Krampitz

Architekturbüro Heike Krampitz
Architekturbüro Heike Krampitz
Architekturbüro Heike Krampitz

Тем не менее, новые владельцы видели его совсем иначе. Они создали из него просто потрясающий проект, который можно назвать абсолютно уникальным образцом сочетания модерна и готики. Фотографии «До и После» ремонта.

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​До: удивительное здание из прошлых веков

Denkmalgeschützte historische Bäckerei "altes Nigglhaus" Bj. 1564 in Fischbachau, betterhouse betterhouse
betterhouse

betterhouse
betterhouse
betterhouse

Построенное в 1564 году, это здание сохранилось просто удивительным образом, благодаря многочисленным капитальным ремонтам. Потрясающее подтверждение тому, как прекрасно в Германии строят дома.

​После: шале, в котором хочется провести отпуск!

Denkmalgeschützte historische Bäckerei "altes Nigglhaus" Bj. 1564 in Fischbachau, betterhouse betterhouse Дома в стиле кантри
betterhouse

betterhouse
betterhouse
betterhouse

Потрясающий новый облик этого шале напоминает лучшие европейские и американские курорты в горах. Чистая работа по дереву, облик традиционной архитектуры и  дизайн интерьера в стиле шале выглядят здесь очень вдохновляюще!

Статья об этом проекте реконструкции

​До: домик на задворках

031-13 Umbau Gartenhaus, tillschweizer.co tillschweizer.co
tillschweizer.co

tillschweizer.co
tillschweizer.co
tillschweizer.co

Маленький домик, который ранее использовался как дополнительная пристройка, благодаря новой реконструкции стал просто удивительным романтичным оазисом прямо посреди города.

​После: мини-коттедж

031-13 Umbau Gartenhaus, tillschweizer.co tillschweizer.co Гараж в рустикальном стиле
tillschweizer.co

tillschweizer.co
tillschweizer.co
tillschweizer.co

Новая, организованная для современной жизни планировка выглядит настолько аккуратно, что кажется, что мы смотрим на новый, просто немного бюджетный проект коттеджа. Его площадь достаточно мала, но тем не менее, отлично подойдет для 1-2 человек, которые даже в городе хотят иметь собственный красивый зеленый садик.

Больше фотографий после редизайна

Для тех, кто собирает коллекции Книг Идей:

— До и После: 10 проектов редизайна гостиной;

— Идеи дизайна модной гостиной на любой вкус.

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