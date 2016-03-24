До и После: 5 домов с новым имиджем!

Покупай и хомифай! 5 домов с новым дизайном экстерьера, интерьера, пристройками и потрясающим обаянием! Смотрим и вдохновляемся!

*Как известно, название нашего журнала образовано из двух слов: «Home» и «Modify», что значит «Дом» и «Преображение», поэтому для нас особенно важны проекты «До и После», полностью соответствующие нашей идеологии!

5 домов, которым дали второй шанс – прекрасный повод посмотреть и другие проекты из рубрики «До и После». В ней вы найдете дачные домики, домики в деревне, квартиры, коттеджи и классические особняки, которые вернули былое величие либо стали современными коттеджами, комфортабельными и стильными!