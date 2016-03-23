До и После: гениально простой дизайн однушки 30 метров

Уникальный образец того, как в простой и лаконичной манере можно реализовать идею студийной планировки на маленький бюджет, представлен для вас в этой книге идей. Здесь нет дорогой дизайнерской мебели, с которой даже маленькая квартира становится роскошной, каких-то оригинальных конструктивных или планировочных особенностей квартиры, которые влияют на ее внешний вид. Всего лишь – одна большая комната площадью 26 квадратных метров, в которой уместилась кухня, гостиная, спальня и кабинет для жизни 1-2 человек.

Дизайн-студия DESIGN MELLOW из Республики Корея создали этот проект в мегаполисе Пусан с населением в 3 млн. человек. Здесь дома зачастую находятся так близко друг к другу, что нет никакой возможности создать маленький оазис у себя дома. Самый модный стиль оформления в городе – азиатский модерн, который с виду может напомнить вам и скандинавский минимализм, а значит является просто вариантом урбанистичного декора на маленький бюджет.