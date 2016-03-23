До и После: гениально простой дизайн однушки 30 метров

Уникальный образец того, как в простой и лаконичной манере можно реализовать идею студийной планировки на маленький бюджет, представлен для вас в этой книге идей. Здесь нет дорогой дизайнерской мебели, с которой даже маленькая квартира становится роскошной, каких-то оригинальных конструктивных или планировочных особенностей квартиры, которые влияют на ее внешний вид. Всего лишь – одна большая комната площадью 26 квадратных метров, в которой уместилась кухня, гостиная, спальня и кабинет для жизни 1-2 человек.
Дизайн-студия DESIGN MELLOW из Республики Корея создали этот проект в мегаполисе Пусан с населением в 3 млн. человек. Здесь дома зачастую находятся так близко друг к другу, что нет никакой возможности создать маленький оазис у себя дома. Самый модный стиль оформления в городе – азиатский модерн, который с виду может напомнить вам и скандинавский минимализм, а значит является просто вариантом урбанистичного декора на маленький бюджет.
Маленькое окно на лоджии и двери на нее в формате слайдеров были первым элементом, что привлек внимание дизайнера. Здесь можно расположить дополнительные места для хранения с обоих сторон, при этом сделать это в современном минималистичном формате. Второе окно справа (для кухни) решили также не трогать, как и напольное покрытие, на котором решили сэкономить.
С другой стороны квартиры мы найдем маленькую прихожую и дверь в ванную комнату (слева). Во многих типовых квартирах эта зона выделена в отдельный коридор, но в современности, как и лоджия, добавляется к общей площади квартиры для увеличения ощущение простора. Так, однушки становятся открытыми студиями, которые гораздо более удобны для жизни.
Самое главное в маленьких квартирах – оригинальная придуманная планировка, которая позволит использовать все пространство более рационально. Здесь был предпринят очень оригинальный ход – диван спинкой поставлен к кухне, оставив проход слева. Зонирование же между спальней и основной комнатой традиционное – декоративный деревянный стеллаж небольшой высоты справляется с этой ролью.
По всей длине основной стены слева расположена зона TV и кабинета – в любой квартире вы можете повторить аналогичную планировку и таким же образом определить расположение и другой мебели.
Из-за своих небольших размеров и лаконичных форм ретро-мебель идеально подходит для маленьких квартир. Для диванов это скандинавский и азиатский, которые обычно смотрятся как маленькая софа.
Маленькая квартира с простым ремонтом так же отчаянно нуждается и в орнаментах. Самые простые варианты для подобных акцентов – подушки для дивана, ковер, постельное белье, шторы и фото-постеры.
Из модных орнаментов мы советуем вам остановить свой выбор на шевроне, он сочетает моду и стиль наилучшим образом.
Маленькая спальня на одного разместилась в самом правильном месте – у нового окна в пол возле лоджии. Данная часть квартиры более всего освещена солнечным светом, так как имеет даже два окна с двух сторон, а также хорошее проветривание, поэтому идеально подходит для сна.
На заметку: для дизайна квартиры молодой пары с новорожденным вам нужно просто заменить кровать на двуспальную, а в месте кабинета установить детскую кроватку. Сама же зона кабинета может переместиться в гостиную с приставным столиком для ноутбука, либо расположиться слева от TV-полки.
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— До и После: 10 проектов редизайна гостиной;