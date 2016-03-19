Футуристические виллы

Такие уникальные традиции, как фахверк, строительство из сруба, каменная кладка и другие все еще остаются востребованными на рынке, но при этом чаще всего уже даже стоят дороже, чем строительство из блоков или на каркасе с использованием SIP-панелей.

Тем не менее, традиции почитаются, переформируются и уже даже производят совсем другое впечатление. Так, каменный дом на фотографии выше вовсе не выглядит монументальным, а скорее эко- домом, вписанным в пейзаж.