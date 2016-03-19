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Футуристические виллы

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
HUF Haus ART, HUF HAUS GmbH u. Co. KG HUF HAUS GmbH u. Co. KG Дома в стиле модерн
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Специально для вас мы собрали эксклюзивную подборку проектов вилл и коттеджей с особенным фокусом – взглядом в будущее! Как выглядит дом на одну семью из 22-ого века? Какие новшества стали доступными всем и какая роскошь стала стандартом обычного пригорода? Смотрите в нашей новой вдохновляющей книге идей о футуристических виллах будущего!

​Стиль и люкс в загородном доме

Дом под Киевом, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом под Киевом

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Эта удивительная вилла спроектирован для пригорода Киева и имеет площадь в 300 квадратных метров. Среди шикарных новшеств в ней – панорамное остекление для каждой из комнат дома (включая все спальни), модули углового бесшовного остекления в гостиной и кухня, оформленная в стиле передового минимализма.

​Фантастический сон

House 96, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

House 96

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Данный проект виллы создан архитектором Александром Жидковым в стиле минимализм. Кубические объемы, оформленные с помощью панорамного остекления особенно широкого формата, смотрятся очень футуристично на фоне дикой природы.

Кстати, проекты Жидкова всегда относятся бережно к сохранению лесистой части участка –дома здесь действительно стоят в окружении множества полувековых деревьев.

​Параметрический дизайн

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Удивительный дизайн декоративных конструкций в стиле параметрики, панорамное остекление и фантастический подход к дизайну интерьера в люксовом стиле – все это достоинства этой невероятной, будоражащей воображение виллы! 

Этот проект реализован в Йоханнесбурге, ЮАР, фирмой MEULEN ARCHITECTS.

​Футуристичное шале

HUF Haus ART, HUF HAUS GmbH u. Co. KG HUF HAUS GmbH u. Co. KG Дома в стиле модерн
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

Технология фахверк, развиваясь в современное время, становится все более футуристичной на вид – остекление шикарного формата делает такие домики уже совсем не похожими на средневековые коттеджи! Больше таких домов вы можете найти здесь

​Плавающий дом

FloatWing, Friday, Ciência e Engenharia do Lazer, SA Friday, Ciência e Engenharia do Lazer, SA Дома в эклектичном стиле
Friday, Ciência e Engenharia do Lazer, SA

Friday, Ciência e Engenharia do Lazer, SA
Friday, Ciência e Engenharia do Lazer, SA
Friday, Ciência e Engenharia do Lazer, SA

Среди множества фантастических мечт о том, какими будут дома будущего, жизнь на воде для многих занимает первую строчку в списке желаний! На самом деле, такие дома уже давно существуют, правда, стоят в два раза дороже обычных, чаще всего рассчитаны лишь на летнее проживание и популярны пока в основном среди туристов.  

​Футуристика, которая уже рядом

Haus E, ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting Дома в стиле модерн Белый
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting

ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting

Общий формат современного люксового дома в стиле модерн для многих уже выглядит футуристично – панорамное остекление длиной порой до 12 метров, потрясающие бассейны с различными эффектами в декоре, стеклянные экраны без видимых швов и перил – все это напоминает самые радужные картины из будущего 80-х.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Дом будущего: расширение и комфорт

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Главными же тенденциями в архитектуре загородного дома, которые, в принципе, уже определены на следующие десятилетия – это расширение площади и формата остекления, а также увеличение комфортабельности за счет технологичной начинки, бесшовного дизайна (во всем: остеклении, мебели, материалах отделки) и самые удобные планировки.

​Традиции в будущем

TOSSA DE MAR, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT Дома в средиземноморском стиле
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Такие уникальные традиции, как фахверк, строительство из сруба, каменная кладка и другие все еще остаются востребованными на рынке, но при этом чаще всего уже даже стоят дороже, чем строительство из блоков или на каркасе с использованием SIP-панелей.

Тем не менее, традиции почитаются, переформируются и уже даже производят совсем другое впечатление. Так, каменный дом на фотографии выше вовсе не выглядит монументальным, а скорее эко- домом, вписанным в пейзаж.

​Изменение объемов

T house | 300m2 ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

T house | 300m2

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Важная тенденция  в загородной архитектуре в стиле модерн и минимализм – более сложные, многофункциональные объемы, которые порой создают асимметричные фасады таким образом, что дом выглядит совсем разным с различных сторон.

Объемы также становятся более разнообразными – с частичным или панорамным остеклением, со стандартными или с тонированными стеклами, а полностью глухие фасады становятся частью продвинутого дизайна экстерьера.

​Образ жизни мечты

Casa Llorell, Simon Garcia | arqfoto Simon Garcia | arqfoto Дома в стиле модерн
Simon Garcia | arqfoto

Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto

С появлением нового уровня комфорта на вилле будущего создается и особенный образ жизни. В основном он базируется на возможности получить полную приватность для отдыха, практичный и «умный» интерьер, за которым легко ухаживать, и простор, который теперь стоит гораздо меньше ваших усилий.

​Глянец и блеск

BK House, Bahadır Kul Architects Bahadır Kul Architects Дома в стиле модерн
Bahadır Kul Architects

BK House

Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects

Еще одним важным дополнением в дизайне современных вилл становится добавление глянца. Блеск практически везде – в декоративных панелях, в стекле, металле, глянцевой плитке и современном полированном паркете, в воде бассейна, в подсветке и позолоте, в керамике и натуральном камне…

Двусветные пространства

House Mosi , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Mosi

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Очень эффектным и явным трендом является и организация все более обширных двусветных пространств, где высота потолка равна 1,5x или 2x по отношению к обычному уровню потолка во всем доме. Такие просторные комнаты, полные солнечного света и воздуха, становятся главной частью дома – семейной и активной.

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