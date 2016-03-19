Футуристические виллы

Специально для вас мы собрали эксклюзивную подборку проектов вилл и коттеджей с особенным фокусом – взглядом в будущее! Как выглядит дом на одну семью из 22-ого века? Какие новшества стали доступными всем и какая роскошь стала стандартом обычного пригорода? Смотрите в нашей новой вдохновляющей книге идей о футуристических виллах будущего!
Эта удивительная вилла спроектирован для пригорода Киева и имеет площадь в 300 квадратных метров. Среди шикарных новшеств в ней – панорамное остекление для каждой из комнат дома (включая все спальни), модули углового бесшовного остекления в гостиной и кухня, оформленная в стиле передового минимализма.
Данный проект виллы создан архитектором Александром Жидковым в стиле минимализм. Кубические объемы, оформленные с помощью панорамного остекления особенно широкого формата, смотрятся очень футуристично на фоне дикой природы.
Кстати, проекты Жидкова всегда относятся бережно к сохранению лесистой части участка –дома здесь действительно стоят в окружении множества полувековых деревьев.
Удивительный дизайн декоративных конструкций в стиле параметрики, панорамное остекление и фантастический подход к дизайну интерьера в люксовом стиле – все это достоинства этой невероятной, будоражащей воображение виллы!
Этот проект реализован в Йоханнесбурге, ЮАР, фирмой MEULEN ARCHITECTS.
Технология фахверк, развиваясь в современное время, становится все более футуристичной на вид – остекление шикарного формата делает такие домики уже совсем не похожими на средневековые коттеджи! Больше таких домов вы можете найти здесь.
Среди множества фантастических мечт о том, какими будут дома будущего, жизнь на воде для многих занимает первую строчку в списке желаний! На самом деле, такие дома уже давно существуют, правда, стоят в два раза дороже обычных, чаще всего рассчитаны лишь на летнее проживание и популярны пока в основном среди туристов.
Общий формат современного люксового дома в стиле модерн для многих уже выглядит футуристично – панорамное остекление длиной порой до 12 метров, потрясающие бассейны с различными эффектами в декоре, стеклянные экраны без видимых швов и перил – все это напоминает самые радужные картины из будущего 80-х.
Главными же тенденциями в архитектуре загородного дома, которые, в принципе, уже определены на следующие десятилетия – это расширение площади и формата остекления, а также увеличение комфортабельности за счет технологичной начинки, бесшовного дизайна (во всем: остеклении, мебели, материалах отделки) и самые удобные планировки.
Такие уникальные традиции, как фахверк, строительство из сруба, каменная кладка и другие все еще остаются востребованными на рынке, но при этом чаще всего уже даже стоят дороже, чем строительство из блоков или на каркасе с использованием SIP-панелей.
Тем не менее, традиции почитаются, переформируются и уже даже производят совсем другое впечатление. Так, каменный дом на фотографии выше вовсе не выглядит монументальным, а скорее эко- домом, вписанным в пейзаж.
Важная тенденция в загородной архитектуре в стиле модерн и минимализм – более сложные, многофункциональные объемы, которые порой создают асимметричные фасады таким образом, что дом выглядит совсем разным с различных сторон.
Объемы также становятся более разнообразными – с частичным или панорамным остеклением, со стандартными или с тонированными стеклами, а полностью глухие фасады становятся частью продвинутого дизайна экстерьера.
С появлением нового уровня комфорта на вилле будущего создается и особенный образ жизни. В основном он базируется на возможности получить полную приватность для отдыха, практичный и «умный» интерьер, за которым легко ухаживать, и простор, который теперь стоит гораздо меньше ваших усилий.
Еще одним важным дополнением в дизайне современных вилл становится добавление глянца. Блеск практически везде – в декоративных панелях, в стекле, металле, глянцевой плитке и современном полированном паркете, в воде бассейна, в подсветке и позолоте, в керамике и натуральном камне…
Очень эффектным и явным трендом является и организация все более обширных двусветных пространств, где высота потолка равна 1,5x или 2x по отношению к обычному уровню потолка во всем доме. Такие просторные комнаты, полные солнечного света и воздуха, становятся главной частью дома – семейной и активной.
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