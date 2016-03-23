TOP-11 современных мини-домиков

Шикарные проекты, собранные специально для вас в этой статье, поражают и восхищают! Мини-дома, в принципе, очень популярный тренд на международной архитектурной арене, но столь эффектные – вдвойне прекрасны!
Идеально подходящий для пригородной жизни современного типа – с панорамным остеклением, шикарной террасой и открытой планировкой – этот дом отлично впишется и в вашу мечту об идеальной семейной жизни. Площадь дома в 130 квадратных метров является оптимальной для стартового дома – бюджетной и достаточно просторной одновременно.
На втором этаже мы найдем три спальни и одну огромную ванную комнату площадью в 11 квадратных метров, внизу – шикарную гостиную в 30 кв. м. и кухню-столовую в 25 кв. м. Кстати, купить проект этого дома можно на сайте авторов PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG.
Этот потрясающий проект мобильного дома может легко перемещаться с места на место на грузовой машине благодаря специальной конструкции. Дом рассчитан на двоих и имеет площадь в 27 квадратных метров, на которых разместилась душевая с туалетом, спальня и гостиная с кухней. Цена готового дома по данном проекту – 25.000 евро.
Шикарный проект от харьковского архитектора Александра Жидкова имеет площадь всего лишь 53 квадратных метра и удивительный дизайн экстерьера. Модный и стильный этот дом никак нельзя назвать «дачным», а скорее именно мини-домом нового поколения.
Этот безумно красивый дом с атмосферным садом и террасами, как произведение искусства, стоит прямо в центре маленького оазиса посреди города. Архитектор Марина Линарес создала его таким на особенном вдохновении тропической экзотикой в городе Сан-Паулу, Бразилия. Общая площадь дома – 95 кв.м.
Этот шикарный проект стартового дома в стиле эко-минимализма выглядит весьма футуристично! Авторы проекта, архитектурное бюро Tóth Project Architect Office, создали его для строительства в городке Капувар, Венгрия. Визуализация от талантливого Евгения Чехова.
Об этом шикарном проекте с одной спальней и возможностью быстрой покупки и сборки прямо на вашем участке мы уже писали. Построенный из клееного бруса с общей площадью 84 кв.м. (включая террасы около 40 квадратов) он организует место для жизни 1-2 человек или пары с маленьким ребенком. Стоимость такого дома в готовом виде без участка 38.800.- € (ок. 3,5 млн рублей). В планировке типа микро-лофт вас ждет в высоту и ширину 5-ти метровое панорамное остекление из нескольких модулей, делающее вас владельцем не традиционного, а дизайнерского коттеджа.
Мини-дачи – настоящий тренд сезона, позволяющий организовать место для отдыха на природе даже семьям с ограниченным бюджетом. Обычно они имеют одну комнату, туалет с миниатюрной душевой кабиной и террасу с навесом. Такой вариант отлично подойдет и для творческого escap’а для вдохновения!
Этот прекрасный проект дома в одну комнату рассчитан на двоих взрослых и еще одно или два спальных места на антресолях для детей.
Удивительный проект, стилизованный под оптическую иллюзию, выглядит завораживающе в вечернем свете заката в пустыне! Реализован он в Палм Десерт, США. Прекрасная особенность этого дома — полностью сохраненная оригинальная облицовка, которую пришлось снять частично лишь в местах, где предполагалось использование зеркал. Все остальное — каждый гвоздь, каждая доска — являются частью этого дома примерно с 1945 года, но точную дату постройки не знает никто, даже архитектор.
Этот шикарный дом на основе простого объема стоит дешево, но является прекрасной возможностью начать жить в пригороде для молодой семьи. В доме две спальни и общая кухня-гостиная, а также крыльцо и терраса. Дом рассчитан на 2-их взрослых и одного-двух детей. Общая площадь? 36 кв. метров!
А этот гениальный мини-дом в нашей подборке является… сауной! Она может быть установлена на приусадебном участке практически в любом месте и даже имеет мини-террасу в комплекте!
Потрясающий проект небольшого дома с панорамным остеклением и террасами будто провозглашает новый, совершенно инновационный образ жизни. Планировка открытого типа и строгие линии фасадов лишь еще больше добавляют этому дому современного лоска. Дом создан по проекту архитектора Александра Жидкова и имеет площадь в 112 кв.м.
Подробнее об этом доме в стиле минимализм
Для тех, кто уже спешит на дачу: