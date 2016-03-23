TOP-11 современных мини-домиков

Идеально подходящий для пригородной жизни современного типа – с панорамным остеклением, шикарной террасой и открытой планировкой – этот дом отлично впишется и в вашу мечту об идеальной семейной жизни. Площадь дома в 130 квадратных метров является оптимальной для стартового дома – бюджетной и достаточно просторной одновременно.

На втором этаже мы найдем три спальни и одну огромную ванную комнату площадью в 11 квадратных метров, внизу – шикарную гостиную в 30 кв. м. и кухню-столовую в 25 кв. м. Кстати, купить проект этого дома можно на сайте авторов PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG.

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