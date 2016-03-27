​Сколько стоит построить деревянный дом? 1,3 млн. рублей за «коробку»!

В этой статье мы предоставляем нашим читателям примерную стоимость строительства деревянного дома по стандартному проекту – около 100 кв.м., три небольших спальни, два этажа. Вся смета разбита на небольшие абзацы, чтобы вам было удобнее составить мнение и об этапах стройки, которые вам предстоят.
Также хотим добавить, что данная смета является примерной. Однако вы легко можете сделать ее гораздо более актуальной именно для вашего региона, воспользовавшись заменой цен, которые мы предоставляем, и пересчитав результаты для определенного места (магазина стройматериалов, вашего округа в целом).
Перед каждой ценой вы можете подставлять слово «около», чтобы не ошибиться в расчетах и не забыть сделать поправку на вашу местность и доступные вам материалы.
Итак, начнем?
Бетон с доставкой – около 100 тыс. рублей, а также арматура (550 единиц) – 20 тыс. рублей. Кроме того, вам потребуется проволока, доска, песок и метизы (всё вместе около 50 тыс. рублей. Итого фундамент – около 170 тыс. рублей.
Установка фундамента, вместе с рытьем траншей, установкой опалубки, армированием и непосредственно заливкой бетона – очень важная часть расходов! Кроме того, нужно включить сюда и разгрузочные работы. Всего около 100 тыс. рублей за все.
Если приплюсовать данные цены к цене за фундамент (материалы) и работу, то получится около 270 тыс. рублей. Не забывайте транспортировку всех материалов и рабочих.
Самые главные статьи расходов это, конечно же – само оцилиндрованное бревно (например, диаметром 220) – около 45-50 кубометров бруса для дома площадью в 100 кв.м. Цена такого бревна – около 8500-9000 рублей за кубометр. Получается, если считать с запасом, около 450 тыс. рублей на бревно.
Кроме того, вам нужны брус и бруски различных размеров, доски для чернового пола, обрешетки, балки пола, стропила, доска подкладочная, леса и т.п. – всего около 150 тыс. рублей. Также вам понадобятся нагели (ок. 350 шт) = 10 тыс. рублей, льноватин (ок. 1000 погонных метров) = 10 тыс. рублей, рубероид примерно на 10 тыс. рублей, метизы на сумму около 10 тыс. рублей, а также лента металлическая и антисептик на сумму около 15 тыс. рублей. Всего получится около 665 тыс. рублей на материалы для основного каркаса дома.
Но это, как известно, далеко не вся статья расходов настроительство деревянного дома.
Сборка сруба с установкой черновых полов – 220 тыс. рублей, монтаж обрешетки, рубероида и стропильной системы – 70 тыс. рублей, погрузка-разгрузка, обработка антисептиком и изготовление монтажной раскладки - 50 тыс. рублей. Итого без транспортных расходов – 340 тыс. рублей.
Итого мы получаем, что деревянный дом («коробка») под крышу стоит около 1,3 млн. рублей по проекту дома в 100 кв. метров.
Отметим, что следующие работы (установка настоящей кровли, монтирование дверей и окон, внутренняя отделка и проводка коммуникаций) будут отложены на срок от 6 до 12 месяцев для усадки сруба. Тем не менее, у вас уже будет стоять «коробка» практически готового дома!
Очень важной статьей в смете строительства деревянного дома является остекление. При панорамном цена на все остекление в целом может увеличиться в 2-10 раз! Правда, если вы ограничитесь панорамными окнами лишь в гостиной, например, с выходом на террасу и детской, вы получите отличный компромисс!
Различные системы отопления могут занять у вашего бюджета от 500 до 1,500 тыс. рублей. Мы советуем вам воспользоваться новой системой теплового насоса и системы «теплого пола», идеально экологичного и современного. Такой подход также позволит вам реализовать мечту о панорамном остеклении в стиле шале или минимализм.
Материалы кровли и ее монтаж обойдутся примерно в 400 тыс. рублей, если использовать бюджетный вариант. Если вы планируете проект с жилой мансардой, ее следует утеплить, а само строительство мансардной кровли лучше отдать профессионалам.
Эксклюзивный проект деревянного дома обойдется вам в 100-500 тыс. рублей в среднем, тогда как готовый стандартный план вы можете купить за 20-30 тыс. рублей со всеми техническими характеристиками, готовый для стройки.
Дополнительной статьей расходов может стать отделка цоколя – декоративным или натуральным камнем, в стиле шале или рустик. О ценах на отделку фасадов и цоколя, в том числе, вы можете прочитать в статье «Практичные и красивые фасады: TOP-6 идей сценами».
Забор, террасы и беседка – самые главные статьи расходов на ландшафт, если не строить бассейн или декоративный водоем. Полный же комплекс – со всеми выше упомянутыми зонами, а также садовой мебелью, декоративными саженцами, мангалом игровой площадкой для детей – обойдется вам примерно в 500 тыс. рублей. Данная сумма обычно растягивается на 2-10 лет по мере обустройства участка.
Для тех, кто основательно подходит к стройке:
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