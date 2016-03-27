​Сколько стоит построить деревянный дом? 1,3 млн. рублей за «коробку»!

В этой статье мы предоставляем нашим читателям примерную стоимость строительства деревянного дома по стандартному проекту – около 100 кв.м., три небольших спальни, два этажа. Вся смета разбита на небольшие абзацы, чтобы вам было удобнее составить мнение и об этапах стройки, которые вам предстоят.

Также хотим добавить, что данная смета является примерной. Однако вы легко можете сделать ее гораздо более актуальной именно для вашего региона, воспользовавшись заменой цен, которые мы предоставляем, и пересчитав результаты для определенного места (магазина стройматериалов, вашего округа в целом).

Перед каждой ценой вы можете подставлять слово «около», чтобы не ошибиться в расчетах и не забыть сделать поправку на вашу местность и доступные вам материалы.

Итак, начнем?