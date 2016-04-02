6 секретных приемов экономии пространства в комнате

Два всегда больше, чем один – это простая и понятная арифметика. И использовать такой прием можно не только в тетради в клеточку, но и встраивая дополнительные полки и ящики в шкаф. Разделите один большой ящик на части, добавив еще одно отделение и вы заметите существенную прибавку пространства, а ваши вещи будут уложены ровными рядами, чинно и красиво. Ведь большой объем ящика часто вводит в соблазн ссыпать туда вещи, не упорядочив их по размеру и виду, а ровные полочки помогут быстро расставить все вещи по порядку и они не будут занимать лишнего места.