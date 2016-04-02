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6 секретных приемов экономии пространства в комнате

Перла Вереника Перла Вереника
Muebles zapateros clásicos - Ámbar Muebles, Paco Escrivá Muebles Paco Escrivá Muebles ГардеробнаяХранение
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Вопросы удобного и ненавязчивого хранения всех нужных вещей одинаково актуальны как для малогабаритных квартир, так и для солидных особняков. Почему то вещи как молекулы газообразных веществ умудряются зачастую занять весь свободный объем комнаты, вне зависимости от ее размеров. Но есть и немало тайников, куда можно убрать с глаз долой предметы самых разных габаритов. 

Добавим еще одну полку в шкафчике

Muebles zapateros clásicos - Ámbar Muebles, Paco Escrivá Muebles Paco Escrivá Muebles ГардеробнаяХранение
Paco Escrivá Muebles

Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles

Два всегда больше, чем один – это простая и понятная арифметика. И использовать такой прием можно не только в тетради в клеточку, но и встраивая дополнительные полки и ящики в шкаф. Разделите один большой ящик на части, добавив еще одно отделение и вы заметите существенную прибавку пространства, а ваши вещи будут уложены ровными рядами, чинно и красиво. Ведь большой объем ящика часто вводит в соблазн ссыпать туда вещи, не упорядочив их по размеру и виду, а ровные полочки помогут быстро расставить все вещи по порядку и они не будут занимать лишнего места.

Взгляд вверх – применим крючки на потолке

Casa Fazenda CC, Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores Кухня в рустикальном стиле
Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores

Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores
Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores
Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores

Часто очевидные решения остаются для нас буквально в слепой зоне. Это относится и к организации мест хранения в комнате: загромоздив плотными рядами шкафов стену до потолка, само пространство над головой мы оставляем незадействованным. А ведь, если подвесить, например, кухонную утварь, поварешки и ложки над плитой, это позволит значительно уравновесить визуальную загруженность комнаты, да и придать особый колорит декору интерьера.

Незаметные полки под столом

Интерьер Loft Dunayskaya, Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM" Студия Семена Вишнякова '1618 ROOM' Кухня в стиле лофт
Студия Семена Вишнякова <q>1618 ROOM</q>

Интерьер Loft Dunayskaya

Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM"
Студия Семена Вишнякова <q>1618 ROOM</q>
Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM"

Еще одно тайное место, где можно разместить довольно большое количество нужных вещей, причем в непосредственной близости к рабочей зоне – это самый обычный стол. Только к стандартной конструкции нужно будет добавить стеллаж под столешницей – вдалеке от ног, чтобы было удобно сидеть, но достаточный по размеру для размещения полок и ящиков. Причем от такого расчетливого альянса выигрывают все: нижняя часть стола незаметно вмещает в себя удобный ящички, а в верхней части мы получаем просторную, широкую столешницу.

Все что нужно – под кровать

homify Спальная комната Кровати и изголовья
homify

homify
homify
homify

Чтобы разместить в небольшой спальне шкаф размером два на полтора метра нужно очень постараться. При этом готовое пространство такого же солидного размера уже практически готово – под кроватью. И способы использовать этот скрытый резерв достаточно разнообразны: от комплектации кровати подъемным механизмом до выкатных ящиков на колесиках и даже диковинных сундуков.

Подвесная сушилка-шкаф для полотенец

Пол и стены - керамический гранит 1200 х 600 Baydyuk Design Company Ванная комнатаВанны и душевые
Baydyuk Design Company

Пол и стены – керамический гранит 1200 х 600

Baydyuk Design Company
Baydyuk Design Company
Baydyuk Design Company

В интерьере ванной комнаты всегда хочется совместить решения лаконичные и удобные, помогающие разгрузить это небольшое пространство от лишних деталей. Поэтому дизайнеры советуют использовать здесь комбинированные решения, например – сушку и хранение халатов и полотенец. Неглубокий шкафчик на стене, совмещенный с сушкой, поможет вам сразу решить и вопрос гигиены, и вопрос хранения в ванной комнате.

Оборудование помещения под полом

Деревянный дом 350 кв. м на Дмитровском шоссе, Ольга Куликовская-Эшби Ольга Куликовская-Эшби Гостиная в рустикальном стиле
Ольга Куликовская-Эшби

Деревянный дом 350 кв. м на Дмитровском шоссе

Ольга Куликовская-Эшби
Ольга Куликовская-Эшби
Ольга Куликовская-Эшби

В комнатах на первом этаже коттеджей и даже в квартирах с многоуровневым полом можно оборудовать систему хранения по принципу небольшого подвальчика. В этом прохладном месте на кухне отлично сохранятся овощи и банки с солениями, в рабочем кабинете под небольшой ступенькой можно хранить целую библиотеку, а в спальне под конструкцией подиума – подушки и одеяла. 

​Освежим внешний вид древесины!
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