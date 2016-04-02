6 секретных приемов экономии пространства в комнате

Вопросы удобного и ненавязчивого хранения всех нужных вещей одинаково актуальны как для малогабаритных квартир, так и для солидных особняков. Почему то вещи как молекулы газообразных веществ умудряются зачастую занять весь свободный объем комнаты, вне зависимости от ее размеров. Но есть и немало тайников, куда можно убрать с глаз долой предметы самых разных габаритов.
Два всегда больше, чем один – это простая и понятная арифметика. И использовать такой прием можно не только в тетради в клеточку, но и встраивая дополнительные полки и ящики в шкаф. Разделите один большой ящик на части, добавив еще одно отделение и вы заметите существенную прибавку пространства, а ваши вещи будут уложены ровными рядами, чинно и красиво. Ведь большой объем ящика часто вводит в соблазн ссыпать туда вещи, не упорядочив их по размеру и виду, а ровные полочки помогут быстро расставить все вещи по порядку и они не будут занимать лишнего места.
Часто очевидные решения остаются для нас буквально в
слепой зоне. Это относится и к организации мест хранения в комнате: загромоздив плотными рядами шкафов стену до потолка, само пространство над головой мы оставляем незадействованным. А ведь, если подвесить, например, кухонную утварь, поварешки и ложки над плитой, это позволит значительно уравновесить визуальную загруженность комнаты, да и придать особый колорит декору интерьера.
Еще одно тайное место, где можно разместить довольно большое количество нужных вещей, причем в непосредственной близости к рабочей зоне – это самый обычный стол. Только к стандартной конструкции нужно будет добавить стеллаж под столешницей – вдалеке от ног, чтобы было удобно сидеть, но достаточный по размеру для размещения полок и ящиков. Причем от такого расчетливого альянса выигрывают все: нижняя часть стола незаметно вмещает в себя удобный ящички, а в верхней части мы получаем просторную, широкую столешницу.
Чтобы разместить в небольшой спальне шкаф размером два на полтора метра нужно очень постараться. При этом готовое пространство такого же солидного размера уже практически готово – под кроватью. И способы использовать этот скрытый резерв достаточно разнообразны: от комплектации кровати подъемным механизмом до выкатных ящиков на колесиках и даже диковинных сундуков.
В интерьере ванной комнаты всегда хочется совместить решения лаконичные и удобные, помогающие разгрузить это небольшое пространство от лишних деталей. Поэтому дизайнеры советуют использовать здесь комбинированные решения, например – сушку и хранение халатов и полотенец. Неглубокий шкафчик на стене, совмещенный с сушкой, поможет вам сразу решить и вопрос гигиены, и вопрос хранения в ванной комнате.
В комнатах на первом этаже коттеджей и даже в квартирах с многоуровневым полом можно оборудовать систему хранения по принципу небольшого подвальчика. В этом прохладном месте на кухне отлично сохранятся овощи и банки с солениями, в рабочем кабинете под небольшой ступенькой можно хранить целую библиотеку, а в спальне под конструкцией подиума – подушки и одеяла.