А ваша детская безопасна?

Биологи давно определили строгую зависимость заботы о потомстве от размера биологического организма и его социальной организации. Например, рыбы не заботятся о своем потомстве. Поэтому им нужно выпустить в воду максимальное количество икры для того, чтобы хоть кто-то из новой популяции выжил и продолжал род дальше. Человек является более крупным и социально организованным существом. Следовательно, ему присуща забота о потомстве в максимально возможной мере.
Помимо улицы, где ребенок может проводить время с родителями, неприятные ситуации могут ожидать его и в родном доме, особенно в детской комнате. Для того, чтобы домашний интерьер не стал угрозой созданному уюту, а также жизни и здоровью, необходимо принять меры для усиления безопасности детской комнаты.
Какие же неприятности умеет хранить эта комната. Прежде всего это открытые острые углы обстановки, не закрепленная мебель, розетки, токсичные материалы, окна и двери и т.д. Благо, что современные дизайнеры разработали палитру различных средств, при помощи которых всех этих опасностей можно избегать.
Разумная защита окон является еще одной составляющей безопасной детской комнаты.
Чтобы предотвратить открывание ребенка окон и возможное последующее выпадение, на запоры оконных стеклопакетов также устанавливают блокиратор. Он представляет собой металлический трос в пластиковой оболочке, с креплениями по разные стороны рамы. Такой блокиратор имеет замок и ключ, при помощи которых его могут открыть лишь взрослые.
Помимо этого, важно обезопасить ребенка от возможного боя стекла. Для этого стеклопакет выполняется из армированного проволокой стекла, которое не бьется даже после нескольких ударов. Поможет обезопасить от стеклянных осколков и пленка, которая клеится с внутренней стороны стекла и не дает осколкам проникать в помещение.
Следует также помнить, что шторы у окна не должны быть слишком длинными. Если ребенок на них наступит, он может на них поскользнуться. В свою очередь, падение на шторы потянет вниз тяжелый карниз, который может ударить по голове. Поэтому шторы нужно делать покороче или закрепить на стенке специальные крючки, за которые их можно подвесить. От карнизов также лучше отказаться, заменив их лишь струнами.
Мебель — это едва ли не основной компонент любого интерьера. И если в любой другой комнате ее количество можно уменьшить, особенно если говорить о стиле минимализма, то в детской это вряд ли допустимо. Ведь каждому ребенку необходима кровать, шкафы для вещей и игрушек, письменный стол, где он сможет делать домашние задания.
Мебель может быть непрочно закреплена, вследствие чего возможно ее опрокидывание. Для соблюдения безопасности детской комнаты в этом плане необходимо установить специальные фиксаторы мебели. Для этого устанавливают два крепежа: на стене, а также на стенке мебели. Прочная фиксация обеспечивается при помощи ремней, которые продеваются сквозь петли крепежей.
Кроме того важно, чтобы мебель была прочной сама по себе. Это означает, что ее конструктивные элементы должны быть массивными и прочно зафиксированы необходимыми болтами. Наиболее удачный вариант, когда мебель состоит из одного — двух конструктивных элементов. Мебель не должно шатать.
Чтобы ребенок не падал, важно установить кровать с деревянными или плотно натянутыми бортиками по бокам.
Что касается элементов, которые выставляются на мебели (ваза, сервиз и т.д.), то их можно закрепить при помощи специальных клеевых смесей.
Еще одна проблема, о решении которой нужно позаботиться в вопросе безопасности детской комнаты, это обеспечение надежной защиты от электрических приборов. В частности, от розеток.
Для того чтобы быть уверенным, что ребенок не засунет в розетку сторонние предметы, нужно приобрести специальный пластиковые заглушки. Они отличаются тем, что их можно открыть лишь специальным ключом.
Если в комнате используют сетевой фильтр или удлинитель на несколько гнезд, то для обеспечения его безопасности нужно установить на него пластиковый пенал.
Что касается проводки, то она вся должна быть собрана и закрыта в специальные коробы вдоль стены. Это убережет от случайного их обрыва или экспериментов с изоляцией.
Лампы накаливания также не следует применять. Гораздо лучше использовать светодиодные светильники или газоразрядные лампы. Это убережет ребенка от ожогов. Кроме того, выбирая между висячими люстрами и накладными плафонами, лучше выбрать последние. До них ребенок вряд ли достанет, даже если станет на стул или стол.
Большинство моделей современной мебели имеют острые края и углы. Если об них ударится, то можно получить довольно серьезную травму. Куда уже говорить о детях, если они и минуты сидеть не желают исследуя внешний мир вокруг них.
Чтобы предотвратить подобные травмы для острых углов разработаны специальные силиконовые ленты (для краев), а также мягкие насадки на острые углы (углы столов, стульев, шкафов и т.д. Подобные изделия имеют совершенно разный вид и цветовую палитру, что позволяет подобрать нужный дизайн для любого интерьера.
Если неудобно устанавливать такие насадки, можно закупить для безопасности детской комнаты мебель с закруглёнными углами. Кроме того, прекрасно подойдет мебель, быльца которой обшиты тканью с мягким наполнителем и подушками. Это естественным образом снизит вероятность возможной травмы в таких условиях.
То же касается и дверных ручек. На них надевают мягкие цилиндрические валики.
Мебель, которая включает в себя элементы из стекла, лучше не использовать. В случае, если она разобьется, ребенок может порезаться образовавшимися осколками. Это нужно учитывать, делая безопасной детскую комнату.
Существуют и другие опасности, которые не связаны с острыми углами. Детский организм физически настолько еще хрупок, что ему может навредить даже небольшой по силе удар или случайной прищемление дверью. Ведь даже взрослые могут прищемить конечность, что говорить о детях. Помимо мебели существуют и другие места, куда ребенок может влезть и причинить вред себе. К таким местам можно отнести стиральную машинку, ящики, духовку, микроволновку и т.д.
Чтобы избежать подобных неприятностей, производители разработали и продают множество различных моделей блокираторов для дверей.
Как правило, конструкция блокиратора, обеспечивающей безопасность детской комнаты, состоит из пластиковых креплений, которые устанавливаются на наружных поверхностях. Одно крепление — на корпусе мебели или устройства, второе — на двери. Их соединяют при помощи пластикового ремешка, длина которого регулируется, чтобы обеспечить максимальное плотное прикрытие двери.
Существуют и другие модели блокираторов, конструкция которых зависят от формы мебели, расположения ручек и т.д. Например, есть блокираторы в виде спаренных пластиковых петель, которые скрепляют ручки двухстворных дверей.
В конце следует добавить, что безопасной детскую комнату могут сделать только соответствующие вещи, отличающиеся знаком качества. Старая английская пословица гласит: «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи».
Во-первых, предметы, делающие комнату безопасной, должны быть прочны.
Во-вторых, предметы, которые есть комнате, не должны выделять вредные вещества. Желательно, чтобы они были из натуральных материалов.
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