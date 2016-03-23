А ваша детская безопасна?

Биологи давно определили строгую зависимость заботы о потомстве от размера биологического организма и его социальной организации. Например, рыбы не заботятся о своем потомстве. Поэтому им нужно выпустить в воду максимальное количество икры для того, чтобы хоть кто-то из новой популяции выжил и продолжал род дальше. Человек является более крупным и социально организованным существом. Следовательно, ему присуща забота о потомстве в максимально возможной мере.

Помимо улицы, где ребенок может проводить время с родителями, неприятные ситуации могут ожидать его и в родном доме, особенно в детской комнате. Для того, чтобы домашний интерьер не стал угрозой созданному уюту, а также жизни и здоровью, необходимо принять меры для усиления безопасности детской комнаты.

Какие же неприятности умеет хранить эта комната. Прежде всего это открытые острые углы обстановки, не закрепленная мебель, розетки, токсичные материалы, окна и двери и т.д. Благо, что современные дизайнеры разработали палитру различных средств, при помощи которых всех этих опасностей можно избегать.