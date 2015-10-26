Потолок натяжного типа весьма практичен, влагостоек и очень декоративен. Причем он может замечательно вписаться в дизайн любой комнаты. Ведь виды натяжных потолков блещут таким разнообразием, которое и «не снилось» потолкам других типов. Если вы впервые столкнулся с выбором натяжного потолка можно легко запутаться во всем этом многообразии. Чтобы помочь вам разобраться предлагаем узнать какие разновидности по типу полотна, конструкции, форме, и дизайну натяжных потолков бывают и каковы их особенности.
Сколько бы не было вариантов натяжных потолков изготавливаются они из двух материалов: поливинилхлоридной пленки (сварной шов) и ткани (бесшовные). Поливинилхлоридная пленка (ПВХ) в свою очередь бывает с матовой, сатиновой или глянцевой поверхностью.
Самый доступный (кстати, и самый популярный) вариант – матовый натяжной потолок. Он весьма напоминает виртуозно оштукатуренную поверхность. Один из самых популярных видов потолков, очень хорошо сочетается с прямыми плоскостями и классическим интерьером. Тем, чьи взгляды можно назвать консервативными, особенно придется по душе матовый натяжной потолок с шероховатой поверхностью. С ним и глаза не устанут, и комфорт можно ощутить в полной мере.
Сатиновый потолок похож на поверхность, покрытую краской с легким блеском. В отличие от матовой поверхности, у сатина присутствует отражающий эффект. Но он не зеркальный, как у глянца, а очень мягкий. Именно такой вариант выбрала дизайнер Irina Tatarnikova для интерьера гостиной. Кстати, за сатиновой поверхностью еще и легко ухаживать – сухой тряпочкой протирать, да и только.
Эта эластичная ткань по виду и фактуре несколько напоминает материал для женских чулок. Нужный цвет полотна достигается покрытием ткани соответствующим полимером, а влагостойкость – лаковым покрытием. Такой потолок безопасен, очень легок и весьма привлекателен внешне. Считается безопасной для человека и окружающей среды основой, поскольку поверхность «дышит». Ширина потолка из ткани может быть любой, а служит он исправно в течение многих лет.
Так как такой потолок не имеет стыковочного шва, он лучше остальных подходит для нанесения фотоизображений. Наиболее широко в качестве рисунка используется изображение неба и облаков. Вы можете сами предложить эскиз или выбрать изображение из каталога производителя.
Глянцевые потолки позволяют добиться интересного эффекта с точки зрения дизайна. Они имеют широкую цветовую гамму. Отличительная характеристика — зеркальное отражение. Помещение визуально увеличивается при использовании таких полотен. Интересный эффект может дать применение глянцевой поверхности при зонировании комнаты.
Недостатками глянцевых натяжных потолков, по сравнению с матовыми и сатиновыми, является более заметная на зеркальной поверхности линия шва в некоторых случаях при больших площадях помещения.
Классическая конструкция натяжного потолка представляет собой одноуровневую ровную плоскость. Однако существуют и многоуровневые конструкции.
Многоуровневый натяжной потолок даёт возможность визуально зонировать пространство комнаты за счет разной высоты. Багеты, на которые крепят полотна, могут быть не только прямыми, но и криволинейными. Натяжной потолок в форме арки или дюны позволяет организовать плавный переход между потолком и стенами, что достигается за счет объемной формы, визуально напоминающей холмы или дюны.
Спайка нескольких полотен натяжного потолка – это многоуровневый потолок, который получается за счет деление полотна потолка на несколько частей и спаивания этих частей на станке согласно эскизу. В основном делают из трех частей. Части изготавливают из разнообразных форм, разных цветом и фактур.
При спайке матовой и глянцевой фактуры достигается эффект ’обмана зрения’. Это связано с тем, что матовая фактура подчеркивает реальный уровень потолка, а глянец придает глубину, создавая зрительно ’второй уровень’.