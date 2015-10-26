Виды натяжных потолков

Сколько бы не было вариантов натяжных потолков изготавливаются они из двух материалов: поливинилхлоридной пленки (сварной шов) и ткани (бесшовные). Поливинилхлоридная пленка (ПВХ) в свою очередь бывает с матовой, сатиновой или глянцевой поверхностью.

Самый доступный (кстати, и самый популярный) вариант – матовый натяжной потолок. Он весьма напоминает виртуозно оштукатуренную поверхность. Один из самых популярных видов потолков, очень хорошо сочетается с прямыми плоскостями и классическим интерьером. Тем, чьи взгляды можно назвать консервативными, особенно придется по душе матовый натяжной потолок с шероховатой поверхностью. С ним и глаза не устанут, и комфорт можно ощутить в полной мере.