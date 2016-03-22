Стильный дизайн за небольшие деньги

Как правило, модный дизайн ассоциируется с большими затратами. И такая характеристика оправдана, ведь хорошие и качественные строительные материалы стоят очень дорого. Работы с таким материалом стоят столько же. Это не говоря о предметах интерьера и аксессуарах, без которых обойтись в жилище трудно.

В то же время, при условии грамотного планирования обстановки дома или квартиры, можно разработать стильный интерьер за скромный бюджет.

Для того, чтобы понять как создать такой дизайн, стоит обратить внимание на различия между высшим и низким классом.

Согласно мнению опытных дизайнеров, таких отличий три:

1. Качество используемого материала. Дорогие вещи отличаются дорогими материалами и количеством их использования.

2. Качество изготовленной структуры. На конструктивных особенностях вещей здесь не экономят, в связи с чем они более прочны и долговечны, чем дешевые.

3. Проработка детализации. Хорошие вещи отличаются качественным исполнением любых мелочей.

Ориентируясь на эти критерии, можно подобрать недорогие вещи и материалы, стилизировав их нужным образом. Это основа того, как за скромный бюджет получить модный дизайн.