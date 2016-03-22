Стильный дизайн за небольшие деньги

Как правило, модный дизайн ассоциируется с большими затратами. И такая характеристика оправдана, ведь хорошие и качественные строительные материалы стоят очень дорого. Работы с таким материалом стоят столько же. Это не говоря о предметах интерьера и аксессуарах, без которых обойтись в жилище трудно.
В то же время, при условии грамотного планирования обстановки дома или квартиры, можно разработать стильный интерьер за скромный бюджет.
Для того, чтобы понять как создать такой дизайн, стоит обратить внимание на различия между высшим и низким классом.
Согласно мнению опытных дизайнеров, таких отличий три:
1. Качество используемого материала. Дорогие вещи отличаются дорогими материалами и количеством их использования.
2. Качество изготовленной структуры. На конструктивных особенностях вещей здесь не экономят, в связи с чем они более прочны и долговечны, чем дешевые.
3. Проработка детализации. Хорошие вещи отличаются качественным исполнением любых мелочей.
Ориентируясь на эти критерии, можно подобрать недорогие вещи и материалы, стилизировав их нужным образом. Это основа того, как за скромный бюджет получить модный дизайн.
Еще одну важную деталь любого интерьера трудно описать словами или словить в объективы фотокамеры. В жилье должна присутствовать хорошая атмосфера. Помещения должны быть хорошо проветрены и приятно пахнуть. Как же этого добиться?
Пожалуй, это самый недорогой совет из всех вышесказанных в этой статье, и он стоит лишь труда.
Прежде всего, нужно поддерживать жилье в чистоте. Не убранная пыль не только делает воздух спертым и неприятным, она еще и вредна для здоровья.
Очень помогают поддерживать воздух в чистоте комнатные растения. Многие из них обладают дезинфицирующими свойствами, фильтруют пыль и токсические вещества, которые могут выделяться из предметов домашнего обихода. Дополнительно, цветущие растения наполнят воздух приятными запахами.
Следование определенному стилю, хотя и желательно, однако может повлечь за собой неоправданные расходы. Ведь под один стиль следует подбирать все — от отделки стен до мелких деталей интерьера. В условиях скромного бюджета это неприемлемо, ведь нужно максимально задействовать и стилизировать старые вещи, вместо того, чтобы их менять.
Поэтому прежде чем начать выбрасывать что-то или крушить, нужно оценить возможности старого интерьера. Исходя из этого, первые усилия в ремонте должны быть нейтральны.
Например, можно не спешить штукатурить кирпичную стену с обсыпавшейся отделкой. Возможно стоит ее зачистить еще больше, оставив лишь кирпич. Такая стена станет интересным фоном для предметов интерьера. Остальные три стены можно покрасить, например, в белый цвет. А на кирпичную стену повешать несколько необычных картин.
Потолок также можно не трогать кардинально, лишь освежить слоем новой краски.
Следующий совет непосредственно касается денег. С его помощью можно узнать, как обходиться лишь возможностями скромного бюджета.
Аспект первый — воздержаться от покупок ненужных вещей. Дизайнерские и сувенирные магазины очень часто пестрят предметами декора на полках, которые, однако, совершенно бесполезны с функциональной точки зрения. Исходя из этого, лучше выбирать функциональные вещи, которые изначально несут декоративную функцию либо стилизировать старые вещи под нужную специфику. Например, старый светильник, подвешенный на закрепленную и покрытую лаком деревянную ветку в качестве ножки, будет интересным решением.
Немаловажно учитывать стоимость материала. В мебели высокого класса материал обшивки всегда дорогой, хотя по форме она может не отличаться от мебели более низких классов. Поэтому, покупка изначально дорогой мебели не всегда имеет смысл. Например, можно купить недорогой диван и обшить его дорогой тканью. Результат будет тот же. Но перед покупкой важно проверить, насколько диван и его обивка удобны.
Этот совет перекликается с необходимостью тратить деньги только там, где это нужно. И он вполне оправдан. Если рассматривать дизайн в стиле минимализма, то в нем следуют именно этому принципу. Он заключается в том, чтобы оставлять в интерьере лишь те предметы обихода, которые нужны. В нем отсутствуют старинные чайные сервизы, которые никогда не используются. Нет лишних шкафов, стульев и т.д.
Какие выгоды следуют из этого?
Во-первых, пространство визуально расширяется, так как в нем отсутствуют непрактичные вещи.
Во-вторых, вещи склонны собирать на себе пыль. Чем меньше вещей, тем проще убирать на них пыль. Следовательно, жилье, спроектированное в стиле минимализма, более свободно от пыли, которая неизбежно появляется в жилье.
В-третьих, скромный бюджет не расходуется на вещи, которые не нужны.
В то же время, соблюдая этот принцип не стоит увлекаться. Нужно держаться правила золотой середины. Ведь есть моменты, на которых можно сэкономить, а есть — когда нельзя. Например, очень тяжело экономить на количестве отделочных материалов. Можно лишь заменить их на дешевые аналоги и сократить их перечень по возможности.
Популярное изречение гласит, что оптимист видит стакан наполовину полным, а пессимист — наполовину пустым. Два совершенно разных взгляда на одну и ту же ситуацию. Точно так же и опытный дизайнер с обывателем. Дизайнер видит в старинной вещи интересный аксессуар, а обыватель — ненужный хлам.
Имея скромный бюджет на проведение ремонта, использовать старинные вещи — это то, что нужно. Есть несколько путей использования старинных вещей.
Первый — это их реконструкция. Старые столы и стулья могут еще долго прослужить, если укрепить их конструкцию, отшлифовать изъяны и покрасить в новые цвета.
Второй — это стилизация. Так, ненужная бутылка, оплетённая веревкой, может стать стильной вазой. Еще один способ — ничего не менять, а использовать вещи такими, какими они есть.
Например, виниловые пластинки, кассетный плееры, старые наушники, развешенные в комнате ребенка-меломана, могу стать интересной изюминкой ее дизайна.
Дорогостоящий интерьер отличается проработкой дизайна до мелочей: от мелких аксессуаров до освещения и цветовых комбинациях.
Однако, даже имея скромный бюджет, можно достаточно насытить дизайн жилья необходимыми деталями и аксессуарами.
Прежде всего, можно делать акценты при помощи комбинаций цветов. Например, имея небольшую спальню, необходимо хотя бы визуально увеличить пространство. С этой целью многие используют покраску стен и потолков в белый цвет. В то же время, белый цвет сам по себе угнетает, раздражительный для глаз, а для кого-то может напоминать больничную палату. Чтобы это исправить, можно использовать нежные голубые или розовые вещи: быльца кровати покрасить в голубой цвет, использовать покрывало и постельное белье с голубыми каемочками.
Чтобы стена не казалось скучной, на ней можно развешать несколько недорогих картин. Вместо живописи можно подобрать веселые семейные фото, и разместить на стене в фоторамках.
Старый диван может обрести новую жизнь, если на нем разложить новые красивые подушки или плед.