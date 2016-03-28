Kак защитить древесину на открытом воздухе?

Защита древесины на на открытом воздухе – важный процесс, который поможет сохранить множество построек и элементов декора в отличном качестве на долгие годы.
Деревянные ограждения, коньки крыш, внешняя обшивка дома и летней кухни деревом, деревянный навес или террасное покрытие – все это требует качественной защиты, которую обязательно необходимо обеспечить. Сегодня мы рассмотрим методы и средства защиты древесины, которые помогут уберечь деревянные элементы любой постройки или декорации, ведь продлить срок их службы очень важно.
Изначально, вы должны убедиться в том, что древесина для производства или сборки достаточно просушена. Далее, с использованием распылителя, валика или щетки, наносятся специальные антисептики для защиты древесины. Применять их следует корректно, строго по инструкции и с соблюдением технологии.
После, древесина обрабатывается декоративными защитными средствами, к примеру, лаком, краской, атмосферостойкими составами. Происходит это методом нанесения тонкого слоя состава на поверхность материала с помощью кисти или валика.
Выбрать определенные средства несложно, главное точно заявить на месте покупки, какую древесину вы будете обрабатывать, где она находится, внутри или снаружи, и от чего именно вы хотите ее защитить. Далее, уже только дело вкуса и наполненности кармана, так как подобных средств предостаточно, причем как одиночных, обеспечивающих лишь определенную защиту, так и комплексных.
Oбратите внимание на следующие бренды, представленные на полках специализированных маркетов: Топласур, Деймос, Пинотекс, Аидол, Сенеж, Белинка, Бланколь, Древосан, Неомид, Гладиатор, Биощит, Экосепт, Видарон, Рогнеда, Лигнофикс, а также огромное количество специальных лаков и красок, которые имеют подобные свойства.
По большому счету, важен бренд и отзывы о нем, расход состава и его стоимость, но не менее важен состав средства защиты, которые следует выбирать в рамках экологической безопасности.
По своему составу все покрытия для дерева делятся на две непересекающиеся группы: натуральные, состоящие только из безопасных природных ингридиентов и синтетические краски, получаемые из нефти и потому содержащие такие вредные вещества как толуол, формальдегид, ксилол и др. Вопреки бытующему мнению натуральные пропитки для дерева ничем не уступают, а часто и превосходят защитные качества красок произведенных из нефти.
Большинство методов, которые используются на профессиональном уровне, невозможно воспроизвести самостоятельно, так как для их обеспечения необходимо не только иметь определенные средства защиты древесины от влаги, горения или микроорганизмов, но еще и понимать технологию, которая обязательно требует наличия у вас специального оборудования. С его помощью проводится консервирование в составах, обработка горячими и холодными средствами, вакуумная обработка древесины, обработка жесткой химией и автоклавно-диффузионная обработка.
В общем, подобные меры принимаются только на крупных заводах, фабриках и предприятиях, где древесине не только обеспечивается защита, но за ней также закрепляются определенные, порой искусственные, свойства. Kогда же разговор идет о защите беседки, скамейки в зоне отдыха, обшивки летней кухни или обработке деревянного ограждения садовой территории, нам достаточно использовать более простые вышеописанные способы защиты древесины.
Защита древесины от различных поражающих факторов осуществляется комплексом применяемых мер. Условно способы сохранения качественных характеристик материала можно разделить на две категории: конструктивные мероприятия и химические методы.
Конструктивные мероприятия подразумевают соблюдение необходимых условий заготовки, хранения и эксплуатации древесины: подержание оптимальных температур, уровня влажности, профессиональная правильная обработка и т.д. Kонструктивные меры защиты древесины важны не менее химических.
Cуществует еще термодеревo. Сырьем для термодерева служат обычные древесные породы, подвергшиеся термическому процессу обработки, суть которого заключается в производственном воздействии высоких температур на известные породы древесины.
Несмотря на то, что термодревесина является абсолютно экологически безопасным материалом и изготавливается без применения химических реагентов, по многим параметрам она значительно превосходит большинство отделочных материалов. Основные представления о преимуществах термомодифицированной древесины можно получить, ознакомившись со следующими ее характеристиками:
- Устойчивость к гниению и повреждающему действию плесени;
- Сохранение геометрических конфигураций в условиях перепадов температур и влажности;
- Пониженная гигроскопичность и термоизоляционные свойства, что обусловлено сниженной способностью обработанного дерева впитывать влагу, что существенно снижает риск коррозионных процессов и гниения;
- Устойчивость параметров влажности, сохраняющихся на уровне 5%;
- Инновационные технологии, подразумевающие возможность получения разнообразной оттеночной палитры, включающей как светлые, так и темные оттенки, сохраняющиеся на всей глубине материала;
- Возможность переработки низкокачественного сырья, которое после модификации приобретает внешний вид и эксплуатационные характеристики дорогих пород древесины;
- Корреляция уровня прочности и плотности. Технологический процесс изготовления термомодифицированного варианта древесины подразумевает некоторое снижение прочности, однако, соотношение плотности и прочностных характеристик не изменяется.
Выбирая термомодифицированную древесину, нужно тщательно ознакомиться и с ее недостатками:
- Во-первых, обработанной древесине свойственна меньшая прочность, что делает ее более хрупкой, в отличие от сырьевой древесины.
- А, во-вторых, термодерево характеризуется низким уровнем влажности, что обуславливает некачественное склеивание, во избежание которого рекомендуют применять полиуретановый клей.
B заключении хочется отметить, что для достижения наилучшего, максимально эффективного результата, при обработке древесины защитными составами обязательно необходимо соблюдать ряд требований. В первую очередь это указанные производителем условия применения: допустимый температурный диапазон, уровень влажности воздуха, степень механической и химической обработки поверхностей материала, а также рекомендации по технологии обработки.