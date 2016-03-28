Kак защитить древесину на открытом воздухе?

Изначально, вы должны убедиться в том, что древесина для производства или сборки достаточно просушена. Далее, с использованием распылителя, валика или щетки, наносятся специальные антисептики для защиты древесины. Применять их следует корректно, строго по инструкции и с соблюдением технологии.

После, древесина обрабатывается декоративными защитными средствами, к примеру, лаком, краской, атмосферостойкими составами. Происходит это методом нанесения тонкого слоя состава на поверхность материала с помощью кисти или валика.

Выбрать определенные средства несложно, главное точно заявить на месте покупки, какую древесину вы будете обрабатывать, где она находится, внутри или снаружи, и от чего именно вы хотите ее защитить. Далее, уже только дело вкуса и наполненности кармана, так как подобных средств предостаточно, причем как одиночных, обеспечивающих лишь определенную защиту, так и комплексных.

Oбратите внимание на следующие бренды, представленные на полках специализированных маркетов: Топласур, Деймос, Пинотекс, Аидол, Сенеж, Белинка, Бланколь, Древосан, Неомид, Гладиатор, Биощит, Экосепт, Видарон, Рогнеда, Лигнофикс, а также огромное количество специальных лаков и красок, которые имеют подобные свойства.