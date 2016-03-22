Садовые светильники на солнечных батареях

По подсчетам ученых, большинство полезных ископаемых закончатся в пределах ближайших 100-200 лет. В том числе нефть и уголь. Так сложилось, что современная цивилизация — это дети нефти. Она служит не только основой для топлива всех видов транспорта, но и является ценным химическим сырьем для производства широкого круга товаров.

К счастью, для будущих поколений, множество ученых уже заботятся о них, разрабатывая альтернативные источники энергии. Подобные разработки все чаще появляются на слуху и, рано или поздно, нефтяным магнатам ничего не останется, как сдаться под натиском экологически чистых технологий.

Согласно последним сообщениям, китайские и немецкие ученые, соответственно, успешно испытали термоядерный реактор с поддерживаемой температурой плазмы 50 и 80 млн градусов по Цельсию. По их утверждению, такой реактор станет источником энергии, когда станет возможно поддерживать стабильную температуру плазмы в 100 млн градусов по Цельсию. Распространение электромобилей — это уже сегодняшний день.

Светильники на солнечных батареях — это одна из энергоэффективных технологий, которая способна перевернуть будущее человечества с ног на голову. А ближайших перспективах с их помощью можно обслуживать дома и экономить на потреблении электроэнергии.