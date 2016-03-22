Садовые светильники на солнечных батареях

По подсчетам ученых, большинство полезных ископаемых закончатся в пределах ближайших 100-200 лет. В том числе нефть и уголь. Так сложилось, что современная цивилизация — это дети нефти. Она служит не только основой для топлива всех видов транспорта, но и является ценным химическим сырьем для производства широкого круга товаров.
К счастью, для будущих поколений, множество ученых уже заботятся о них, разрабатывая альтернативные источники энергии. Подобные разработки все чаще появляются на слуху и, рано или поздно, нефтяным магнатам ничего не останется, как сдаться под натиском экологически чистых технологий.
Согласно последним сообщениям, китайские и немецкие ученые, соответственно, успешно испытали термоядерный реактор с поддерживаемой температурой плазмы 50 и 80 млн градусов по Цельсию. По их утверждению, такой реактор станет источником энергии, когда станет возможно поддерживать стабильную температуру плазмы в 100 млн градусов по Цельсию. Распространение электромобилей — это уже сегодняшний день.
Светильники на солнечных батареях — это одна из энергоэффективных технологий, которая способна перевернуть будущее человечества с ног на голову. А ближайших перспективах с их помощью можно обслуживать дома и экономить на потреблении электроэнергии.
Прежде всего важно немного рассказать о конструкции этих высокотехнологичных приборов. Несмотря на свою прогрессивность, их устройство довольно простое.
Состоят садовые фонари на солнечных батареях из следующих компонентов:
- солнечная батарея;
- аккумулятор энергии;
- контроллер;
- светодиодная лампа;
- корпус фонаря.
Энергия от батареи, которая работает в солнечный день, накапливается в аккумуляторе. Ночью она расходуется на освещение сада. Контроллер, которым оснащен светильник, автоматизировано управляет все необходимыми для его работы процессами, в том числе включение/выключение в зависимости от времени суток, осуществление зарядки и т.д.
Осветительный элемент светильника — экономная светодиодная лампа. Корпус состоит из капсулы для лампы, а также заостренного столбика, который легко можно воткнуть в землю.
Различают такие разновидности садовых фонарей на солнечных батареях:
1. Декоративные фонари: используют для декора кустарников, цветников, газона.
2. Ночные: используют для освещения садовых дорожек ночью. Хотя свет их и слаб, он в достаточной мере освещает дорогу.
3. Фасадные: устанавливаются на стенах домов или на заборах.
4. Парковые: более крупные, чем остальные, используется для освещения парковых зон.
Как уже было сказано, в качестве светоотдаючщего элемента в садовых фонарях на солнечных батареях применяют светодиодные лампы.
Они характеризуются тем, что потребляют меньше электроэнергии по сравнению со стандартными лампами, а также более долгим сроком службы — от 25 000 часов (самые яркие) до 100 000 часов (более тусклые).
Первые поколения светодиодов отличались очень маленькой яркостью, поэтому использовались лишь в качестве небольших лампочек-индикаторах или гирляндах.
Современные диоды намного ярче и эффективнее, что позволило использовать их для освещения.
Следует отметить, что светодиоды, оснащенные средством управления, способны светить практически в любом цвете спектра. В то же время, есть некоторые особенности, которые влияют на их работу.
Например, человеческий глаз не может долго и четко видеть при синем освещении. Поэтому, чтобы снизить напряжение глаза, не рекомендуется применять светодиоды синего света.
Также следует избегать белого свечения светодиодов ночью. Исследование показали, что такой светодиод уменьшает содержание в крови мелатонина, который принимает активное участие в восстановительных процессах организма во время сна. Так, свет от диодов может снизить уровень мелатонина в крови от 3 до 20%.
Поскольку садовые светильники на солнечных батареях помимо функции освещения играют важную декоративную роль, современные производители разработали широкую линейку этой продукции. Выбор нужного варианта зависит от места, которое необходимо украсить, от финансовых возможностей и, конечно же, от личных предпочтений хозяина участка.
Например, если это сад у офисного здания или человек предпочитает деловой стиль, подойдут светильники в классической форме, которые светили керосиновыми лампами. Также подойдёт дизайн современных форм, которые по своей конструкции составляют лишь ножку и лампу прямоугольной или цилиндрической формы. Помимо этого, такие садовые светильники могут быть более массивными и крепкими, прочно закрепляться на участках, чтобы их проблематично было своровать. Домашние фонари можно легко переносить и менять местоположения.
Для любителей более пестрых форм и цветов выбор еще больше. Фонари, которые конструктивно должны иметь ножку и лампу, выполняются в весьма оригинальных вариантах. Например, ножка может быть выполнена в форме дерева, на вершине которой — фонарь в форме птицы.
Садовые светильники на солнечных батареях можно подвешивать к фасаду дома или террасы. Они также имеют различные формы. Интересные варианты, когда стеночки таких фонарей имеют фигурные обрешетки, которые формируют вокруг причудливые узоры.
Некоторые фонари могут просто укладываться на землю. В этом случае их могут делать в виде камней, жуков, гномов или волшебных шаров.
Отдельные виды фонарей предназначены для декорирования кустов и клумб. Поэтому они небольшие по размерам, однако это не мешает полету фантазии дизайнеров: выбор широк.
На рынке России стоят такие светильники довольно недорого. Все зависит от размера, формы, дизайна и комплектации. Большинство садовых фонарей на солнечных батареях, завезенных в Россию, производит Китай.
Так, обычные по дизайну светильники, размером около 20-35 см, без дополнительной лампы, входящей в комплект, будут стоить от 70-90 рублей. Средняя цена любых светильников составляет от 300 до 400 рублей. Садовые фонари на солнечных батареях с более оригинальным дизайном и размерами побольше будут стоить от 1 тысячи рублей.
Кроме того, если таких светильников нужно много, то можно рассмотреть возможность покупки оптом.
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на список возможных затрат любого светильника, в том числе и традиционного, который питается от сети:
Цена. За обычные электрические фонари цена устанавливается от 800 рублей и выше. То есть в среднем цена на них одинакова с фонарями на солнечных батареях. Однако, среди последних можно найти варианты подешевле.
Затраты на установку. Чтобы установить обычные фонари, к ним нужно подвести электричество. Для этого нужно заказать проект освещения, а также понести затраты на работы и расходные материалы: провода, короба для них, зажимы и т. д. Кроме, того, нужно будет согласовать с электроснабжающей организацией увеличение потребляемой мощности, если существующие параметры этого не позволяют. Фонари на солнечных батареях этих расходов не требуют.
Текущие платежи. За потребляемую фонарями электроэнергию придётся платить согласно действующим тарифам. Фонари на солнечных батареях этого не требуют.
Таким образом, экономия очевидна.
В то же время стоит учесть, что светодиодные фонари не очень яркие. Нынешние технологии не позволяют им полностью сравниться с традиционным освещением.
Итак, садовые фонари на солнечных батареях обладают такими преимуществами:
- экономны;
- просты в установке и эксплуатации, нет проводов;
- возможны различные цвета освещения;
- покупая разные модели можно комбинировать;
- можно легко менять их расположение;
- работают автоматически.