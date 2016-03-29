Исправляем проблемы с дверями

Сложно представить себе человека, который хоть раз бы не попадал в эту глупую ситуацию, как из дешёвой комедии, когда в самый неподходящий момент: ранним утром в комнате, где спят, либо посреди рабочего собрания, – ваш уход или явление обнаруживает скрипящая дверь. На самом деле, реплик двери может быть великое множество: скрип и скрежет петель, шелестящее или пронзительное “проскребание” двери по полу… Да, чего только не выдаёт состарившаяся дверь!
Что же, всё имеет свой срок! Но быт, как известно, не склонен к романтическому фатализму, а стало быть во всём и всегда позволяет найти компромисс. Но, коль скоро всего враз нам не охватить, сосредоточимся на том, в чём заключаются и как могут быть преодолены основные проблемы с дверями.
Самая обычная дверь может пострадать от чего угодно: ударных воздействий, химических факторов, влаги, ультрафиолета, времени. Результаты подобных травм бывают в большей или меньшей степени поправимы, хотя случается, что единственное решение проблемы - замена полотна или дверного блока.
Всё же катастрофические и непоправимые ситуации случаются редко, а значит в большинстве случаев неисправности вполне можно устранить и даже самостоятельно.
Что ж, от слова к делу. Разумеется, нельзя предусмотреть все бесчисленные трудности и осложнения, связанные с эксплуатацией пускай и нехитрого приспособления. Всё же, с рядом типичных проблем без труда может справиться всякий, достаточно всего лишь в общих чертах разобраться с нехитрой механикой.
Так, какие же опасности подстерегают нас в этой области? Одной из самых трудных проблем с дверью является расшатывание короба. Это происходит в связи с достаточно серьёзной нагрузкой на конструкцию двери, приводящей со временем к изменению её положения и ослабеванию креплений, а так же иногда из-за тривиального рассыхания монтажной пены.
Решение проблемы предельно бесхитростное: заделать все щели. Для проведения ремонтных работ необходимо будет снять полотно двери с петель. Затем потребуется исследование короба на выявление перекосов. Для этого достаточно самых элементарных приспособлений: уровня, отвеса и угольника.
Первым делом следует снять наличники и выровнять лутку. Если дело в пене, необходимо снять старый слой и повторно запенить участок. Боковые планки можно снабдить нагелями, это придаст конструкции прочности.
Трещины, как правило, появляются в связи с рассыханием древесины от перепадов влажности и температуры, особенно, если материал недостаточно подготовлен. Справиться с ними совсем не сложно.
Для борьбы с трещинами в двери понадобится простая шпаклевка по дереву или специальная мастика. Мастики различаются по цвету и легко коммуфлируют ущерб древесины любой породы, необходимо только точно подобрать цвет.
Кроме того, можно воспользоваться затиркой, применяемой при циклевке паркета: ею следует аккуратно заполнить трещины и по высыхании затереть наждачкой.
Скрип двери исправляется ещё проще. Достаточно приподнять полотно в петлях чуть вверх, используя как рычаг ручку молотка или лом, и смазать петли техническим маслом или даже свиным жиром. Затем дверь необходимо несколько раз открыть и закрыть, распределяя смазку по осям петель. Дверь возвращается в нормальное положение и – вуаля! – скрипа как не бывало! Далее опустите дверь и установите ее в нормальное положение.
В народе в таких случаях так же используют обычный карандашный графит, подкладывая его в щель приподнятой петли: перетёртый естественным образом в порошок, он отлично справляется с ролью смазки.
Если дверь задевает о пол, необходимо провести не сложную процедуру. На тонкую дощечку наклеивается крупная наждачная бумага, и это приспособление помещается под дверь в том месте, где происходит касание. Затем следует несколько раз провести дверью туда-обратно по дощечке. Если эта процедура не поможет стесать “излишек”, придется снимать дверь с петель и обрабатывать трудное место в ручную, той же шкуркой, ножом или рубанком. Зазор между коробкой и дверью не должен превышать 1.5 — 2 мм.
Одной из частых причин сквозняков служит не плотно закрывающаяся дверь. В самом простом случае, это решается при помощи укрепления тонкой рейки вдоль края двери, которую затем шлифуют и красят в тон двери.
Однако случаются и обратные ситуации, когда дверь “не влезает” в проём. Причиной такого казуса может быть разбухание неподготовленной древесины полотна, усадка коробки, да и многое другое. В каждом конкретном случае придётся разбираться отдельно, однако следует учитывать, что зачастую это свидетельствует о том, что дверь своё отжила, либо с самого начала при установке была допущена какая-то оплошность – так или иначе, а исправление может заключаться и в полной замене дверного блока.
Помимо рядовых проблем, случаются и мелкие бесчисленные происшествия, которые могут повлиять на функционирование двери.
Зачастую проблемы возникают с фурнитурой. В зависимости от конкретной причины поломки, существует множество вариантов проведения ремонта. Самая простая ситуация – обычное заедание механизма ручки из-за недостатка смазки. Для решения иногда достаточно просто капнуть масла на ригель и пару раз провернуть ручку, чтобы распределить смазку по механизму. А в иных случаях достаточно подкрутить крепежные винты и подкорректировать положение элементов фурнитуры: таким образом можно исправить расшатанный механизм и вернуть детали на свои места.
Совершенно очевидно, что справиться с большинством из этих операций по плечу даже человеку без особого опыта плотницких манипуляций. Единственно, никто не отменял актуальности старой присказки, и во всех случаях стоит перестраховаться, несколько раз “отмерив” то, что в конце концов затем “отрезается”