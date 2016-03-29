Исправляем проблемы с дверями

Сложно представить себе человека, который хоть раз бы не попадал в эту глупую ситуацию, как из дешёвой комедии, когда в самый неподходящий момент: ранним утром в комнате, где спят, либо посреди рабочего собрания, – ваш уход или явление обнаруживает скрипящая дверь. На самом деле, реплик двери может быть великое множество: скрип и скрежет петель, шелестящее или пронзительное “проскребание” двери по полу… Да, чего только не выдаёт состарившаяся дверь!

Что же, всё имеет свой срок! Но быт, как известно, не склонен к романтическому фатализму, а стало быть во всём и всегда позволяет найти компромисс. Но, коль скоро всего враз нам не охватить, сосредоточимся на том, в чём заключаются и как могут быть преодолены основные проблемы с дверями.