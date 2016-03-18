Как сэкономить на ремонте?

Нельзя сказать, что ремонт – это какое-то особенное удовольствие. Однако, рано или поздно все сталкиваются с очевидными, тотчас считываемыми признаками того, что в скором времени ремонт по собственной воле внесёт в размеренный ритм привычной жизни свои коррективы.

Что ж, коль скоро это неизбежное, необходимое, да и, по чести говоря, достаточно полезное предприятие, что можно сделть для того, чтобы несколько смягчить этот всё же стрессовый период жизни? Следует признать, что одним из самых неприятных на сегодня обстоятельств, связанных с ремонтом, является его откровенная дороговизна. Но, как утверждают знающие люди, существует достаточное количество способов удешевить этот аттракцион.