Как сэкономить на ремонте?

Нельзя сказать, что ремонт – это какое-то особенное удовольствие. Однако, рано или поздно все сталкиваются с очевидными, тотчас считываемыми признаками того, что в скором времени ремонт по собственной воле внесёт в размеренный ритм привычной жизни свои коррективы.
Что ж, коль скоро это неизбежное, необходимое, да и, по чести говоря, достаточно полезное предприятие, что можно сделть для того, чтобы несколько смягчить этот всё же стрессовый период жизни? Следует признать, что одним из самых неприятных на сегодня обстоятельств, связанных с ремонтом, является его откровенная дороговизна. Но, как утверждают знающие люди, существует достаточное количество способов удешевить этот аттракцион.
Цена ремонта может существенно различаться даже в едва ли не идентичных условиях. Что уж тут говорить о разных регионах, типах квартир, объёмах труда etc.? Однако, вполне можно накидать приблизительный план стандартных процедур, суммируя которые поставщики ремонтных услуг составляют прайслист.
Как правило, ремонт состоит из трёх операций: демонтажа покрытий и конструктивных элементов, черновой и чистовой ремонтных процедур. Так, например, для стандартной “сталинки”, перечень демонтажных работ может выглядеть примерно таким образом: демонтаж паркетной доски, демонтаж цементно-песчаной стяжки, демонтаж плинтусов, демонтаж чистовых покрытий стен, штукатурки, расчистка потолков, демонтаж дверей, антресолей, наличников, перегородок. Кроме того, в цену ремонтных работ входят цена на расходные, черновые и чистовые материалы, услуги по завозу материалов и помощи в покупке, услуги по уборке и вывоз мусора.
Таким образом, предельно ясно вырисовывается картина тревожная, но с проблеском надежды. Совершенно очевидно, что ряд мероприятий, предписанных стандартной процедурой, оказывается без особых проблем исполнимым собственными силами обречённого всё это терпеть хозяина квартиры. Не будем унывать.
Прежде всего, стоит составить предварительную смету. В неё необходимо заложить расходы на отделку стен, потолков, пола, замену окон, дверей (в случае необходимости), покупку новой мебели, на доставку и стоимость ремонтных работ. Иногда рекомендуют умножить получившийся результат на два: конечно, это грубый метод, но он помогает избавиться от ложных представлений о стоимости ремонтных работ, объём которых окончательно составить не получится ввиду непредсказуемости предприятия. На самом деле, принимая на себя не великий труд, можно отсечь хотя бы те статьи расходов, которые связаны с закупкой и доставкой материалов, а также с утилизацией мусора. Кроме того, самостоятельный контроль никогда не повредит.
Нужно понимать, что в значительной степени цена ремонтных работ будет зависеть от того, в каком состоянии рабочие примут “поле деятельности”.
И вправду, ни для кого не секрет, что прекрасная во всех отношениях историческая застройка, с высокими потолками, красивыми фасадами, лепниной – и всем-всем, – что здания эти с позиции проводящих ремонт структур представляют собой подобие археологического заповедника: лучше бы выгнать людей, всё законсервировать и во избежание ущерба поместить за стекло. Старая штукатурка, никчёмная проводка, “поехавшие полы”, рассохшиеся окна, – словом, куда ни кинь взгляд, всё здесь требует вмешательства. И трат при ремонте такого дома не оберёшься.
С другой стороны, и куда как более современные дома зачастую заставляют с унынием и содроганием говорить о ремонте. Так или иначе, любой конкретный дом оказывается кладезем своих исключительных проблем и неисправностей, которые обязательно повлекут за собой изменения цены ремонта.
Итак, мы предприняли некоторый труд и узнали, чем наш дом “особеннее” прочих и кое-как прикинули, какую часть ремонта или связанных с ним работ мы могли бы выполнить самостоятельно.
Теперь самое время составить конкретный план того, что мы желаем изменить, исправить, отладить – словом, необходимо определить фронт работ. Важно отнестись к этой работе со всем возможным тщанием и прилежанием, так, чтобы во всё время проведения ремонтных работ вам не захотелось отступить от плана. Таким образом, держа всё под контролем, вы избавите себя от опасности сверхтрат на переделках и от затяжных работ.
Стоимость отделки может составлять до половины от стоимости всего ремонта, учитывая материалы. С экономить здесь бывает достаточно проблематично. Однако, в ряде случаев, ремонтные бригады могут слегка накручивать трудность и объём работ.
Так, например, если стены вас в целом устраивают и нет необходимости полностью снимать штукатурный слой, вполне можно обойтись заравниванием и шлифовкой с последующей покраской или оклейкой обоями.
Пол – это то место, где экономия на материалах или объёме работ может вылиться со временем только в новые расходы.
Если вы задумали переменить пол, не стоит экономить на стяжке, то есть на черновой подготовке пола. Вне зависимости от типа покрытия, нельзя относиться халатно к технологии: не экономьте на фанере и тепло- и звукоизоляции (если в них есть необходимость): такая экономия очень скоро обернётся рассохшимися паркетными блоками, скрипучими половицами, треснутой плиткой и так далее. Однако, сэкономить вполне можно собственно на покрытии. Так, традиционному паркету по качествам ничем не уступает паркетная доска, при этом будучи существенно дешевле. Кроме того, паркетная доска проще в монтаже, что поможет вам сэкономить на профессиональной работе. Ещё более демократичный вариант – ламинат – один из самых популярных половых материалов на сегодня.
Ещё один доступный материал – линолеум. Синтетический или натуральный, он оказывается зачастую существенно выгоднее дерева. Кроме того он не требует идеально ровного основания, а это – экономия на дополнительных материалах и работе.
Что касается потолка, то задаваясь целью сэкономить не ремонте, следует отказаться от идеи многоуровневых потолков. Значительно целесообразнее обычного гипсокартона подвесной потолок. Ко всему прочему, он хорош ещё и тем, что не требует заравнивания поверхностей под него.
И ещё раз: уместная всегда и везде экономия – это экономия на том, что вы может сделать самостоятельно. И если стяжка или наливной пол вам могут с непривычки просто не даться, то, положим, доставка – это то, с чем вы можете справиться своими силами, или воспользоваться услугами грузового такси, что, вполне возможно, окажется существенно дешевле, чем поручать эту работу бригаде ремонтников.
Совершенно очевидно, что сделать ремонт совсем уж дешёвым (при условии сохранения качества) по нынешним временам представляется невозможным. Однако, некоторая подкованность позволит вам существенно освободиться от гнёта этих трат.