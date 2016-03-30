Руководство по избежанию нечестных застройщиков

Приняв судьбоносное решение обзавестись собственным домом, нужно ответственно подойти к выбору строительной компании, чтобы избежать ошибок. И дело не только в финансовых аспектах, важность которых нельзя преуменьшать. Важно получить также гарантии безопасности и долговечности готового результата.

Конечно, все тонкости строительства дома знать невозможно. Но стоит грамотно отнестись к поиску той компании-застройщика, на которую вы смогли бы положиться и сотрудникам которой можно доверять.

Мы подскажем вам основные моменты, которые помогут сделать правильный выбор строительной компании и не попасться на крючок к вездесущим аферистам.