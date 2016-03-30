Руководство по избежанию нечестных застройщиков

Приняв судьбоносное решение обзавестись собственным домом, нужно ответственно подойти к выбору строительной компании, чтобы избежать ошибок. И дело не только в финансовых аспектах, важность которых нельзя преуменьшать. Важно получить также гарантии безопасности и долговечности готового результата.
Конечно, все тонкости строительства дома знать невозможно. Но стоит грамотно отнестись к поиску той компании-застройщика, на которую вы смогли бы положиться и сотрудникам которой можно доверять.
Мы подскажем вам основные моменты, которые помогут сделать правильный выбор строительной компании и не попасться на крючок к вездесущим аферистам.
Желающим возвести свое собственное жилье часто кажется, что найти застройщика – это секундное дело. Не спешите с выводами: все не так просто.
Из сотен действующих фирм в интересующем вас регионе более половины на деле могут не соответствовать своей рекламе. В результате, заинтересовавшись красивыми предложениями сайта с заказанными отзывами, вы рискуете связаться с аферистами. А вкладывать крупные суммы в «шалаш-однодневку» вместо обещанного дома не хочется никому.
Чтобы цель была реализована с максимальной гарантией, подойдите к вопросу выбора компании серьезно. Изучите местность, ее основных застройщиков и принимайте решение о сотрудничестве взвешенно.
Начиная сбор информации о какой-либо строительной компании, зайдите на сайт поисковой системы и введите в строку поиска
Название фирмы и
Отзывы. Всего через секунду перед вами откроются ссылки, так или иначе характеризующие деятельность застройщика и мнение заказчиков о результатах сотрудничества.
Выбрав приглянувшуюся фирму или организацию, внимательно изучите их условия работы, сайт, историю, существующие отзывы. Учтите – на странице приличной фирмы всегда есть адрес главного офиса, номер телефона, факса, контакты ответственных лиц и другие способы связи с администрацией.
Условия работы компании могут быть подтверждены документами из архива удачных сделок. Также не возбраняется выставлять на всеобщее обозрение скрины юридических документов и договоров между застройщиком и исполнителем. Информацию о качестве работы и сотрудниках компании лучше поискать на независимых сайтах народных отзывов, во избежание ложной информации.
Обратившись за информацией на сайт, отображающий рейтинг застройщиков определенного региона, вам легко удастся вычислить самые популярные и проверенные организации. Естественно, добившись высокого рейтинга, фирма пропорционально изменяет расценки на свои услуги. Подумайте: возможно, переплата за имя – не такое большое вложение, как игра в «русскую рулетку» с малоизвестными энтузиастами, предлагающими свои услуги по существенно заниженным ценам, но без каких-либо гарантий реальных и качественных результатов.
Если ценовая политика лидера вас не устраивает – не отчаивайтесь. Всегда можно обратиться к другим фирмам из топ-50, и найти проверенного, но вполне доступного подрядчика.
Лучшая оценка работы любой компании – народное признание. В интернете без проблем можно найти комментарии и отзывы практически для каждой действующей строительной фирмы. Но всему ли написанному можно верить? Для уточнения индивидуальных вопросов необходимо только живое общение.
Поинтересуйтесь у жильцов района, в котором вы хотите начать строительство, к кому в свое время обращались они и почему именно в ту организацию. Как правило, разговор на дружеской волне помогает разобраться в документах и правилах отношений подрядчика и заказчика лучше, чем информация, предоставленная на сложном для восприятия юридическом языке. К тому же, занимательный диалог – повод для начала дружбы между соседями.
Оценку построенных домов в предпочтительном регионе несложно провести самостоятельно. Вы можете начать с обычной прогулки по местности, где расположены готовые конструкции, над которыми трудилась интересующая вас фирма.
Постарайтесь хорошенько рассмотреть отделку фасадов, крыш и подъездов к домам: не треснула ли штукатурка? На месте ли кирпичная кладка и не осыпается ли черепица? Как выглядит бетонное покрытие во дворе?
Обладая элементарными навыками вежливого общения, задайте прямой вопрос будущим соседям и уточните все интересующие вас нюансы. Они поведают вам о
внутренних проблемах и неудобствах построек. Даже если кто-то не сможет ответить на заданные вопросы, то всегда поможет найти более осведомленного человека.
У вас нет времени на личный обход? Можно проверить отзывы и состояние домов через интернет, вбив в поиск нужный вам адрес.
Удостоверившись, что не ошиблись в своем выборе, не спешите оставлять свой почерк на договоре. Помните: подписывая документ, вы берете на себя установленные обязательства и безоговорочно соглашаетесь с условиями сделки, в которых могут быть подводные камни. Так что пришла пора вызывать юриста с вашей стороны.
Любой договор должен быть прописан с учетом интересов всех присутствующих в сделке сторон. Естественно, положительного исхода сотрудничества хотят и застройщик и подрядчик. А так, как условия договора составлены не вами, лучше прийти на встречу с человеком, понимающим юридическую терминологию и тонкости подобных соглашений.
В любом случае, согласие с условиями договора о начале сотрудничества и подтверждение соответствия выполненных работ по нему без претензий к подрядчику – это два разных документа. Так что именно подписанный сторонами финальный акт является условной точкой плодотворного сотрудничества.