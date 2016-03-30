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Руководство по избежанию нечестных застройщиков

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
CONSENTABLE/WT, CONSENTABLE CONSENTABLE Рабочий кабинет Письменные столы
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Приняв судьбоносное решение обзавестись собственным домом, нужно ответственно подойти к выбору строительной компании, чтобы избежать ошибок. И дело не только в финансовых аспектах, важность которых нельзя преуменьшать. Важно получить также гарантии безопасности и  долговечности готового результата.

Конечно, все тонкости строительства дома знать невозможно. Но стоит грамотно отнестись к поиску той компании-застройщика, на которую вы смогли бы положиться и сотрудникам которой можно доверять. 

Мы подскажем вам основные моменты, которые помогут сделать правильный выбор строительной компании и не попасться на крючок к вездесущим аферистам. 

Начните с поиска застройщиков, которые работают в интересующей вас местности

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Желающим возвести свое собственное жилье часто кажется, что найти застройщика – это секундное дело. Не спешите с выводами: все не так просто. 

Из сотен действующих фирм в интересующем вас регионе более половины на деле могут не соответствовать своей рекламе. В результате, заинтересовавшись красивыми предложениями сайта с заказанными отзывами, вы рискуете связаться с аферистами. А вкладывать крупные суммы в «шалаш-однодневку» вместо обещанного дома не хочется никому. 

Чтобы цель была реализована с максимальной гарантией, подойдите к вопросу выбора компании серьезно. Изучите местность, ее основных застройщиков и принимайте решение о сотрудничестве взвешенно. 

Поищите в интернете информацию по имени застройщика, отзывы о нем

CONSENTABLE/WT, CONSENTABLE CONSENTABLE Рабочий кабинет Письменные столы
CONSENTABLE

CONSENTABLE
CONSENTABLE
CONSENTABLE

Начиная сбор информации о какой-либо строительной компании, зайдите на сайт поисковой системы и введите в строку поиска Название фирмы и Отзывы. Всего через секунду перед вами откроются ссылки, так или иначе характеризующие деятельность застройщика и мнение заказчиков о результатах сотрудничества.

Выбрав приглянувшуюся фирму или организацию, внимательно изучите их условия работы, сайт, историю, существующие отзывы. Учтите – на странице приличной фирмы всегда есть адрес главного офиса, номер телефона, факса, контакты ответственных лиц и другие способы связи с администрацией.

Условия работы компании могут быть подтверждены документами из архива удачных сделок. Также не возбраняется выставлять на всеобщее обозрение скрины юридических документов и договоров между застройщиком и исполнителем. Информацию о качестве работы и сотрудниках компании лучше поискать на независимых сайтах народных отзывов, во избежание ложной информации.

Поищите профайл застройщика на специализированных сайтах о недвижимости, чтобы увидеть его рейтинг

Residential MZO TARR Architects Дома в стиле модерн
MZO TARR Architects

Residential

MZO TARR Architects
MZO TARR Architects
MZO TARR Architects

Обратившись за информацией на сайт, отображающий рейтинг застройщиков определенного региона, вам легко удастся вычислить самые популярные и проверенные организации. Естественно, добившись высокого рейтинга, фирма пропорционально изменяет расценки на свои услуги. Подумайте: возможно, переплата за имя – не такое большое вложение, как игра в «русскую рулетку» с малоизвестными энтузиастами, предлагающими свои услуги по существенно заниженным ценам, но без каких-либо гарантий реальных и качественных результатов.

Если ценовая политика лидера вас не устраивает – не отчаивайтесь. Всегда можно обратиться к другим фирмам из топ-50, и найти проверенного, но вполне доступного подрядчика.

Затем поговорите со своими будущими соседями о застройщике

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Дома в классическом стиле
AGRAFFE design

Дом в г.Калининграде

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Лучшая оценка работы любой компании – народное признание. В интернете без проблем можно найти комментарии и отзывы практически для каждой действующей строительной фирмы. Но всему ли написанному можно верить? Для уточнения индивидуальных вопросов необходимо только живое общение.  

Поинтересуйтесь у жильцов района, в котором вы хотите начать строительство, к кому в свое время обращались они и почему именно в ту организацию. Как правило, разговор на дружеской волне помогает разобраться в документах и правилах отношений подрядчика и заказчика лучше, чем информация, предоставленная на сложном для восприятия юридическом языке. К тому же, занимательный диалог – повод для начала дружбы между соседями.

Оцените качество домов, которые застройщик построил ранее

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH Дома в стиле модерн
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

Оценку построенных домов в предпочтительном регионе несложно провести самостоятельно. Вы можете начать с обычной прогулки по местности, где расположены готовые конструкции, над которыми трудилась интересующая вас фирма. 

Постарайтесь хорошенько рассмотреть отделку фасадов, крыш и подъездов к домам: не треснула ли штукатурка? На месте ли кирпичная кладка и не осыпается ли черепица? Как выглядит бетонное покрытие во дворе?

Обладая элементарными навыками вежливого общения, задайте прямой вопрос будущим соседям и уточните все интересующие вас нюансы. Они поведают вам о внутренних проблемах и неудобствах построек. Даже если кто-то не сможет ответить на заданные вопросы, то всегда поможет найти более осведомленного человека. 

У вас нет времени на личный обход? Можно проверить отзывы и состояние домов через интернет, вбив в поиск нужный вам адрес.

Не торопитесь что-либо подписывать

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios Дома в рустикальном стиле
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Удостоверившись, что не ошиблись в своем выборе, не спешите оставлять свой почерк на договоре. Помните: подписывая документ, вы берете на себя установленные обязательства и безоговорочно соглашаетесь с условиями сделки, в которых могут быть подводные камни. Так что пришла пора вызывать юриста с вашей стороны. 

Любой договор должен быть прописан с учетом интересов всех присутствующих в сделке сторон. Естественно, положительного исхода сотрудничества хотят и застройщик и подрядчик. А так, как условия договора составлены не вами, лучше прийти на встречу с человеком, понимающим юридическую терминологию и тонкости подобных соглашений. 

В любом случае, согласие с условиями договора о начале сотрудничества  и подтверждение соответствия выполненных работ по нему без претензий к подрядчику – это два разных документа. Так что именно подписанный сторонами финальный акт является условной точкой плодотворного сотрудничества.

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