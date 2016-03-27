Как возвести живую изгородь?

Сад – это торжественное обрамление дома, его праздничное платье и, вместе с тем, наша “персональная” природа, фрагмент сказочного мира, которым мы коммуфлируем наш дом, чтобы мир реальный не прибрал его к рукам. Эта двойственность сада – места парадного, то есть публичного, и интимного в то же время, – органично разрешается в идее живой изгороди.
Живая изгородь зримо “продолжает” сад, не нарушая его естественной логики, вместе с тем, она прекрасно справляется с функцией ограждения, скрывая происходящее в саду от докучливых взглядов прохожих.
Правда, все эти высокопарные измышления приложимы лишь в том случае, если и дом, и сад, и ограждение составляют единый гармоничный ансамбль. Как же устроить живую изгородь так, чтобы она подчёркивала красоту участка и дома?
При самом общем приближении можно выделить два основных типа живых изгородей: подрезаемые,или формованные, и естественные,или неподстригаемые.
Формованные живые изгороди требуют регулярного ухода: их подстригают не менее двух раз в год для придания правильной геометрической формы. Их размеры варьируются от полуметра до 2,5 метров в высоту и до метра – в ширину.
Важной особенностью формованных живых изгородей является их “прозрачность”. В особенности те из них, что конструируются из лиственных кустов, не обеспечивают плотной завесы в течение всего года. Исключения составляют взрослая изгородь из желтой акации, даже без листьев создающая достаточно густое ограждение, и боярышник, изгородь из которого практически непроходима. Круглогодичную непролазную изгородь могут обеспечить вечнозелёные растения.
Неподстригаемые живые изгороди распространены шире формованных. Их преимущества заключаются не только в том, что они не требуют такой же заботы, быстро растут и обладают очевидными декоративными качествами. Кроме прочего, такие ограждения, в отличие от формованных, способны цвести и плодоносить, что необычайно украшает сад. Однако, со временем в нижней части они редеют. Естественные живые изгороди из лиственных пород отличаются серьёзными размерами: до 6 метров в высоту и до 4 – в ширину (но не менее полутора).
Неподстригаемые живые изгороди из хвойников обладают тем преимуществом перед лиственными аналогами, что не бывают столь широкими, а стало быть сохраняют пространство сада.
Живая изгородь – это не просто декорированная растениями стена, как может иногда показаться. Помимо очевидных эстетических свойств, такой тип ограждения отличается от прочих и рядом утилитарных преимуществ. Живая изгородь защищает от уличной пыли и шума, способствует созданию особой среды вокруг дома, выступает декоративным контрапунктом решению сада и фасадов дома.
Ландшафтные дизайнеры различают живые изгороди по высоте (низкие или бордюрные, средней высоты и высокие, “живые стены”), способу организации и по типу растений, составляющих их основу.
Собственно, это дело же не в зависти! Но совершенно очевидно, что живая изгородь – это жест далеко не интровертный. Делая выбор в пользу зелёной изгороди вы исподволь демонстрируете своё желание как будто приоткрыть завесу над жизнью за стеной – пускай бы на самом деле это и было всё так же не возможно. Стало быть, живая изгородь, ко всему прочему, ещё и служит вам своего рода визитной карточкой.
Живые изгороди могут вовсе не иметь никакого основания, либо основываться на лёгких конструкциях. Так или иначе, это не могут быть глухие стены. Здесь нет места тяжёлой арматуре или капитальным сооружениям.
Необходимые материалы и инструменты будут в каждом конкретном случае зависеть от типа живой изгороди и растений, составляющих её.
Если прежде, чем вам в голову пришла светлая идея о возведении живой изгороди, ваш участок был отделён от мира простым забором, этой ситуацией можно воспользоваться, приладив старый забор в качестве каркаса.
В противном случае, каркас можно будет соорудить и специально. Сперва следует вырыть траншею глубиной 20 см, куда помещаются саженцы с грунтом. Затем сюда же вкапываются деревянные или металлические столбы, заглублённые в землю приблизительно на пол метра.
Между столбами в несколько рядов натягивается шнур, верёвка, прочная леска – что-то, что может создать линию стрижки. Высота такой системы будет зависеть от выбранного рода растений.
Почва так же подготавливается таки образом, какого требуют растения, составляющие живую изгородь. Плодородную и незакисленную почву достаточно просто перекопать.
Если же изгородь устраивается на “дикой” земле, следует сперва подготовить почву. Дно траншеи, в которой вкопаны столбы, взрыхляют и удабривают компостом, навозом, торфом или перегноем (зависит от потребности высаживаемых растений). Плотные глинистые почвы растравляются крупнозернистым песком в отношении 3 к 1.
Удобрять и разрыхлять почву следует равномерно, чтобы избежать проплешин в изгороди. Если хочется, чтобы в живой изгороди присутствовали разные виды растений, посадить их можно в произвольном порядке, оставляя между ними расстояние от 20 до 40 см. Внизу следует посадить невысокие ягодные кусты. Они хорошо замаскируют голую часть стволов крупных растений.
Дренаж предусматривается в тех случаях, когда допускается излишек воды на месте посадки. Необходимость в дренаже возникает там, где близко расположены грунтовые воды и выпадает значительное количество осадков.
Кроме того, и разные виды почвы по-разному впитывают влагу. Дренаж может пригодиться в случае тяжелых, плохо пропускающих воду почв, когда возникает необходимость в осушении части земли
Существуют некоторые правила по уходу за живой изгородью, соблюдение которых в известной мере гарантирует приятную и опрятную внешность посадке.
Так, независимо от того, должна изгородь быть формованной или нет, её подвергают первой обрезке. Если растения посажены весной, их обрезают почти сразу после посадки.Осенние посадки оставляют необрезанными на зиму, отсрочивая обрезку до будущей весны.
Первым делом подрезают верхушки побегов. Это делается для интенсификации ветвления. Кустарники и лиственные породы, как правило, обрезают на 30–40 см от уровня земли.
Изгородь из лиственных растений обрезают как минимум два раза в год, в начале лета и осенью. Вечнозеленые растения обрезаются раз в год, где-то в середине лета. Когда изгородь вырастает достаточно высокой, и дальнейшего роста не требуется, её начинаю остригать чаще, вплоть до ежемесячных процедур. Следует обрезать все побеги сверх установленной сначала меры роста.
Неформованная изгородь требует значительно менее частого ухода, который в основном заключается в прореживании поросли раз в несколько лет.
Следует помнить, кроме прочего, что всякая живая изгородь требует регулярной прикормки компостом или гумусом, в особенности формованная изгородь, часто подстригаемая.
Важно, что какой бы тип зелёного ограждения вы не предпочли, в результате вы получите совершенно уникальный, всегда слегка отличный от подобных ему, элемент ландшафтного дизайна, а не простое ограждение участка.