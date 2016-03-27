Как возвести живую изгородь?

Сад – это торжественное обрамление дома, его праздничное платье и, вместе с тем, наша “персональная” природа, фрагмент сказочного мира, которым мы коммуфлируем наш дом, чтобы мир реальный не прибрал его к рукам. Эта двойственность сада – места парадного, то есть публичного, и интимного в то же время, – органично разрешается в идее живой изгороди.

Живая изгородь зримо “продолжает” сад, не нарушая его естественной логики, вместе с тем, она прекрасно справляется с функцией ограждения, скрывая происходящее в саду от докучливых взглядов прохожих.

Правда, все эти высокопарные измышления приложимы лишь в том случае, если и дом, и сад, и ограждение составляют единый гармоничный ансамбль. Как же устроить живую изгородь так, чтобы она подчёркивала красоту участка и дома?