Сделаем свой сад естественным и отрытым природе

Чтобы ваш сад всегда был наполнен пением и щебетом птиц, достаточно обеспечить им возможность подкормиться у вас круглый год. Для этого можно устроить кормушки, в которые вы будете по мере необходимости добавлять корм, или высадить в саду растения, плоды которых станут хорошим подспорьем для голодных птиц в зимнее время. Практически все птицы любят семечки, пшено, овес и другие крупы, которые всегда найдутся в любом доме. Для синиц, поползней, дятлов, т.е. всех насекомоядных птиц, можно развесить в саду кусочки несоленного сала – это их любимое лакомство.При выборе растений для сада, с целью привлечения птиц, можно отдать предпочтение тем, плоды которых будут привлекательны для них. Это может быть барбарис, пихта, боярышник, рябина, сосна, калина. Из цветов, дающих любимые птицами семена, попробуйте посадить астры, бархатцы, ноготки, подсолнух, шалфей, цинию и оставить осенью, когда будете готовить сад к зиме коробочки с семенами до весны.