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Сделаем свой сад естественным и отрытым природе

Перла Вереника Перла Вереника
Marble House, SVPREMVS SVPREMVS Сад в классическом стиле
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Сад в натуральном стиле – как полная противоположность регулярным садовым комплексам с четкой геометрией клумб. Сад, в котором главное – природная естественность, особенно красив своими цветущими кустами, среди них – дейция изящная, жимолость татарская и спирея. Также в современных садах природного стиля ведущую роль все чаще принимают на себя декоративные травы, но не в качестве привычного ровно подстриженного газона, а в самом что ни на есть естественном виде.

Создаем возможность для питания

Die Alternative zum Vogelhaus: Der Futtervogel, jute-idee jute-idee Сад Аксессуары и декор
jute-idee

jute-idee
jute-idee
jute-idee

Чтобы ваш сад всегда был наполнен пением и щебетом птиц, достаточно обеспечить им возможность подкормиться у вас круглый год. Для этого можно устроить кормушки, в которые вы будете по мере необходимости добавлять корм, или высадить в саду растения, плоды которых станут хорошим подспорьем для голодных птиц в зимнее время. Практически все птицы любят семечки, пшено, овес и другие крупы, которые всегда найдутся в любом доме. Для синиц, поползней, дятлов, т.е. всех насекомоядных птиц, можно развесить в саду кусочки несоленного сала – это их любимое лакомство.При выборе растений для  сада, с целью привлечения птиц, можно отдать предпочтение тем, плоды которых будут привлекательны для них. Это может быть барбарис, пихта, боярышник, рябина, сосна, калина. Из цветов, дающих любимые птицами семена, попробуйте посадить астры, бархатцы, ноготки, подсолнух, шалфей, цинию и оставить осенью, когда будете готовить сад к зиме коробочки с семенами до весны.

Обеспечим надежное укрытие для животных

Marble House, SVPREMVS SVPREMVS Сад в классическом стиле
SVPREMVS

Marble House

SVPREMVS
SVPREMVS
SVPREMVS

Для садов в натуральном стиле характерно  свободное расположение зеленых насаждений и  архитектурных построек,  ассиметричные формы. Такие укромные уголки вашего сада могут стать настоящим домом для представителей дикой природы: хвойные вечнозеленые изгороди, высокие сосны и кустарники создают хорошую защиту от ветра, дождя и снега. 

Обеспечиваем водой

Kamienie ogrodowe , Kamienie Naturalne Chrobak Kamienie Naturalne Chrobak Сад Аксессуары и декор
Kamienie Naturalne Chrobak

Kamienie Naturalne Chrobak
Kamienie Naturalne Chrobak
Kamienie Naturalne Chrobak

Вода в саду всегда привлечет и птиц, и животных, и пчел, и ваш сад будет наполнен естественной жизнью, цветами и зеленью. Гармоничным элементом станет небольшой пруд, журчащий ручеек среди зеленых зарослей, каменистый водопад на альпийской горке. Такие водоемы, конечно, станут и важным декоративным центром сада, придавая ландшафту свою оригинальность. 

Предоставим место для дикой природы, где можно вырастить потомство

Gartenoase mit Beton Accessoires, BETONIU GmbH BETONIU GmbH Сад Аксессуары и декор
BETONIU GmbH

BETONIU GmbH
BETONIU GmbH
BETONIU GmbH

Скворечники и настенные домики для ласточек под коньком крыш помогут пернатым друзьям обосноваться в вашем саду вместе со всем своим потомством. Самыми простыми и наиболее распространенными являются прямоугольные скворечники для синиц. Они заселяются голубыми, большими, черными, болотными, хохлатыми синицами; поползнями; мухоловками-болотниками; садовыми горихвостками; воробьями. Маленьким синицам нужен леток 2,6 см в диаметре, другим – от 3,2 до 3,4 см.  Ласточки и стрижи – красивые и полезные птицы, которые борются с вредными насекомыми,  а их домики придадут дому уютный вид. 

Держите подальше от своего сада опасные виды животных

Contemporary Cottage Garden Yorkshire Gardens Сад в рустикальном стиле
Yorkshire Gardens

Contemporary Cottage Garden

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

Кроме полезных и безобидных представителей дикой природы, ваш сад могут посетить и опасные виды животных – лисы, одичавшие псы, а если рядом лес – то и более опасные хищники. Поэтому, открывая свой сад дикой природе, не стоит забывать и о мерах безопасности в виде сетчатого ограждения. 

Поддерживаем баланс с окружающей природой

English Country Garden Yorkshire Gardens Сад в рустикальном стиле
Yorkshire Gardens

English Country Garden

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

Сады природных ландшафтов также требуют ухода и поддержания гармоничного состояния. Необходимо следить за равномерным развитием разных видов растений, не допуская чрезмерного распространения быстро-разрастающихся видов в ущерб остальным. Регулярная обрезка сухих ветвей, замена больных растений поможет вашему саду всегда сохранять зеленый, свежий вид. 

Что необходимо учесть перед покупкой беседки?
Вернемся из городских джунглей  к природной естественности?

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