​Освежим внешний вид древесины!

Натуральное дерево неизменно используется в самых разных элементах интерьера – от пола до потолочной отделки, от дверей до изысканной резной мебели. Древесина всегда остается живой: дышит, согревает ваши комнаты, наполняет воздух свежестью и уютом. Но как любой живой организм, этот материал несмотря на всю свою прочность, требует периодического обновления и реставрации. Для этого вам понадобится снять верхние слои, подремонтировать трещины и глубокие царапины, очистить древесину от накопившихся загрязнений и обеспечить хорошую пропитку специальными асептическими растворами и мастиками.
Деревянная лестница – невероятно красивый элемент самого разного стиля, от классики до минимализма. Реставрация деревянной лестницы включает в себя, во-первых, восстановление старых конструктивных элементов, ремонт крепежей ступеней, перил. Устранив все дефекты прочности лестницы, можно приниматься и за поверхности древесины: снять старый слой лака и краски, отшлифовать ступени, балясины, заделать трещины и покрыть затем новым отделочным покрытием.
Пол из древесины надежный и теплый, но, чтобы такой тип отделки сохранился в хорошем состоянии, деревянный пол необходимо правильно обновлять время от времени. Основа обновления деревянного пола – провести грамотную шлифовку, снимая изношенный верхний слой. Шлифовка помогает удалить изношенный слой древесины, снижает опасность ее гниения, позволяет избавиться от мелких трещин на досках. Если после шлифовки на деревянном полу еще остались трещины и повреждения, то их необходимо закрыть с помощью столярной замазки. Финишная отделка проводится с помощью пропитки, покрытия древесины лаком или краской.
Балки на потолке являются частью строительных конструкций, перекрытий между этажами или элементом стропильной системы. Можно полностью спрятать их, зашив гипсокартоном, если есть возможность уменьшить высоту помещения без особого ущерба. Но зачастую именно балки используются в качестве оригинального декора комнаты. С их помощью можно разделить пространство помещения на функциональные зоны. Внутри таких конструкций могут проходить различные коммуникации, можно использовать их для размещения светильников или подвески люстр. Для придания потолочным балкам такого декоративного вида необходимо будет очистить их от слоев старых покрытий, тонировать или покрасить в нужном для вашего интерьера стиле.
Придать новый блеск изысканной старой деревянной двери – процесс сложный, кропотливый, но результат того стоит. Дверь для этого снимают с петель, убирают ручки, замки и защелки. После этого уже можно приступить к удалению старого покрытия. С помощью строительного фена необходимо нагреть слой старой краски, и когда она начнет размягчаться, снимать ее с помощью шпателя. Когда удалена последняя краска, можно приступать к заделке щелей и выравниванию царапин на поверхности дерева. Выполнить это можно используя специальные замазки для дерева и шпаклевку. После высыхания материалов необходимо тщательно зашкурить поверхность и отшлифовать ее, затем покрыть дверь морилкой или олифой. Это придаст поверхности необходимый оттенок или просто предохранит ее от влажности.
Солнечная опушка
Деревянные стены придают комнате и легкость дыхания, и теплый уютный характер. Но как всякий натуральный материал, требует обновления и реставрации: шлифовки, ремонта трещин, осветления. Это нужно делать осторожно, слишком тщательное шлифование, способно испортить особый рисунок древесины или истончить резьбу, до её деформации. Отбеливание древесины дает моментальное восстановление исходного цвета древесины и удаление биопоражений, это достаточно экономичный способ, не требующий специальных навыков и умений.
Элегантная классика
Старинная деревянную мебель при хорошем уходе может стать практически вечным элементом вашего интерьера. Для этого нужно регулярно обновлять полировку такой древесины: с помощью домашних или промышленных составов-полиролей. Неполированную деревянную мебель также обновляют с помощью специальных мастик, освежающих цвет древесины, выравнивающих поверхность. Поверхность мебели покрывают мыльным раствором, чтобы убрать все загрязнения. При помощи кисточки обрабатывают всю мебель тонким слоем полученной мастики. Затем нужно подождать несколько дней, чтобы мастика хорошо впиталась в дерево и натереть поверхность суконной тканью.Такая обработка имеет не только декоративную, но и защитную функцию, позволяет древесине дольше сохранять прочность.