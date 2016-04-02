​Освежим внешний вид древесины!

Придать новый блеск изысканной старой деревянной двери – процесс сложный, кропотливый, но результат того стоит. Дверь для этого снимают с петель, убирают ручки, замки и защелки. После этого уже можно приступить к удалению старого покрытия. С помощью строительного фена необходимо нагреть слой старой краски, и когда она начнет размягчаться, снимать ее с помощью шпателя. Когда удалена последняя краска, можно приступать к заделке щелей и выравниванию царапин на поверхности дерева. Выполнить это можно используя специальные замазки для дерева и шпаклевку. После высыхания материалов необходимо тщательно зашкурить поверхность и отшлифовать ее, затем покрыть дверь морилкой или олифой. Это придаст поверхности необходимый оттенок или просто предохранит ее от влажности.