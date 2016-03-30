Небольшой тест личности с помощью домашнего кактуса!

Всем известно, что растения снабжают нас кислородом, поглощая углекислый газ. Вот почему многие люди охотно выращивают дома комнатные растения и цветы. На сегодняшний день большой популярностью среди них пользуются кактусы. Они достаточно неприхотливы, за ними несложно ухаживать, помимо этого, они довольно длительное время могут обходиться без полива и нормального солнечного света.
Кактусы также обладают особыми преимуществами среди других комнатных растений. Существует мнение, что они способны очищать помещение от негативной энергетики. Кроме того, кактусы в оригинальных горшках великолепно украшают интерьер. Они могут подчеркнуть и оттенить его стиль, а еще рассказать о типе вашей личности. Каким образом? Читайте в этой статье!
А если у вас интерьер в мягком или ярком варианте современного стиля, таком как скандинавский минимализм, то обратите внимание на вот такие оригинальные горшочки в форме человечков. B дополнение к ним можно приобрести лаконичные черные мини-кашпо.
Использовать разнообразные творческие идеи с черно белым цветом в интерьере довольно старая тенденция, но она продолжает сохранять свою уникальность, поскольку добавляет идеальный стиль в интерьер.
Цветочный горшок яркой расцветки желательно не оставлять в одиночестве – он будет выглядеть случайно попавшим в интерьер. Используйте два или три таких цветочных горшка.
Оттенок горшков в идеале должен перекликаться с цветом какой-нибудь детали интерьера. На кухне это могут быть шторы или кафель, в гостиной – ковер или диванные подушки.
Коллекция бетонных геометрических кашпо с медным эффектом– яркий пример сочетания функциональности и оригинальности. Каждое изделие представляет собой полноценный элемент декора, который будет служить не просто местом для высадки комнатных растений, но также интересным декоративным акцентом в интерьере.
Стоит отметить, что такие кашпо могут сочетаться с различными стилями – и со средневековьем, и с современными минималистскими и органическими. Говоря о последних, стоит отметить, что граненые фигуры прекрасно гармонируют с кактусами — по-настоящему уникальным проявлением природы.
Радуют взор привлекательные ландшафтные композиции из хорошо растущих кактусов в невысоких емкостях или плошках.
Следует правилно определить месторасположение плошки с кактусами. Жизнь всех растений в большой степени зависит от освещения, и если вы поставите вашу цветочную композиции в плошке в глубине сада, то кактусы не будут чувствовать себя благополучно, им однозначно будет темно. Для садовых композиций подойдет посуда в форме балконных ящиков.
Как мы уже говорили, кактусы отлично гармонируют с самыми разными стилями в интерьере, будь то классика, ампир, античный стиль, барокко, кантри и даже хайтек. Tак вот, для того, чтобы представить интерьер в стиле хайтек в оригинальной интерпретации, великолепно подойдет кактус в стеклянном горшке, или вазоне с металлической отделкой.
Cейчас очень популярно использование аквариумов или, лучше, невысоких и широких террариумов для создания изящных композиций из кактусов. В готовом виде такие композиции стоят немалых денег и используются дизайнерами для оформления офисов, приемных и других помещений. Создав же ее самому, можно с минимальными затратами украсить домашнюю обстановку необычным уголком живой природы, разместив его на подоконнике, журнальном столике или любом другом месте.
Если хочется озеленить интерьер, но свободного места в комнате нет — используйте подвесные горшки для комнатных растений.
Подвесные кашпо – эффектное украшение интерьера и к тому же замечательная альтернатива пусть и устойчивым, но достаточно массивным и громоздким подставкам для цветов, занимающим в интерьере порой все свободное место.
Подвесные кашпо с оригинальными цветущими кактусами в висячем состоянии способны затмить по красоте множество других растений, расставленных вдоль подоконника или на специально оборудованных для них полках.