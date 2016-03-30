Небольшой тест личности с помощью домашнего кактуса!

Всем известно, что растения снабжают нас кислородом, поглощая углекислый газ. Вот почему многие люди охотно выращивают дома комнатные растения и цветы. На сегодняшний день большой популярностью среди них пользуются кактусы. Они достаточно неприхотливы, за ними несложно ухаживать, помимо этого, они довольно длительное время могут обходиться без полива и нормального солнечного света.

Кактусы также обладают особыми преимуществами среди других комнатных растений. Существует мнение, что они способны очищать помещение от негативной энергетики. Кроме того, кактусы в оригинальных горшках великолепно украшают интерьер. Они могут подчеркнуть и оттенить его стиль, а еще рассказать о типе вашей личности. Каким образом? Читайте в этой статье!