Пластиковый подоконник – брать или не брать?

Не одну квартира, не единую комнату невозможно себе представить без окна. Окно – это связь с внешним миром. Это возможность отвлечься от повседневных забот, возможность посмотреть погоду и проверить, гуляет ли ребенок во дворе. А окно, в свою очередь, невозможно представить без подоконника. На него хозяева ставят горшки с цветами, на нем выращивают рассаду овощей и сидит кошка, наблюдая за птицами, и о нем сегодня пойдет речь.

Совсем недавно единственным материалом для строительства домой было дерево. И у людей не возникало вопросов, из чего соорудить окно. Но сегодня современное общество использует новые технологии, которые позволяют строить дома и мебель из самых разнообразных видов материалов. Одним из таких «новых» материалов является пластик. Одни говорят о том, что он выделяет ядовитый газ, а другие в восторге от его свойств. Пожалуй, стоит остановиться на них более подробно.