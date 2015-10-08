Пластиковый подоконник – брать или не брать?

Не одну квартира, не единую комнату невозможно себе представить без окна. Окно – это связь с внешним миром. Это возможность отвлечься от повседневных забот, возможность посмотреть погоду и проверить, гуляет ли ребенок во дворе. А окно, в свою очередь, невозможно представить без подоконника. На него хозяева ставят горшки с цветами, на нем выращивают рассаду овощей и сидит кошка, наблюдая за птицами, и о нем сегодня пойдет речь.
Совсем недавно единственным материалом для строительства домой было дерево. И у людей не возникало вопросов, из чего соорудить окно. Но сегодня современное общество использует новые технологии, которые позволяют строить дома и мебель из самых разнообразных видов материалов. Одним из таких «новых» материалов является пластик. Одни говорят о том, что он выделяет ядовитый газ, а другие в восторге от его свойств. Пожалуй, стоит остановиться на них более подробно.
Как ни странно, хрупкая с виду поверхность пластиковых подоконников способна выдержать большие нагрузки. Дело в том, что подоконники из пластика производятся с ребрами жесткости. Плоские поверхности, особенно большой площади, сильно подвержены к деформации при даже самых незначительных нагрузках. Для того чтобы поверхность оставалась ровной, при ее конструировании применяются ребра жесткости. Как правило, это полоски, сделанные из того же материала, расположенные под площадью и составляющие с изделием одно целое. Такие ребра жесткости не дают пластику прогибаться под влиянием физических и механических воздействий, а также повышают устойчивость материала. Таким образом, пластиковые подоконники, несмотря на свою внешнюю хрупкость очень устойчивые. Они могут выдержать физические воздействия с минимальными потерями для своей формы.
Такие подоконники изготавливают из влагоустойчивого материала. Таким образом, от нечаянно пролитой воды поверхность не деформируется, не набухнет и не повредится. Помимо этого, как мы уже говорили, поверхность таких конструкций не боится небольших механических воздействий. Это означает, что пластиковые подоконники не расстроят своих хозяев мелкими трещинами и царапинами. А выполнение внешнего подоконника (карниза) из пластика позволит надолго забыть о неэстетичном виде или постоянной замене этого элемента. Они не боятся ни снега, ни морозов, ни сильных дождей.
К тому же пластик можно удачно подобрать под общий интерьер комнаты.
Современные технологии позволяют изготовить пластиковые окна любой формы. На примере, окно от дизайнеров из
Бюро домашних интерьеров круглой формы. А пластиковый подоконник к нему, пожалуй, самый идеальный выбор.
Для того что бы пластиковые подоконники служили еще дольше, их сверху покрывают специальной пленкой, которая обладает защитными свойствами. Самое интересное, что современные технологии позволяют проводить процесс приклеивания пленки на молекулярном уровне. Это означает, что защитная поверхность и сам пластик становятся единым целым. Со временем верхний слой не отслоится и не отклеится. Таким образом, покрытие поверхности пластиковых подоконников защитной пленкой увеличивает их срок полезного использования и защитные свойства в несколько раз. Такая простая процедура особенно подойдет для подоконников на балконе, так как ламинация значительно продлит его службу.
Некоторые консерваторы распространили миф о том, что пластиковые подоконники якобы выделяют газ, вредный для здоровья людей. Многочисленные исследования подтверждают, что это не так. Пластиковые окна, подоконники и другие конструкции всегда выполняются из экологически чистых материалов и совершенно не приносят вреда для жизни и здоровья обитателей квартиры.
Из какого бы материала не сделан подоконник, следует учитывать его способность противостоять воздействию ультрафиолета. Если подоконник нужно покрывать краской или лаком, чтобы он подходил под дизайн и цветовую гамму комнаты, то необходимо понимать, что со временем цвет может выгореть на солнце. И, скорее всего, в скором времени предстоит подумать о смене цвета или полной замене подоконника. Пластиковые же подоконники устойчивы к ультрафиолету. Даже самые яростные лучи солнца не способны изменить их цвет. Они будут долгое время радовать глаз своими яркими и неизменными цветами.
Бани и сауны, бассейны и души – вот помещения с повышенной опасностью. Дело в том, что сырость и влажность не покидают эти строения и риск появления бактерий и плесени в таких местах увеличивается в несколько раз. Классическое дерево, конечно, стойкий материал, но, первым недостатком можно посчитать то, что его очень любят разные насекомые и разрушительные грибки. Вторым минусом дерева является то, что при длительном нахождении в сырости и условиях повышенной влажности, такие изделия быстро деформируются и разбухают. Пластиковые подоконники обладают влагоотталкивающими свойствами и не боятся взаимодействия с водой. К тому же пластик – материал, в котором не может завестись ни плесень, ни грибок, ни какие-либо другие микроорганизмы. Именно поэтому при строительстве помещений с повышенной влажностью лучше всего будет сделать выбор в пользу пластика – этот материал прекрасно перенесет губительную для других строительных материалов среду.
Множество стилей и дизайнов интерьера требуют монтировать окна и подоконники различных цветовых оттенков. Раньше деревянные конструкции приходилось красить в нужный цвет. Но перед покраской поверхность предстояло тщательно подготовить – очистить, выровнять, покрасить, дать высохнуть, покрасить еще раз, а затем покрыть лаком. Этот процесс занимал много времени, сил и материальных затрат. К тому же через некоторое время даже самые ярки краски выцветали и проходилось делать все заново. К счастью, пластиковые подоконники дают возможность забыть об этом. Обилие цветов позволит удовлетворить даже самые изощренные вкусы и подобрать любой цвет под индивидуальный интерьер комнаты. Такие подоконники не требуют окраски, а также не выцветают, что позволяет долго и без труда их эксплуатировать.
Пластиковые окна и подоконники очень просты не только в эксплуатации, но и в установке. Они не требуют никаких дополнительных действий: выравнивания, шпатлевки, покраски или скобления наждачной бумагой. Главное при их установке – предварительно выровнять поверхность и правильно рассчитать количество материала. В остальном процесс установки не требует каких-либо специальных знаний и навыков. Поставить пластиковые подоконники можно как своими силами, так и обратившись за помощью к специалистам. Но как правило, при покупке пластиковых окон и подоконников, установка предлагается в подарок.
Таким образом, подоконники из пластика сегодня являются едва ли не самым распространенным явлением. Выбор этого материала очевиден – он прост в обслуживании, подходит для любого бюджета, а выбор цветовой гаммы не оставит никого равнодушным. Кроме того, это очень прочный и долговечный материал.
Как правило, чем красивее материал, тем сложнее за ним ухаживать. Некоторые виды материалов требуют специальных моющих средств, причем недешевых; некоторые использование только одного вида тряпок и так далее. Пластиковые подоконники просты и удобны в мойке – подойдет любая влажная тряпка. Для профилактики или небольших загрязнений это прекрасное моющее средство. Если простой способ не позволяет избавиться от пятен, рекомендуется сделать слабый мыльный раствор. Мыло натирается в теплую воду на обычной терке и размешивается. Таким раствором можно избавиться от нежелательных пятен. Если же и это не помогает, рекомендуется использование слабых моющих средств без содержания хлора. Таким образом, пластиковые подоконники быстро и просто очищаются от практически любых видов загрязнений.