Как построить крышу для террасы?

В теплое время года мы проводим немалую часть свободного времени на террасе. Но когда солнце светит слишком сильно и ярко, льют дожди, то приходит мысль о строительстве крыши над террасой.

Но прежде чем начать строительство, стоит все же подумать об этом, все распланировать, чтобы не сделать ошибок. Правильное обустройство террасы повысит ваш комфорт. Следует помнить, что в тенистой террасе вы будете проводить всего лишь небольшую часть года. Если крыша совсем закроет окна в комнате, выходящие на террасу, то она принесет больше вреда, чем пользы, так как осенью, зимой и ранней весной в этой комнате будет темно. Строительство постоянной крыши над террасой можно позволить, когда в комнате есть несколько окон, выходящих в другую сторону от крыши террасы. Иначе лучше от кровли отказаться, а на террасе поставить зонт, тент или маркизу. Итак, в этой статье вы узнаете, как построить крышу над террасой, что для этого будет нужно.