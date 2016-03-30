Как построить крышу для террасы?

В теплое время года мы проводим немалую часть свободного времени на террасе. Но когда солнце светит слишком сильно и ярко, льют дожди, то приходит мысль о строительстве крыши над террасой.
Но прежде чем начать строительство, стоит все же подумать об этом, все распланировать, чтобы не сделать ошибок. Правильное обустройство террасы повысит ваш комфорт. Следует помнить, что в тенистой террасе вы будете проводить всего лишь небольшую часть года. Если крыша совсем закроет окна в комнате, выходящие на террасу, то она принесет больше вреда, чем пользы, так как осенью, зимой и ранней весной в этой комнате будет темно. Строительство постоянной крыши над террасой можно позволить, когда в комнате есть несколько окон, выходящих в другую сторону от крыши террасы. Иначе лучше от кровли отказаться, а на террасе поставить зонт, тент или маркизу. Итак, в этой статье вы узнаете, как построить крышу над террасой, что для этого будет нужно.
Получение разрешения может понадобиться только на строительство самой террасы. Для получения официального разрешения нужно подготовить проектную документацию. Но стоит учесть, что если вы планируете построить открытую террасу, то разрешительные документы не нужны. Если же хотите закрытую террасу, без разрешительных документов не обойтись, так как это является перепланировкой. С проектной документацией на террасу нужно обратиться к главному архитектору района. После получения разрешения и завершения строительства необходимо внести изменения в документацию на весь дом.
Нужно также нам помнить, что крыша не защищает полностью поверхность террасы от сильного дождя или снега. Поэтому надо подумать и о материале для основания террасы, ведь оно будет закрыто кровлей. Терраса с выходом на восток и север будет достаточно тенистой. Поэтому уложенный здесь пол из дерева не будет иметь возможности как следует высохнуть. Для поверхности террасы, расположенной на юге или западе, можно взять плитку, камень.
Используется легкая опорная конструкция из стоек, стропил и раскосов, независимая от крыши дома, чаще деревянная, иногда металлическая. Это может быть твердая порода дерева или обычная сосна (может применяться клееный брус). Стропильную конструкцию можно оставить открытой. Ее необязательно покрывать кровельным материалом, которым покрыт сам дом, хотя это желательно с эстетической точки зрения. Если не сильно нужна защита от солнца, можно использовать покрытие из поликарбоната.
Крыша может не полностью перекрывать террасу и не соответствовать площадке по форме, но следует предпринять меры, чтобы вода с крыши не стекала на открытую часть террасы. Минимальная высота нижних конструкций крыши над поверхностью террасы составляет 220 см. Но желательно сделать ее больше, чтобы не был ограничен обзор. Уклон крыши выбирается с учетом кровельного материала, независимо от уклона крыши дома. Поэтому минимальный уклон, нужный для стока воды, составляет 7°. Несущие опоры делают квадратным сечением (к примеру, 10 × 10, 12 × 12 или 14 × 14 см). Деревянные опоры не должны располагаться прямо в земле, а на бетонных фундаментах. Бетонные фундаменты должны выступать на 5-10 см выше уровня земли. В верхней части фундамента расположены замоноличенные стержни с резьбой для креплений опор. Деревянные части соединяются между собой и закрепляются винтами из нержавеющей или оцинкованной стали.
Крыша для террасы может быть самонесущей или крепиться к стене дома стальными анкерами. Террасу можно вполне установить самому, заказав необходимые детали конструкции, но лучше доверить это специалистам.
Для того чтобы сделать крышу для террасы, вам понадобятся следующие инструменты: уровень длиной 1 или 2 м, линейка, дрель со сверлами для дерева 10-12 мм, перфоратор при необходимости, пила для разрезания балок, ножовка, рулетка, угольник, гаечный ключ.
Крыша может быть выполнена из таких материалов, как дерево, стекло, пластик. Но очень популярны кровли из поликарбоната. Для них не нужна прочная основа. Достаточно по углам конструкции зацементировать опорные столбы из асбеста или бруса. Более сложной является «зеленая» крыша. Ее строят для создания дополнительного ландшафтного эффекта, высаживая растения и продумывая для них композицию. Но учтите, что для хорошего роста насаждений нужно насыпать большой уровень земли, сделать слой дренажа и гидроизоляции, а для этого нужна сильная опора. Вам придется ставить опоры по периметру конструкции и усиливать обрешетку.
Если сооружение используется только летом, то можно сделать съемную кровлю. Она представляет собой тканевый навес, который можно купить в готовом виде. Навес может выдвигаться и задвигаться под кровлю дома вручную или автоматически. Ткань, используемая в навесах, акриловая, усиленная тефлоновым напылением. Она не боится ни осадков, ни лучей солнца.
Следует еще продумать конструкцию крыши террасы, чтобы она в зимний период не испортилась от тяжелого снега. Также нужно установить на крыше защитные ограждения от резкого сползания слоя снега. Что касается стекания воды, то лучше отвести ее через водосток в дренажную систему участка. Чтобы вода не попадала под террасу и на площадку, крыша должна иметь вынос на 50 см.