​Лучшие способы интегрировать искусство в пространство вашего дома

В современной эпохе искусство ушло из нашей жизни, вытесненное безусловно практичными, уютными, но все же достаточно утилитарными предметами. Хотя еще не так давно разные формы искусства были неотъемлемой частью внутреннего убранства комнат. В крестьянских домах это были ручные поделки, рукоделие, домашние талисманы и обереги, в дворянских семьях – статуэтки и картины, гобелены и портреты, но в любом случае домашние интерьеры были декорированы самыми разнообразными значимыми для семьи предметами, передающимися из поколение в поколение, создающими особый индивидуальных характер дома.
Дизайнерские предметы мебели в интерьере часто являют собой образцы искусства такие же, как классическая живопись или скульптура. Отточенная эргономика и изысканность линий делает такие предметы основной целых самостоятельных направлений в дизайне интерьеров: функционализм баухауз и экстравагантное удобство кресел Egg Chair датского мастера Арне Якобсена, нарочитая грубость металлических шестеренок стимпанка и классический кожаный диван Честерфилд, венский стул мастера Михаэль Тонет и изящная кушетка Barselona, биоморфная форма столика Исаму Ногути и яркие модульные стеллажи дизайна Шарлотты Перриан.
Придать особое настроение и своеобразие интерьеру спальни, не загружая комнату большим количеством деталей можно подобрав в качестве декора особую картину, подходящую для вашего образа жизни, стиля, эмоционального состояния. Правила здесь задаете вы сами – абстрактная картина или пасторальный пейзаж, черно-белая графика или сочные насыщенные цвета, широкое настенное панно или лаконичная рама в изголовье. Не стоит следовать каким-либо внешним канонам в подборе картины для спальни, попробуйте прислушаться к собственной интуиции. Не хотите привычных умиротворяющих полотен - экспериментируйте с поп-артом и кубизмом, устали от городской суеты – присмотритесь к японской живописи тушью в стиле суйбоку.
Часто кухня становится царством практичности и предельно-рациональной расстановки предметов, так что для декора место остается разве что на потолке. Ну и этого не мало – используйте потолочные светильники в качестве яркого акцента, воплотив в них все стилевое содержание интерьера. А лаконичные фасады кухонной мебели еще сильнее подчеркнут оригинальную форму и богатство оттенков таких дизайнерских элементов декора.
При слове
скульптура вам вспоминаются статуи античных героев или фарфоровые слоники в ряд на комоде? Не будем столь категоричны. В современно дизайне интерьеров скульптурные элементы гибко вписываются в общую композицию, стилистически подчеркивают и раскрывают нужные стороны пространства. Главное отличие такого декора от более привычных форм – скульптура имеет объем, становится полноценным обитателем комнаты и может смотреться совершенно различно из разных точек. Скульптура требует немного больше места, чем настенный декор, но она дает другие ощущения и возможности. Она может жить в вашем доме: на комоде и на полу, на камине и книжной полке, на специальном постаменте и просто на письменном столе.
Высокие лестничные марши дают возможность разместить нестандартные композиции в интерьерах и сделать лестницу частью дома, придающая пространству особое значение и элегантность, использовать оригинальные абстрактные формы арт-инсталляций.
Природную красоту сада можно и нужно дополнять художественными композициями – от маленьких фонтанов до сложных гранитных гротов, классических скульптур и милых садовых фигур. Такой декор может быть органично вплетен в общую садовую композицию, использоваться с практической точки зрения: вазы для цветочных клумб, скульптурные подставки для корзин, светильники.
Лаконичный интерьер ванной комнаты может приобрести совершенно другую атмосферу с помощью настенных фото-полотен. Это позволит расширить пространство, придать дополнительный объем и глубину, создать особое настроение умиротворения, спокойствия и природной свежести даже в стандартной небольшой ванной.