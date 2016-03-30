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​Лучшие способы интегрировать искусство в пространство вашего дома

Перла Вереника Перла Вереника
UNA VILLA DE LUJO EN MORAIRA, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Спальня в средиземноморском стиле
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В современной эпохе искусство ушло из нашей жизни, вытесненное безусловно практичными, уютными, но все же достаточно утилитарными предметами. Хотя еще не так давно разные формы искусства были неотъемлемой частью внутреннего убранства комнат. В крестьянских домах это были ручные поделки, рукоделие, домашние талисманы и обереги, в дворянских семьях – статуэтки и картины, гобелены и портреты, но в любом случае домашние интерьеры были декорированы самыми разнообразными значимыми для семьи предметами, передающимися из поколение в поколение, создающими особый индивидуальных характер дома. 

Дизайн мебели в вашей любимой комнате

Лофт 17, Александра Клямурис Александра Клямурис Гостиная в стиле лофт
Александра Клямурис

Лофт 17

Александра Клямурис
Александра Клямурис
Александра Клямурис

Дизайнерские предметы мебели в интерьере часто являют собой образцы искусства такие же, как классическая живопись или скульптура. Отточенная эргономика и изысканность линий делает такие предметы основной целых самостоятельных направлений в дизайне интерьеров: функционализм баухауз и экстравагантное удобство кресел  Egg Chair датского мастера Арне Якобсена, нарочитая грубость металлических шестеренок стимпанка и классический кожаный диван Честерфилд,  венский стул мастера Михаэль Тонет и изящная кушетка Barselona, биоморфная форма столика Исаму Ногути и яркие модульные стеллажи дизайна Шарлотты Перриан.

Картины в спальне

UNA VILLA DE LUJO EN MORAIRA, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Спальня в средиземноморском стиле
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Придать особое настроение и своеобразие интерьеру спальни, не загружая комнату большим количеством деталей можно подобрав в качестве декора особую картину, подходящую для вашего образа жизни, стиля, эмоционального состояния. Правила здесь задаете вы сами – абстрактная картина или пасторальный пейзаж, черно-белая графика или сочные насыщенные цвета, широкое настенное панно или лаконичная рама в изголовье. Не стоит следовать каким-либо внешним канонам в подборе картины для спальни, попробуйте прислушаться к собственной интуиции. Не хотите привычных умиротворяющих полотен  - экспериментируйте с поп-артом и кубизмом, устали от городской суеты – присмотритесь к японской живописи тушью  в стиле суйбоку.

Дизайн светильников на кухне

ZOE, Cangini e Tucci Cangini e Tucci КухняОсвещение Стекло
Cangini e Tucci

Cangini e Tucci
Cangini e Tucci
Cangini e Tucci

Часто кухня становится царством практичности и предельно-рациональной расстановки предметов, так что для декора место остается разве что на потолке. Ну и этого не мало – используйте потолочные светильники в качестве яркого акцента, воплотив в них все стилевое содержание интерьера. А лаконичные фасады кухонной мебели еще сильнее подчеркнут оригинальную форму и богатство оттенков таких дизайнерских элементов декора.

Скульптуры в гостиной

APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani Гостиная в стиле модерн
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

При слове скульптура вам вспоминаются статуи античных героев или фарфоровые слоники в ряд на комоде? Не будем столь категоричны. В современно дизайне интерьеров скульптурные элементы гибко вписываются в общую композицию,  стилистически подчеркивают и раскрывают нужные стороны пространства. Главное отличие такого декора от более привычных форм – скульптура имеет объем, становится полноценным обитателем комнаты и может смотреться совершенно различно из разных точек. Скульптура требует немного больше места, чем настенный декор, но она дает другие ощущения и возможности. Она может жить в вашем доме: на комоде и на полу, на камине и книжной полке, на специальном постаменте и просто на письменном столе.

Арт-инсталляции на лестнице

orange leaf, AShel AShel Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Дерево Оранжевый
AShel

orange leaf

AShel
AShel
AShel

Высокие лестничные марши дают возможность разместить нестандартные композиции в интерьерах и сделать лестницу частью дома, придающая пространству особое значение и элегантность, использовать оригинальные абстрактные формы арт-инсталляций. 

Художественные объекты в саду

Les chats féroces, Arlequin Arlequin Произведения искусстваСкульптуры Камень
Arlequin

Arlequin
Arlequin
Arlequin

Природную красоту сада можно и нужно дополнять художественными композициями – от маленьких фонтанов до сложных гранитных гротов, классических скульптур и милых садовых фигур. Такой декор может быть органично вплетен в общую садовую композицию, использоваться с практической точки зрения: вазы для цветочных клумб, скульптурные подставки для корзин, светильники.

Фотографии в ванной

Referenzen von Dalumo, Fotokunst in Wohnräumen, Dalumo - Fotokunst Dalumo - Fotokunst Ванная комнатаДекор Синий
Dalumo – Fotokunst

Dalumo - Fotokunst
Dalumo – Fotokunst
Dalumo - Fotokunst

Лаконичный интерьер ванной комнаты может приобрести совершенно другую атмосферу с помощью настенных фото-полотен. Это позволит расширить пространство, придать дополнительный объем и глубину, создать особое настроение умиротворения, спокойствия и природной свежести даже в стандартной небольшой ванной

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