​Лучшие способы интегрировать искусство в пространство вашего дома

При слове скульптура вам вспоминаются статуи античных героев или фарфоровые слоники в ряд на комоде? Не будем столь категоричны. В современно дизайне интерьеров скульптурные элементы гибко вписываются в общую композицию, стилистически подчеркивают и раскрывают нужные стороны пространства. Главное отличие такого декора от более привычных форм – скульптура имеет объем, становится полноценным обитателем комнаты и может смотреться совершенно различно из разных точек. Скульптура требует немного больше места, чем настенный декор, но она дает другие ощущения и возможности. Она может жить в вашем доме: на комоде и на полу, на камине и книжной полке, на специальном постаменте и просто на письменном столе.