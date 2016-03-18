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Все, что необходимо знать о гипсокартоне

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TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Гостиная в стиле модерн
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Гипсокартон  — это композиционный строительный материал, представляющий собой лист строительной бумаги, состоящий из двух слоёв и сердечника из слоя затвердевшего гипсового теста с наполнителями. Сегодня ремонт помещений невозможно представить без его применения. Он появился относительно недавно и приобрел высокую популярность, хорошо зарекомендовав себя среди специалистов по отделочным работам. Чаще всего гипсокартон используется для устройства обшивок, перегородок, потолков в зданиях с сухим и нормальным влажностным режимом. Сегодня поговорим о том, что именно этот материал способен воплотить самые безумные фантазии дизайнеров и придать интерьеру неповторимый лоск и красоту.

Идеален для отделки

T3+1 na baixa, Obrasdecor Obrasdecor Гостиная в рустикальном стиле
Obrasdecor

Obrasdecor
Obrasdecor
Obrasdecor

Этот материал используется для отделки стен, выравнивания потолков, перепланировки, созданию межкомнатных перегородок, а также для создания любого типа конструкции, будь то многоуровневые потолки, арки, своды, стенные ниши и прочие элементы интерьера. Благодаря гипсокартону сроки ремонтных работ значительно сокращаются, а производительность труда повышается.

Экология

T3+1 na baixa, Obrasdecor Obrasdecor Спальня в рустикальном стиле
Obrasdecor

Obrasdecor
Obrasdecor
Obrasdecor

Гипсокартон является экологически чистым материалом, в нем не содержатся токсические вещества, и он не обладает вредным воздействием на окружающую среду. Он имеет звукоизолирующие и энергосберегающие качества, также он способен поглощать влагу, возвращая ее и создавая приятный климат в помещении. Благодаря этим преимуществам область его применения становится обширнее.

Для любой цели

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Дерево
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Промышленностью изготавливается стандартный, водостойкий и огнестойкий гипсокартон. Простой серый материал является универсальным видом. Область его применения – это сухие помещения с нормальной влажностью, будь то гостиная, прихожая или спальня.

Устойчивость к огню и влажности

homify
homify

homify
homify
homify

Влагостойкий лист имеет зеленый цвет, он применяется в помещениях с высокой влажностью воздуха. В него вводят вещества, что уничтожают грибки, их используют для отделки санузлов, кухонь, а также ванных комнат. В состав огнестойкого гипсокартона входят специальные добавки, благодаря которым он почти не горит. Именно поэтому чаще всего им облагораживают помещения где существует опасность возгорания, такие как вытяжки, воздуховоды и шахты коммуникаций. Еще один тип – листы с повышенной способностью защиты от открытого огня – они совмещают в себе все вышеописанные свойства.

Невероятная прочность

TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Гостиная в стиле модерн
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Пазогребневые гипсовые плиты представляют собой монолитные листы, гипса в которых повергнут обжигу. Прочность этих плит увеличивается настолько, что они могут использоваться как межкомнатные перегородки. Без различной подготовки их можно оклеивать обоями, красить либо облицовывать керамической плиткой.

Монтаж

Villa Dechets, Frédéric TABARY Frédéric TABARY Стены и пол в эклектичном стиле Дерево Многоцветный
Frédéric TABARY

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

Гипсокартон обладает прекрасными технологическими свойствами — его легкий вес позволяет использовать обычный монтажный клей с гипсовой основой при монтаже. Перед покрытием бетонных поверхностей материал увлажняется, осторожно сгибается в необходимую форму, а затем фиксируется. Использование деревянных реек или досок перед креплением листов позволяет сохранить несколько сантиметров незаполненного пространства между поверхностями (2 – 2,5 см), что создает дополнительную теплоизоляцию.

Цель и место изменить нельзя

Bad-Design, Vallone GmbH Vallone GmbH Ванная комната в стиле модерн
Vallone GmbH

Vallone GmbH
Vallone GmbH
Vallone GmbH

В выборе подходящего типа гипсокартона следует учитывать цели его использования и место монтажа, так как именно правильное применение и установка станет гарантией долгой и качественной эксплуатации. Для облицовки стен и возведения перегородок целесообразнее использовать листы толщиной от 12,5 мм, для подвесных потолков предпочтительней применять листы минимальной толщины от 9 мм.

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