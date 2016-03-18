Все, что необходимо знать о гипсокартоне

Гипсокартон — это композиционный строительный материал, представляющий собой лист строительной бумаги, состоящий из двух слоёв и сердечника из слоя затвердевшего гипсового теста с наполнителями. Сегодня ремонт помещений невозможно представить без его применения. Он появился относительно недавно и приобрел высокую популярность, хорошо зарекомендовав себя среди специалистов по отделочным работам. Чаще всего гипсокартон используется для устройства обшивок, перегородок, потолков в зданиях с сухим и нормальным влажностным режимом. Сегодня поговорим о том, что именно этот материал способен воплотить самые безумные фантазии дизайнеров и придать интерьеру неповторимый лоск и красоту.
Этот материал используется для отделки стен, выравнивания потолков, перепланировки, созданию межкомнатных перегородок, а также для создания любого типа конструкции, будь то многоуровневые потолки, арки, своды, стенные ниши и прочие элементы интерьера. Благодаря гипсокартону сроки ремонтных работ значительно сокращаются, а производительность труда повышается.
Гипсокартон является экологически чистым материалом, в нем не содержатся токсические вещества, и он не обладает вредным воздействием на окружающую среду. Он имеет звукоизолирующие и энергосберегающие качества, также он способен поглощать влагу, возвращая ее и создавая приятный климат в помещении. Благодаря этим преимуществам область его применения становится обширнее.
Промышленностью изготавливается стандартный, водостойкий и огнестойкий гипсокартон. Простой серый материал является универсальным видом. Область его применения – это сухие помещения с нормальной влажностью, будь то гостиная, прихожая или спальня.
Влагостойкий лист имеет зеленый цвет, он применяется в помещениях с высокой влажностью воздуха. В него вводят вещества, что уничтожают грибки, их используют для отделки санузлов, кухонь, а также ванных комнат. В состав огнестойкого гипсокартона входят специальные добавки, благодаря которым он почти не горит. Именно поэтому чаще всего им облагораживают помещения где существует опасность возгорания, такие как вытяжки, воздуховоды и шахты коммуникаций. Еще один тип – листы с повышенной способностью защиты от открытого огня – они совмещают в себе все вышеописанные свойства.
Пазогребневые гипсовые плиты представляют собой монолитные листы, гипса в которых повергнут обжигу. Прочность этих плит увеличивается настолько, что они могут использоваться как межкомнатные перегородки. Без различной подготовки их можно оклеивать обоями, красить либо облицовывать керамической плиткой.
Гипсокартон обладает прекрасными технологическими свойствами — его легкий вес позволяет использовать обычный монтажный клей с гипсовой основой при монтаже. Перед покрытием бетонных поверхностей материал увлажняется, осторожно сгибается в необходимую форму, а затем фиксируется. Использование деревянных реек или досок перед креплением листов позволяет сохранить несколько сантиметров незаполненного пространства между поверхностями (2 – 2,5 см), что создает дополнительную теплоизоляцию.
В выборе подходящего типа гипсокартона следует учитывать цели его использования и место монтажа, так как именно правильное применение и установка станет гарантией долгой и качественной эксплуатации. Для облицовки стен и возведения перегородок целесообразнее использовать листы толщиной от 12,5 мм, для подвесных потолков предпочтительней применять листы минимальной толщины от 9 мм.