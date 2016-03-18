Все, что необходимо знать о гипсокартоне

Гипсокартон — это композиционный строительный материал, представляющий собой лист строительной бумаги, состоящий из двух слоёв и сердечника из слоя затвердевшего гипсового теста с наполнителями. Сегодня ремонт помещений невозможно представить без его применения. Он появился относительно недавно и приобрел высокую популярность, хорошо зарекомендовав себя среди специалистов по отделочным работам. Чаще всего гипсокартон используется для устройства обшивок, перегородок, потолков в зданиях с сухим и нормальным влажностным режимом. Сегодня поговорим о том, что именно этот материал способен воплотить самые безумные фантазии дизайнеров и придать интерьеру неповторимый лоск и красоту.