Экодом: что это такое и с чем его едят?

Итак, чем дальше, тем больше. Спрос на всё с пометкой “эко” тем более ширится, чем дальше мы уходим от принципов рационального потребления в реальной жизни. Кажется, что радикальная решительность тратить чуть больше денег на аналогичные товары, но с заветной “марочкой” некоторым образом сыграет нам на алиби в какой-то момент развязки.
Собственно, как бы то ни было, а зачастую подобного рода жесты – это всё, что нам остаётся: мир в котором мы живём, социальный мир не слишком органично соотнесён с природой, а стало быть либо иди на компромисс, либо устраняйся от общества. Пожалуй, второй вариант слишком фундаменталистский для большинства. Таким образом и устанавливается власть идеологии “малых добрых дел”.
Что же, самое “большое” из малых дел – это экологически функционирующий дом. Что это такое и с чем его едят?
Экодома предельно уменьшают негативное влияние человеческого быта на окружающую среду. Как правило, экодом – это частный дом, хотя бывают и многоквартирные эко-сооружения. Такие здания характеризуются как ресурсосберегающие, малоотходные, здоровые и не агрессивные по отношению к природе. Важно, что всё это должно быть свойственно не только дому, взятому отдельно, но и коммуникациям, инфраструктуре – то есть системе в целом.
Хорошая теплоизоляция – ещё одно непременное условие, которое должно быть соблюдено в экодоме. При чём, очень важно, чтобы показатели её существенно превышали нормативные.
Возвращаясь к ориентации по сторонам света: считается, что в северном полушарии дом должен быть обращен прозрачным фасадом к югу, а толстыми стенами к северу.Это поможет максимально эффективно использовать дневное освещение. Специальные стекла позволяют снизить теплопотери через окна на 70%.
Система отопления экодома должна предусматривать теплые полы вместо традиционных радиаторов вдоль стен. Такие меры помогают существенно снизить потребление энергии на обогрев жилища.
Солнечная панель или солнечная батарея – это система соединенных воедино небольших полупроводниковых устройств – ’солнечных ячеек”, или элементов, – преобразующих энергию света в электрическую.
Солнечные коллекторы накапливают энергию, которая потом расходуется, например, для нагревания резервуаров с водой. Для поддержания постоянной требуемой температуры воды также требуется внешний источник энергии (как правило, сетевое электричество). Доля солнечной энергии в системе частного горячего водоснабжения обычно составляет около 90%, в системе отопления 70-90% в осенне-весенний период и 40-60% зимой.
Получается, что система накопления солнечной энергии позволяет обеспечить практически бесплатную горячую воду, а для отопления в таком случае потребуется в три-четыре раза меньше внешней энергии.
В чём заключаются нюансы организации освещения в экодоме? В соблюдении всё тех же требований энергоэффективности и целесообразности.
На сегодня самые энергоэффективные лампы – светодиодные. От энергосберегающих ламп они отличаются среди прочего яркостью свечения: до 1000 лм при 13 Вт. Кроме того, светодиодные лампы почти совсем не нагреваются (всего лишь до 30,5 С°,в то время, как энергосберегающие лампы нагреваются до 81,7 С°), что значительно снижает риск пожара.
В контексте экологического жилища немаловажно и то обстоятельство, что светодиодные лампы, в отличие опять же от энергосберегающих, можно безопасно утилизировать, поскольку они не содержат ртуть, которая просачивается в воду и почву. В придачу к этому, материалы светодиодных приборов могут быть переработаны вторично.
Красивый и экологичный способ освещения дома – дать спокойно распространяться едневному свету. Сделать это совершенно не трудно.
Освободите окна от тяжёлых штор и замените их, например, римскими жалюзи. Прекрасно подойдут и деревянных жалюзи, горизонтальные или вертикальные, или ставни.
В комнатах верхнего этажа можно устроить потолочные световые люки и слуховые окна, в прочих же комнатах можно задуматься об увеличении размеров оконных проемов. Если позволяет конструкция здания, ряд перегородок можно или вовсе устранить, или заменить на стеклянные. Например, стеклянные блоки пропускают свет и позволяют вместе с этим создавать перекрытия, способные нести нагрузку.
Для экодома очень важны экологически чистые материалы. При чём это касается как материалов, из которых дом построен, так и декоративных элементов и бытовых приборов. Как правило, имеется ввиду предпочтение вторсырья, натуральных материалов и материалов, при производстве, равно как и утилизации, которых причиняется возможно меньший урон природе.
Говоря о натуральных материалах прежде всего мы имеем ввиду дерево, камень, землю, глину и солому. Внутри дома, построенного из них, всегда оптимальная влажность и естественно вентилируемый воздух (без ущерба для теплоизоляции).
Кроме того, натуральные материалы неподражаемо обаятельны и приятны, как элемент дизайна дома.
Нельзя, кажется, помыслить настоящего экологического дома, в котором бы не было достаточно много зелени. Как известно, многие домашние декоративные растения очищают воздух, кроме того они создают особый настрой и стиль дома.
Нельзя забывать и о современной тенденции к устроению своего рода домашних огородов: часто вертикальных систем, в которых выспевают пряности и душистые травы, а иногда и овощи. Естественная пища и DIY – важные компоненты экологичного образа жизни.
В среднем каждый человек расходует порядка 150 л питьевой воды в сутки. Это непозволительное в современном мире расточительство. Сократить объём потребляемой воды совсем не сложно, при чём без какого бы то ни было дискомфорта. В этом может помочь использование современных стиральных и посудомоечных машин, установка водосберегающей арматуры и кранов с ограничителем потока воды.
Нужно понимать, что большая часть совокупного объёма потребляемой чистой воды расходуется в хозяйственных целях, а не для питья и приготовления пищи. В туалете, ванной, для стирки и полива растений её можно заменить дождевой водой. Это обеспечит до 40-50% экономии расхода чистой воды.
Как правило, дождевая вода собирается в специальные резервуары по стокам с кровли. Наиболее приемлемыми с точки зрения экологии и гигиены собираемой жидкости считаются крыши, покрытые глиняной или бетонной черепицей, шифером или стеклом.
Ветрогенератор или “ветряная мельница” – альтернативный источник экологически чистой энергии, который может стать серьёзным подспорьем в эко-хозяйстве. Это устройство обычно состоит из генератора, высокой башни с лопастями, которые вращаются, улавливая ветер, батареи и системы электронного управления.
На сегодня существуют проекты самых разнообразных конструкций этих устройств. Например, ветрогенераторы с вертикальной осью вращения более чем компактны. Так что при условии достаточно сильного и регулярного ветра в регионе такая установка может значительно сократить расходы на электроэнергию, заменив её собственным экологичным электричеством.
Решаясь на такую авантюру, как строительство экодома, не лишним будет определить для себя некоторые ключевые принципы, которым следует неукоснительно следовать.
Ориентация по сторонам света позволит впоследствии сберечь энергию на освещении и отоплении. Все бытовые системы дома должны быть устроены на принципах энергосбережения: потреблять возможно меньше энергии, строго по необходимости.
Строительные материалы, системы вентиляции, отопления, канализация так же должны соответствовать требованиям экологичности. Предпочтение отдаётся “бесплатным” источникам тепла и энергии: солнечному свету, теплу, вырабатываемому бытовыми приборами. Кроме прочего, всё, что составляет “плоть” и наполнение дома, должно предполагать или допускать возможность повторного использования или переработки.
Экодом, безусловно, дорогое и не простое предприятие. Но, с одной стороны, эксплуатация такого дома со временем окупает вложения на строительство, а с другой, ведь вопросы экологии нельзя рассматривать исключительно с утилитарной точки зрения – это сознательный жест, требующий некоторой самоотдачи.