Экодом: что это такое и с чем его едят?

Итак, чем дальше, тем больше. Спрос на всё с пометкой “эко” тем более ширится, чем дальше мы уходим от принципов рационального потребления в реальной жизни. Кажется, что радикальная решительность тратить чуть больше денег на аналогичные товары, но с заветной “марочкой” некоторым образом сыграет нам на алиби в какой-то момент развязки.

Собственно, как бы то ни было, а зачастую подобного рода жесты – это всё, что нам остаётся: мир в котором мы живём, социальный мир не слишком органично соотнесён с природой, а стало быть либо иди на компромисс, либо устраняйся от общества. Пожалуй, второй вариант слишком фундаменталистский для большинства. Таким образом и устанавливается власть идеологии “малых добрых дел”.

Что же, самое “большое” из малых дел – это экологически функционирующий дом. Что это такое и с чем его едят?