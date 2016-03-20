Сколько стоит дом из контейнеров?

Всем, кто мечтает жить в собственном доме, посвящается! Стильный дом из контейнеров, созданный компанией C&D, является прекрасным мотиватором для того, чтобы искать альтернативные методы строительства и подумать о том, какой именно образ жизни вы хотите иметь, покупая или строя собственный дом.
Некоторые находят выход в формате мини-дома или микро-лофта, другие интересуются мобильными домами, а третьих спасает переезд в другую страну, к морю и зачастую даже более доступной недвижимости (Египет, Турция).
Современный дом из контейнеров – прекрасный вариант того, как можно объединить вместе возможность быстрой и легкой стройки, минимальные начальные вложения и возможность добавления новых комнат по мере необходимости и расширения бюджета на строительство. Начать можно с двух 20-ти футовых контейнеров площадью около 14 квадратных метров. Так вы получите две комнаты – 14 и 10 квадратных метров, а также санузел площадью в 4 кв. м. К такому дому можно пристроить террасу, как в данном проекте, и получится прекрасное начало жизни молодой семьи за самую скромную цену.
В России вы можете купить новый 20-ти футовый контейнер по цене от 130 тыс. рублей и б/у от 25 тыс. рублей. Но контейнеру также нужен фундамент (100 тыс. рублей), окна и двери, а также отделка, мебель и коммуникации. Более всего важно позаботиться о кровле, отоплении и утеплении. Мы советуем использовать даже для небольших домов технологию теплового насоса с подключением к системе «теплого пола», что позволяет минимизировать затраты на отопление и при этом не отказывать себе в роскоши панорамного остекления.
Площадь всех поверхностей 20-футового контейнера составляет около 70 м2. Стоимость утепления одного контейнера минеральной ватой, таким образом, составляет около 700 евро. Если вы ставите контейнеры в ряд, тем более совмещая их по длиной стороне, стоимость утепления существенно снижается.
В данном же случае мы рассматриваем дом из двух контейнеров, стоящих в другом формате, поэтому стоит рассчитать стоимость утепления для такого дома (14+14 кв. м.=28 кв. м.) = 1400 евро, примерно 112 тыс. рублей.
Также вам нужно купить тепловой насос нужной вам мощности (100-300 тыс. рублей) и установить «теплый пол». Стоимость материалов и работы мастера по его укладке составит около 3 тыс. рублей за квадратный метр, итого – около 80 тыс. рублей за два контейнера (28 кв. м.).
Кровля увеличит стоимость дома примерно на 20%, но позволит быть ему более теплым и по-просту необходима в климате средней полосы. Современный формат остекления, как на фотографиях, будет стоить вам еще около 100 тыс. рублей.
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Таким образом, стоимость такого дома из новых контейнеров, как на фотографиях (еще без отделки, но с утеплением, отоплением и окнами) находится где-то в пределах 900 тыс. рублей. Вам также нужно будет провести коммуникации и сделать легкую отделку (ок. 100 тыс. рублей).
Получается, что дом из новых контейнеров, как на фотографиях (28 м2: кухня-гостиная, спальня, ванная комната), стоит 1 млн. рублей*.
Для многих эта сумма может быть особенно привлекательной, ведь можно впоследствии пристроить к дому еще две таких же комнаты – детскую и гостиную, что сделает переезд плавным, а расширение более комфортным.
Внимание! Данное предложение не является публичной офертой от компании C&D! В статье рассматривается возможность строительства дома из контейнеров своими руками со стоимостью местных материалов.
Стоит также добавить, что если вы будете использовать морские контейнеры б/у, то вы сможете уменьшить стоимость дома примерно на 200 тыс. рублей, но в данном случае вам следует особенно тщательно подходить к их покупке. Либо вы можете использовать один контейнер б/у для хозяйственных нужд, гаража и т. п., а новые – для самого жилого дома.
Не забудьте добавить к вашей сумме стоимость участка, мебели и бытовой техники, а также транспортировку контейнеров и всех материалов.
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