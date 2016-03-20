Сколько стоит дом из контейнеров?

Всем, кто мечтает жить в собственном доме, посвящается! Стильный дом из контейнеров, созданный компанией C&D, является прекрасным мотиватором для того, чтобы искать альтернативные методы строительства и подумать о том, какой именно образ жизни вы хотите иметь, покупая или строя собственный дом.

Некоторые находят выход в формате мини-дома или микро-лофта, другие интересуются мобильными домами, а третьих спасает переезд в другую страну, к морю и зачастую даже более доступной недвижимости (Египет, Турция).

Современный дом из контейнеров – прекрасный вариант того, как можно объединить вместе возможность быстрой и легкой стройки, минимальные начальные вложения и возможность добавления новых комнат по мере необходимости и расширения бюджета на строительство. Начать можно с двух 20-ти футовых контейнеров площадью около 14 квадратных метров. Так вы получите две комнаты – 14 и 10 квадратных метров, а также санузел площадью в 4 кв. м. К такому дому можно пристроить террасу, как в данном проекте, и получится прекрасное начало жизни молодой семьи за самую скромную цену.