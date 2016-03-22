Австрийский модерн на 145 кв. метрах

Проект небольшого современного коттеджа – это всегда особенное вдохновение, связанное с возможностью бюджетного планирования своей жизни в пригороде даже тем, кто раньше и мечтать об этом не мог!
Именно данный проект еще и имеет эксклюзивные дизайнерские акценты (например, шикарный формат остекления) и создан студией LOVE ARCHITECTURE AND URBANISM. В нем есть динамика, капелька футуризма и при этом – возможность повторить 90% из использованных приемов в бюджетном проекте коттеджа. Посмотрим, какие именно?
Очень интересный вариант внутреннего дворика по типу террасы предлагает нам этот проект. Форма дома буквой «Г» образует пространство, закрытое со всех сторон от проезжей части. На этот дворик выходит и большая часть остекления дома – гостиная, столовая и две спальни по бокам. Такое сплошное остекление фасадов – шикарная возможность создать футуристичный облик. Более бюджетным его можно сделать, если один из фасадов вашего дома будет особенно узким, например, шириной около 6-ти метров.
Собственный дом для многих из нас является лучшим местом на земле, но чтобы он стал таким, в него нужно вкладывать огромные силы и, согласитесь, немалые средства. Очень важными составляющими успеха являются современные технологии – удобная кухня, бесшовные стыки, большие окна, высокие потолки и мелочи, облегчающие ежедневную уборку и бытовые аспекты.
Например, расположение главной рабочей кухонной поверхности так, чтобы хозяйка могла смотреть в окно – важная часть приятной для готовки кухни. Здесь же находится и столовая, расположенная рядом с библиотекой, поэтому дети, играющие или делающие домашнее задание, всегда рядом с мамой.
В этой же комнате мы находим и гостиную с камином, которые разместились так, чтобы сохранить атмосферу будто бы пляжного домика. Минималистичная и низкая мягкая мебель есть не только здесь, но и в зоне террасы на патио, а на 1 метр увеличенные потолки в зоне остекления создают невероятный простор!
Дизайн интерьера в этом проекте выполнен в стиле модерн – простая отделка, открытый тип планировки и большие пространства позволяют вести активный образ жизни.
С другой стороны кухни есть еще одна терраса, позволяющая организовать вместе с первой не только место для принятия гостей или активных детских игр, но и для тихого и уединенного отдыха.
Необычная форма террасы – не просто декоративный прием, но и возможность использовать нестандартный участок с холмом на 100%. В таких случаях вам не обойтись без оригинальных решений.
Обратите внимание и на то, что по бокам от террасы есть колонны, держащие кровлю так, чтобы у места отдыха было небольшое затенение. Несмотря на то, что свес кровли здесь минимальный, благодаря нему создается особенное уютное ощущение на террасе.
Внимательно посмотрев на этот дом, вы поймете, что нижняя часть остекления имеет только прямоугольные модули, а верхняя (дополнительная) имеет скос параллельно скату кровли. Такой тип остекления вы можете получить, заказав с помощью архитектора, который обязательно найдет вам местные контакты.
Дизайн ванной комнаты в стиле SPA с использованием исключительно расслабляющих декоративных приемов и темного дерева выглядит просто потрясающе в формате семейного коттеджа. Здесь – особенный оазис для отдыха, а также удобные условия для использования мамой с несколькими маленькими детьми за счет большой площади.
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