Австрийский модерн на 145 кв. метрах

Проект небольшого современного коттеджа – это всегда особенное вдохновение, связанное с возможностью бюджетного планирования своей жизни в пригороде даже тем, кто раньше и мечтать об этом не мог!

Именно данный проект еще и имеет эксклюзивные дизайнерские акценты (например, шикарный формат остекления) и создан студией LOVE ARCHITECTURE AND URBANISM. В нем есть динамика, капелька футуризма и при этом – возможность повторить 90% из использованных приемов в бюджетном проекте коттеджа. Посмотрим, какие именно?