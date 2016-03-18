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До и После: Новый облик брошенного таунхауса

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
casa GA, 2bn architetti associati 2bn architetti associati Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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В Италии дома по типу таунхаусов строятся уже многие десятилетия и часть из них уже нуждается в капитальном ремонте. Например, этот дом в Риме был реконструирован и прошел через весьма удачный редизайн с помощью студии 2BN ARCHITETTI ASSOCIATI.

Так, заброшенный таунхаус, в котором уже было совсем неудобно жить, получил новый дизайн интерьера и все коммуникации и стал выглядеть, как футуристичный микс самых трендовых стилей!

​До: лестничный холл

casa GA, 2bn architetti associati 2bn architetti associati
2bn architetti associati

2bn architetti associati
2bn architetti associati
2bn architetti associati

Раньше в этом пространстве находился не только лестничный холл, но и кухня, которая к моменту съемки фотографии сверху была уже демонтирована. Так, в этом маленьком пространстве, которое раньше было переполнено функционалом, началась подготовка к редизайну…

​После: лестничный холл

casa GA, 2bn architetti associati 2bn architetti associati
2bn architetti associati

2bn architetti associati
2bn architetti associati
2bn architetti associati

На этой фотографии мы имеем возможность полюбоваться стильным дизайном лестницы в современном стиле. Игра геометричных декоративных конструкций является прекрасной альтернативой традиционным перилам.

​До: столовая

casa GA, 2bn architetti associati 2bn architetti associati
2bn architetti associati

2bn architetti associati
2bn architetti associati
2bn architetti associati

Привлекательный размер по площади, а также достаточно высокие потолки и привели новых владельцев к идее купить этот таунхаус ради реконструкции. В этой столовой особенно хорошо видно, что на момент постройки, что было около 40 лет назад, этот таунхаус мог дать фору любым соседям!

После: столовая

casa GA, 2bn architetti associati 2bn architetti associati
2bn architetti associati

2bn architetti associati
2bn architetti associati
2bn architetti associati

Новый дизайн столовой выглядит особенно эффектно. Открытые полки с двух сторон создают ощущение визуальной иллюзии, как и необычное оформление пола мозаикой, будто в игрушечном домике для кукол. Эта столовая является парадной зоной в доме, именно в ней чаще всего собираются гости. А в дневное время она служит прекрасной игровой для детей и местом выполнения их домашнего задания, к тому же рядом находится библиотека.

​После: библиотека в столовой

casa GA, 2bn architetti associati 2bn architetti associati Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
2bn architetti associati

2bn architetti associati
2bn architetti associati
2bn architetti associati

После редизайна лестницы, которая раньше находилась в замкнутом пространстве, было решено оформить пролеты интересно и оригинально, чтобы отвлечь внимание от самой лестницы как конструкции. Декоративные асимметричные стеллажи были прекрасной идеей дизайнера, которая решила проблему.

​После: дизайн кухни

casa GA, 2bn architetti associati 2bn architetti associati Кухня в стиле модерн
2bn architetti associati

2bn architetti associati
2bn architetti associati
2bn architetti associati

В помещении бывшей «рабочей» кухни была организована современная, которая рассчитана специально на семью с маленькими детьми. В центре – остров с индукционной печью со стеклокерамической поверхностью (она легко моется, не нагревается и безопасна для детей). Остров переходит в столовую зону для детей, в которой они любят и поиграть. В месте с особенно узкой столешницей легко организовать кормление ребенка на высоком детском стульчике. Справа – грифельная доска для домашнего меню и место для рисования.

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​До: гостиная

casa GA, 2bn architetti associati 2bn architetti associati
2bn architetti associati

2bn architetti associati
2bn architetti associati
2bn architetti associati

В прошлом гостиная могла похвастаться панорамным остеклением, но отнюдь не опрятным видом или уютной атмосферой.

​После: гостиная с камином

casa GA, 2bn architetti associati 2bn architetti associati
2bn architetti associati

2bn architetti associati
2bn architetti associati
2bn architetti associati

Новая гостиная в итоге стала иметь меньший модуль остекления, но зато обзавелась каминной зоной. Новый очаг разместился в углу и создает в этом доме особенную, более традиционную европейскую атмосферу.

Также в доме были заменены все коммуникации, в некоторых местах отреставрированы стены, полностью заменена кровля, а также окна и двери. А еще дом получил новую террасу, «теплые полы», новую вентиляционную систему, а также охранную систему с домофоном.

Если вы тоже собираетесь купить дом для того, чтобы в будущем обустроить его и вывести на новый уровень, всегда обращайте внимание не только на площадь строения, но также на стабильность внешних перегородок, тип и состояние перекрытий и кровли, возможность полноценной замены коммуникаций и остекления, а также возможность его расширения. На осмотр дома перед покупкой вы можете пригласить архитектора для консультации по этому вопросу. Данная процедура может быть сравнительно дешевой, но сбережет вам массу средств и предостережет от сюрпризов!

Для тех, кто собирает коллекции Книг Идей:

— До и После: 10 проектов редизайна гостиной;

— Идеи дизайна модной гостиной на любой вкус.

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