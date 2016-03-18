До и После: Новый облик брошенного таунхауса

Новая гостиная в итоге стала иметь меньший модуль остекления, но зато обзавелась каминной зоной. Новый очаг разместился в углу и создает в этом доме особенную, более традиционную европейскую атмосферу.

Также в доме были заменены все коммуникации, в некоторых местах отреставрированы стены, полностью заменена кровля, а также окна и двери. А еще дом получил новую террасу, «теплые полы», новую вентиляционную систему, а также охранную систему с домофоном.

Если вы тоже собираетесь купить дом для того, чтобы в будущем обустроить его и вывести на новый уровень, всегда обращайте внимание не только на площадь строения, но также на стабильность внешних перегородок, тип и состояние перекрытий и кровли, возможность полноценной замены коммуникаций и остекления, а также возможность его расширения. На осмотр дома перед покупкой вы можете пригласить архитектора для консультации по этому вопросу. Данная процедура может быть сравнительно дешевой, но сбережет вам массу средств и предостережет от сюрпризов!

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— До и После: 10 проектов редизайна гостиной;

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