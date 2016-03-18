До и После: Новый облик брошенного таунхауса

В Италии дома по типу таунхаусов строятся уже многие десятилетия и часть из них уже нуждается в капитальном ремонте. Например, этот дом в Риме был реконструирован и прошел через весьма удачный редизайн с помощью студии 2BN ARCHITETTI ASSOCIATI.
Так, заброшенный таунхаус, в котором уже было совсем неудобно жить, получил новый дизайн интерьера и все коммуникации и стал выглядеть, как футуристичный микс самых трендовых стилей!
Раньше в этом пространстве находился не только лестничный холл, но и кухня, которая к моменту съемки фотографии сверху была уже демонтирована. Так, в этом маленьком пространстве, которое раньше было переполнено функционалом, началась подготовка к редизайну…
На этой фотографии мы имеем возможность полюбоваться стильным дизайном лестницы в современном стиле. Игра геометричных декоративных конструкций является прекрасной альтернативой традиционным перилам.
Привлекательный размер по площади, а также достаточно высокие потолки и привели новых владельцев к идее купить этот таунхаус ради реконструкции. В этой столовой особенно хорошо видно, что на момент постройки, что было около 40 лет назад, этот таунхаус мог дать фору любым соседям!
Новый дизайн столовой выглядит особенно эффектно. Открытые полки с двух сторон создают ощущение визуальной иллюзии, как и необычное оформление пола мозаикой, будто в игрушечном домике для кукол. Эта столовая является парадной зоной в доме, именно в ней чаще всего собираются гости. А в дневное время она служит прекрасной игровой для детей и местом выполнения их домашнего задания, к тому же рядом находится библиотека.
После редизайна лестницы, которая раньше находилась в замкнутом пространстве, было решено оформить пролеты интересно и оригинально, чтобы отвлечь внимание от самой лестницы как конструкции. Декоративные асимметричные стеллажи были прекрасной идеей дизайнера, которая решила проблему.
В помещении бывшей «рабочей» кухни была организована современная, которая рассчитана специально на семью с маленькими детьми. В центре – остров с индукционной печью со стеклокерамической поверхностью (она легко моется, не нагревается и безопасна для детей). Остров переходит в столовую зону для детей, в которой они любят и поиграть. В месте с особенно узкой столешницей легко организовать кормление ребенка на высоком детском стульчике. Справа – грифельная доска для домашнего меню и место для рисования.
В прошлом гостиная могла похвастаться панорамным остеклением, но отнюдь не опрятным видом или уютной атмосферой.
Новая гостиная в итоге стала иметь меньший модуль остекления, но зато обзавелась каминной зоной. Новый очаг разместился в углу и создает в этом доме особенную, более традиционную европейскую атмосферу.
Также в доме были заменены все коммуникации, в некоторых местах отреставрированы стены, полностью заменена кровля, а также окна и двери. А еще дом получил новую террасу, «теплые полы», новую вентиляционную систему, а также охранную систему с домофоном.
Если вы тоже собираетесь купить дом для того, чтобы в будущем обустроить его и вывести на новый уровень, всегда обращайте внимание не только на площадь строения, но также на стабильность внешних перегородок, тип и состояние перекрытий и кровли, возможность полноценной замены коммуникаций и остекления, а также возможность его расширения. На осмотр дома перед покупкой вы можете пригласить архитектора для консультации по этому вопросу. Данная процедура может быть сравнительно дешевой, но сбережет вам массу средств и предостережет от сюрпризов!
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— До и После: 10 проектов редизайна гостиной;