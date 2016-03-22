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Как спланировать расширение дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Interior design - Glass Cube - Padova Italy, IMAGO DESIGN IMAGO DESIGN Балкон и терраса в стиле модерн
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Расширение дома практически всегда сопряжено с колоссальным пластом работ, браться за которой осмелится далеко не каждый. Пристройка, маленькая или большая, требует не только стратегических и строительных навыков, но и знания инженерии, коммуникаций, основ дизайна и свойств различных материалов.

Спланировать расширение дома на должном уровне может только профессионал, у которого в портфолио вы найдете уже несколько реализованных проектов по данной схеме. Именно он уже знает, где чаще всего легко допустить ошибку, и знает, как ее предотвратить.

Прежде, чем начать

Banqueting house, Kerimov Architects Kerimov Architects Балкон и терраса в стиле минимализм
Kerimov Architects

Banqueting house

Kerimov Architects
Kerimov Architects
Kerimov Architects

Тем же, кто самостоятельно решил взяться за это дело, мы советуем сразу завести дневник – электронный или тетрадь, куда вы будете записывать все идеи, строительные списки, списки покупок, эскизы и другие детали. Вы можете создать Книгу Идей на homify, где будете коллекционировать различные планировочные, строительные и дизайнерские идеи. А для вдохновения советуем вам посмотреть и другие наши статьи по теме: «Пристройка к дому по-английски», «Пристройка к дому: стеклянная гостиная» и, самую главную, «Проекты пристроек к коттеджам».

Этап 1: материалы и тип строения

Marine Parade, Dorrington Atcheson Architects Dorrington Atcheson Architects Кухня в стиле модерн
Dorrington Atcheson Architects

Marine Parade

Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects

Тип строения определяется исходя из планируемых функций. Для начала вам следует понять, хотите ли вы жилую пристройку или хозяйственную, а также будет ли она использоваться круглый год или только летом.

Вы можете выбрать строительство из блоков (проще всего сделать своими руками), из кирпичей (сложнее, но экологично), а также на каркасной основе (потребуются специалисты, но вы будете довольны результатом!). Также следует озаботиться типом фундамента, который вы можете выбрать в этой статье, прочитав об этой теме более подробно.

Этап 1.1: остекление

Interior design - Glass Cube - Padova Italy, IMAGO DESIGN IMAGO DESIGN Балкон и терраса в стиле модерн
IMAGO DESIGN

IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN

После этого вам нужно определиться с типом остекления. Для гостиной, кухни или столовой мы настоятельно советуем вам выбрать панорамное остекление (двери-слайдеры, складные двери или безрамные модули). Как более экономичная альтернатива – модуль в пол с небольшой распашной дверью.

Этап 2: функции и коммуникации

Ristrutturazione casa a schiera primi '900, Studio Olmeda Arch. Marco Amedeo Studio Olmeda Arch. Marco Amedeo Балкон и терраса в стиле модерн
Studio Olmeda Arch. Marco Amedeo

Studio Olmeda Arch. Marco Amedeo
Studio Olmeda Arch. Marco Amedeo
Studio Olmeda Arch. Marco Amedeo

Функции пристройки определяют коммуникации, которые вам понадобится провести. Здесь очень важно точно знать, нужно ли вам в пристройке отопление. Лучший современный способ провести отопление в экономичном режиме даже для пристройки с большими окнами – организация подогрева пола. Еще один хороший вариант – выбор в пользу красиво встроенных в пол конвекторов отопления.

Этап 2.1.: шпаргалка

Little Cottage - casa di charme per vacanze e soggiorni brevi a Bologna, Tommaso Bettini Architetto Tommaso Bettini Architetto
Tommaso Bettini Architetto

Tommaso Bettini Architetto
Tommaso Bettini Architetto
Tommaso Bettini Architetto

Ниже мы также перечисляем типы коммуникаций, которые понадобятся вам при различных типах пристройки, априори не называя электричество, так как оно нужно для любого типа пристройки.

Кухня: водоснабжение, слив, вытяжка + отопление

Ванная комната: водоснабжение, слив, хорошая вентиляция, возможно – встроенные сливы для зоны душа, унитаза и биде + отопление

Баня: водоснабжение в душевой, слив в туалетной комнате, прочный фундамент под печь + отопление для душевой, комнаты отдыха, туалета

Также на этом этапе стоит спланировать террасу, крыльцо или просто выход в сад – ступени нужного вам типа.

Этап 3: общий план и список

Interior design - Glass Cube - Padova Italy, IMAGO DESIGN IMAGO DESIGN Балкон и терраса в стиле модерн
IMAGO DESIGN

IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN

На третьем этапе, когда вы уже знаете что и как хотите строить, стоит перейти к общему списку покупок – рассчитать все строительные материалы, включая кровельные и материалы отделки помещения. В общем плане должна быть не только строительная смета, но и порядок выполнения работ с приблизительными датами, чтобы вам было удобнее ориентироваться в стройке и вы не забыли проложить все коммуникации во все зоны до начала этапа отделки.

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Этап 3.1.: список покупок, смета

Marine Parade, Dorrington Atcheson Architects Dorrington Atcheson Architects Дома в стиле модерн
Dorrington Atcheson Architects

Marine Parade

Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects

Список также должен подразумевать всю мебель, которая вам понадобится для начала использования пристройки, а также идеальный план мечты – образ шикарного дизайна интерьера, который вы можете собрать с помощью Книг Идей на homify после регистрации, чтобы затем перейти к следующему этапу.

Этап 4: дизайн интерьера

Banqueting house, Kerimov Architects Kerimov Architects Балкон и терраса в стиле минимализм
Kerimov Architects

Banqueting house

Kerimov Architects
Kerimov Architects
Kerimov Architects

Дизайн интерьера – важная часть вашего проекта, позволяющая не только использовать все функции в комфорте, но и наслаждаться эстетикой вашей новой кухни, гостиной или столовой. Вы можете найти нужные вам идеи в разделе «Террасы», «Зимний сад», «Фасады» или в статьях «Пристройка к дому по-английски», «Пристройка к дому: стеклянная гостиная» и, самую главную, «Проекты пристроек к коттеджам».

Этап 5: декор и мелочи

Casetta in legno da giardino La Pratolina...design e qualità unica nel suo genere!, La Pratolina La Pratolina Сад Беседки и теплицы Дерево
La Pratolina

La Pratolina
La Pratolina
La Pratolina

Декор и мелочи стоит покупать в ближайших магазинах или обратить внимание на раздел «Товары» на homify. Для того, чтобы выбрать определенный стиль в декоре, мы советуем вам посмотреть раздел «Комнаты» (внизу слева есть список стилей), а также прочитать различные свежие материалы, которые наверняка вдохновят вас.

Этап 6: исправление ошибок и доведение до идеала!

Плюты, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Дома в стиле модерн
YOUSUPOVA

Плюты

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

Если вы допустили несколько ошибок в плане, не стоит себя слишком за это корить! Любой проект является индивидуальным, и в чем-то он хорош, а в чем-то отстает от идеала. Главное, чтобы ваши основные потребности были удовлетворены, а использование пристройки было комфортабельным для вас и для хозяйки.

Исправление ошибок – одна из самых важных частей вашего проекта. Настоятельно рекомендуем вам не сдаваться, купить какой-то предмет на замену тому, что не подошел, дополнить проект парой бонусных предметов или зон.

На фотографии выше вы увидите потрясающий проект террасы, созданной настоящими профессионалами из Киева – студией U-STYLE DESIGN STUDIO.

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