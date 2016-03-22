Как спланировать расширение дома

Расширение дома практически всегда сопряжено с колоссальным пластом работ, браться за которой осмелится далеко не каждый. Пристройка, маленькая или большая, требует не только стратегических и строительных навыков, но и знания инженерии, коммуникаций, основ дизайна и свойств различных материалов.
Спланировать расширение дома на должном уровне может только профессионал, у которого в портфолио вы найдете уже несколько реализованных проектов по данной схеме. Именно он уже знает, где чаще всего легко допустить ошибку, и знает, как ее предотвратить.
Тем же, кто самостоятельно решил взяться за это дело, мы советуем сразу завести дневник – электронный или тетрадь, куда вы будете записывать все идеи, строительные списки, списки покупок, эскизы и другие детали. Вы можете создать Книгу Идей на homify, где будете коллекционировать различные планировочные, строительные и дизайнерские идеи. А для вдохновения советуем вам посмотреть и другие наши статьи по теме: «Пристройка к дому по-английски», «Пристройка к дому: стеклянная гостиная» и, самую главную, «Проекты пристроек к коттеджам».
Тип строения определяется исходя из планируемых функций. Для начала вам следует понять, хотите ли вы жилую пристройку или хозяйственную, а также будет ли она использоваться круглый год или только летом.
Вы можете выбрать строительство из блоков (проще всего сделать своими руками), из кирпичей (сложнее, но экологично), а также на каркасной основе (потребуются специалисты, но вы будете довольны результатом!). Также следует озаботиться типом фундамента, который вы можете выбрать в этой статье, прочитав об этой теме более подробно.
После этого вам нужно определиться с типом остекления. Для гостиной, кухни или столовой мы настоятельно советуем вам выбрать панорамное остекление (двери-слайдеры, складные двери или безрамные модули). Как более экономичная альтернатива – модуль в пол с небольшой распашной дверью.
Функции пристройки определяют коммуникации, которые вам понадобится провести. Здесь очень важно точно знать, нужно ли вам в пристройке отопление. Лучший современный способ провести отопление в экономичном режиме даже для пристройки с большими окнами – организация подогрева пола. Еще один хороший вариант – выбор в пользу красиво встроенных в пол конвекторов отопления.
Ниже мы также перечисляем типы коммуникаций, которые понадобятся вам при различных типах пристройки, априори не называя электричество, так как оно нужно для любого типа пристройки.
Кухня: водоснабжение, слив, вытяжка + отопление
Ванная комната: водоснабжение, слив, хорошая вентиляция, возможно – встроенные сливы для зоны душа, унитаза и биде + отопление
Баня: водоснабжение в душевой, слив в туалетной комнате, прочный фундамент под печь + отопление для душевой, комнаты отдыха, туалета
Также на этом этапе стоит спланировать террасу, крыльцо или просто выход в сад – ступени нужного вам типа.
На третьем этапе, когда вы уже знаете что и как хотите строить, стоит перейти к общему списку покупок – рассчитать все строительные материалы, включая кровельные и материалы отделки помещения. В общем плане должна быть не только строительная смета, но и порядок выполнения работ с приблизительными датами, чтобы вам было удобнее ориентироваться в стройке и вы не забыли проложить все коммуникации во все зоны до начала этапа отделки.
Список также должен подразумевать всю мебель, которая вам понадобится для начала использования пристройки, а также идеальный план мечты – образ шикарного дизайна интерьера, который вы можете собрать с помощью Книг Идей на homify после регистрации, чтобы затем перейти к следующему этапу.
Дизайн интерьера – важная часть вашего проекта, позволяющая не только использовать все функции в комфорте, но и наслаждаться эстетикой вашей новой кухни, гостиной или столовой. Вы можете найти нужные вам идеи в разделе «Террасы», «Зимний сад», «Фасады» или в статьях «Пристройка к дому по-английски», «Пристройка к дому: стеклянная гостиная» и, самую главную, «Проекты пристроек к коттеджам».
Декор и мелочи стоит покупать в ближайших магазинах или обратить внимание на раздел «Товары» на homify. Для того, чтобы выбрать определенный стиль в декоре, мы советуем вам посмотреть раздел «Комнаты» (внизу слева есть список стилей), а также прочитать различные свежие материалы, которые наверняка вдохновят вас.
Если вы допустили несколько ошибок в плане, не стоит себя слишком за это корить! Любой проект является индивидуальным, и в чем-то он хорош, а в чем-то отстает от идеала. Главное, чтобы ваши основные потребности были удовлетворены, а использование пристройки было комфортабельным для вас и для хозяйки.
Исправление ошибок – одна из самых важных частей вашего проекта. Настоятельно рекомендуем вам не сдаваться, купить какой-то предмет на замену тому, что не подошел, дополнить проект парой бонусных предметов или зон.
На фотографии выше вы увидите потрясающий проект террасы, созданной настоящими профессионалами из Киева – студией U-STYLE DESIGN STUDIO.
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