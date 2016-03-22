Как спланировать расширение дома

Расширение дома практически всегда сопряжено с колоссальным пластом работ, браться за которой осмелится далеко не каждый. Пристройка, маленькая или большая, требует не только стратегических и строительных навыков, но и знания инженерии, коммуникаций, основ дизайна и свойств различных материалов.

Спланировать расширение дома на должном уровне может только профессионал, у которого в портфолио вы найдете уже несколько реализованных проектов по данной схеме. Именно он уже знает, где чаще всего легко допустить ошибку, и знает, как ее предотвратить.