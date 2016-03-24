Классический интерьер роскошной усадьбы

Использование бежевых оттенков в интерьере давно стало классикой, проверенной временем. Эти цвета придают тепло и очарование любому помещению, они способствуют расслаблению и благоприятному отдыху. Бежевый идеально подходит для оформления интерьеров в любом стиле, привнося в них атмосферу домашнего тепла и гармонии. Дизайнеры студии STUDIO 25 использовали ряд приемов для создания удобных классических интерьеров, которые идеально гармонируют с природой, являясь одновременно элегантными и удобными. Давайте рассмотрим подробнее.
Современная архитектура двухэтажного дома и образ жизни семьи подтолкнули дизайнеров к воплощению стилистического микса из классики и современности. Поместье расположено в живописном районе, на территории которого имеется собственный сад, парк и водоем.Дизайнеры использовали ряд приемов для создания элегантного и удобного пространства в гармонии с природой.
Дизайн дома, по которому мы сегодня гуляем, удивляет сочетанием материалов, ручной работой по дереву, камню, а также отличается приятным спокойствием интерьеров. У заказчиков имелось четкое видение: все в их родовом гнезде должно быть уникальным, сделанным вручную в единственном экземпляре. Планированием и реализацией задуманного занималось дизайн-бюро STUDIO 25, которое наняло лучшие строительные бригады, каменщики, столяры, краснодеревщики.
Стены и потолок гостиной отделаны декоративной штукатуркой бежево-кофейного цвета. Колонны облицованы мрамором. Пол, плинтусы также выполнены из камня. Мебель в классическом стиле, натуральную каменную и деревянную отделку требовалось соединить воедино. Задача оказалась сложной, помещения получались даже стилистически разными, но не противоречивыми. В основном это новая классика и ар деко.
На огромной площади дома разнообразие решений стало скорее плюсом. Гостиная – традиционно место, где семья проводит совместное время. Для удобства было принято решение объединить её с парадной столовой. Как и зона отдыха она выдержана в стиле американской классики. Ее дизайн гармонирует и поддерживает общее решение, исполненное признаками хорошего вкуса и сдержанности. Гостиную украшает витраж с подсветкой, выполненный по эскизам архитекторов.
На первом этаже находится парадная столовая, меблированная предметами компании Baker. Расположение мебели и предметов декора оставляет приятное впечатление. Все детали идеально сочетаются друг с другом, ничего не хочется переставить или изменить. Оформление потолков осуществляет визуальное зонирование. Распашные межкомнатные двери ведут нас на кухню с еще одной столовой.
На втором этаже традиционно находится приватная зона: спальни с большим общим холлом и второй кухней. Интерьер имеет элементы ар-деко. Потолок украшен радиусными лепными элементами. Кровать, тумбы, светильники представлены итальянской мебельной фабрикой Smania.
Спальня выполнена в нежных пастельных цветах – они визуально увеличивают пространство и дарят ощущение легкости и чистоты. Аккуратные гардины смягчают яркий солнечный свет, блеск текстиля создает ненавязчивую динамику. В таком интерьере уютно и приятно находится длительное время.
Интерьер санузла имеет элементы английской классики. Стены от пола до потолка декорированы английской керамической плиткой оттенка кофе с молоком с глазурью. Роскошная и утонченная сантехника представлена Devon & Devon.
Стены ломаного помещения кинозала изолированы акустическими панелями и обиты тканью. Металлические несущие балки отделаны деревом. На пол положен ковролин, а угловые стыки закрыты декоративным шнуром, который обычно используется для оформления штор или подушек. Шнур вклеен во внешние углы и дополнительно зафиксирован гвоздиками. Удобные кожаные кресла оснащены электроприводами.