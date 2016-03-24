Классический интерьер роскошной усадьбы

На огромной площади дома разнообразие решений стало скорее плюсом. Гостиная – традиционно место, где семья проводит совместное время. Для удобства было принято решение объединить её с парадной столовой. Как и зона отдыха она выдержана в стиле американской классики. Ее дизайн гармонирует и поддерживает общее решение, исполненное признаками хорошего вкуса и сдержанности. Гостиную украшает витраж с подсветкой, выполненный по эскизам архитекторов.