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TOP-10 красивых современных садов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Loft mit Garten, Eilmann Architekturbüro Eilmann Architekturbüro Сад в стиле минимализм
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10 дизайн-проектов современных садов ждут вас в этой статье, вдохновляя и наглядно показывая, что в создании собственного оазиса мечты на заднем дворике нет ничего невозможного!

​Умиротворяющее спокойствие

RESIDÊNCIA RMJ, Felipe Bueno Arquitetura Felipe Bueno Arquitetura Балкон и терраса в стиле модерн
Felipe Bueno Arquitetura

Felipe Bueno Arquitetura
Felipe Bueno Arquitetura
Felipe Bueno Arquitetura

Очарование свежего летнего утра в этом саду передается даже через фото-снимок – кажется, в этом саду невозможно не чувствовать себя счастливым. Основными дизайнерскими конструкциями здесь являются террасы сложной формы, интегрированные в них деревья, а также декоративные экраны для той стены фасада дома, что видна из сада. Декоративный водоем занимает центральное место в данном проекте, и оттого сад превращается в настоящий рай!

​Расслабленная нега

D&G.P - 2015 - QUIOSQUE DA ILHA DOS MARINHEIROS, Kali Arquitetura Kali Arquitetura Дома в стиле модерн
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

Пляжный тропический стиль в дизайне садов – один из самых популярных и эффективных способов добиться ощущение отпуска у себя дома. Темные породы дерева, тропические краски, растения, доказывающие теплый климат своей формой, а также пальмы, выносимые в кадках на летний сезон на террасу из холла дома, поднимают настроение всей семье летом!

​Маленький садик

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London , Cue & Co of London Cue & Co of London Гостиная в стиле модерн
Cue &amp; Co of London

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
Cue & Co of London

При квартире, даче или загородном доме иногда очень мало места для создания собственного сада. В таком случае мы рекомендуем вам воспользоваться реечными экранами для создания приватности, организовать почти сплошное мощение плиткой или древесиной (оставив длинную клумбу по периметру шириной около 30 см) и разместить множество растений в контейнерах.

Клумба по периметру может вместить в себя также плетистые растения. Кадки, горшки и клумбы могут быть оформлены с помощью речной или белой гальки для еще более эстетичного вида. Кроме того, вам понадобится провести сюда воду – для полива и летнего душа, поставить столовую группу, шезлонг или кресло на выбор.

​Сад в стиле минимализм

Por ahí..., r79 r79 Кухня в стиле модерн
r79

r79
r79
r79

Иногда минимализм в дизайне сада – это то, что вам нужно для того, чтобы получить место для отдыха на природе. Мы рекомендуем вам основывать дизайн-проект на большой и удобной деревянной террасе или площадке, мощеной плиткой или камнем. Важно, чтобы на ней было удобно и тепло играть детям.

​Стили дизайна участка и сада

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London , Cue & Co of London Cue & Co of London Сад в стиле модерн
Cue &amp; Co of London

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
Cue & Co of London

В современном дизайне сада есть множество стилей, которые вам, возможно, будет интересно изучить. Азиатскийминимализм и модерн являются самыми популярными и самыми подходящими для средней климатической полосы.

​Средиземноморская ривьера

Дом в Одесской области, kvartalstudio kvartalstudio Сад в средиземноморском стиле
kvartalstudio

Дом в Одесской области

kvartalstudio
kvartalstudio
kvartalstudio

Вам понравится этот потрясающий проект сада в стиле средиземноморской ривьеры, если вашим любимым отдыхом является поездка в теплую страну – Италию, Турцию или Испанию. Здесь царит атмосфера теплого, но безмятежного спокойствия, а летние вечера превращаются в домашний карнавал красок и света.

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Обратитесь к нам!

​Путешествие в будущее

The Wall House, guedes cruz arquitectos guedes cruz arquitectos Сад в стиле минимализм
guedes cruz arquitectos

guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos

Этот невероятный сад с бассейном со стеклянным дном на крыше – еще одно доказательство того, что ландшафтный дизайн современности не знает границ. Только посмотрите на этот нежный, небесно-голубой оттенок воды в бассейне – и вам тут же захочется в отпуск.

​Европейская эклектика

homify Сад в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Этот очень уютный и стильный сад находится в Турции и сочетает различные дизайнерские традиции в дизайне. Голубые ставни и круглые стриженые кусты взяты из Франции, а мощение галькой является местной традицией.

​Пейзажный минимализм

Modern amfitheater op oude stuwwal, Jaap Sterk Hoveniers Jaap Sterk Hoveniers Сад в стиле модерн Бетон Серый
Jaap Sterk Hoveniers

Jaap Sterk Hoveniers
Jaap Sterk Hoveniers
Jaap Sterk Hoveniers

Иногда сложно представить, но современный проект дома, построенный в стиле минимализм или модерн, тоже может иметь живописный и пейзажный сад, похожий на заповедный лес. Абсолютная гармония силы природы и могущества технологий!

Маленький семейный

Loft mit Garten, Eilmann Architekturbüro Eilmann Architekturbüro Сад в стиле минимализм
Eilmann Architekturbüro

Eilmann Architekturbüro
Eilmann Architekturbüro
Eilmann Architekturbüro

Стильный сад  в стиле минимализм шикарно сочетает в себе легкую эстетику и функциональность. У водоема – ступенька для для легкого подъема или даже для кошки, вдоль террасы второго уровня – лавочка и декоративная галечная дорожка. В этом саду особенно удобно будет играть детям, так как в нем нет места неухоженным уголкам или открытым полоскам грунта.

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Одноэтажная Аргентина
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