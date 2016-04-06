TOP-10 красивых современных садов

10 дизайн-проектов современных садов ждут вас в этой статье, вдохновляя и наглядно показывая, что в создании собственного оазиса мечты на заднем дворике нет ничего невозможного!
Очарование свежего летнего утра в этом саду передается даже через фото-снимок – кажется, в этом саду невозможно не чувствовать себя счастливым. Основными дизайнерскими конструкциями здесь являются террасы сложной формы, интегрированные в них деревья, а также декоративные экраны для той стены фасада дома, что видна из сада. Декоративный водоем занимает центральное место в данном проекте, и оттого сад превращается в настоящий рай!
Пляжный тропический стиль в дизайне садов – один из самых популярных и эффективных способов добиться ощущение отпуска у себя дома. Темные породы дерева, тропические краски, растения, доказывающие теплый климат своей формой, а также пальмы, выносимые в кадках на летний сезон на террасу из холла дома, поднимают настроение всей семье летом!
При квартире, даче или загородном доме иногда очень мало места для создания собственного сада. В таком случае мы рекомендуем вам воспользоваться реечными экранами для создания приватности, организовать почти сплошное мощение плиткой или древесиной (оставив длинную клумбу по периметру шириной около 30 см) и разместить множество растений в контейнерах.
Клумба по периметру может вместить в себя также плетистые растения. Кадки, горшки и клумбы могут быть оформлены с помощью речной или белой гальки для еще более эстетичного вида. Кроме того, вам понадобится провести сюда воду – для полива и летнего душа, поставить столовую группу, шезлонг или кресло на выбор.
Иногда минимализм в дизайне сада – это то, что вам нужно для того, чтобы получить место для отдыха на природе. Мы рекомендуем вам основывать дизайн-проект на большой и удобной деревянной террасе или площадке, мощеной плиткой или камнем. Важно, чтобы на ней было удобно и тепло играть детям.
В современном дизайне сада есть множество стилей, которые вам, возможно, будет интересно изучить. Азиатский, минимализм и модерн являются самыми популярными и самыми подходящими для средней климатической полосы.
Вам понравится этот потрясающий проект сада в стиле средиземноморской ривьеры, если вашим любимым отдыхом является поездка в теплую страну – Италию, Турцию или Испанию. Здесь царит атмосфера теплого, но безмятежного спокойствия, а летние вечера превращаются в домашний карнавал красок и света.
Этот невероятный сад с бассейном со стеклянным дном на крыше – еще одно доказательство того, что ландшафтный дизайн современности не знает границ. Только посмотрите на этот нежный, небесно-голубой оттенок воды в бассейне – и вам тут же захочется в отпуск.
Этот очень уютный и стильный сад находится в Турции и сочетает различные дизайнерские традиции в дизайне. Голубые ставни и круглые стриженые кусты взяты из Франции, а мощение галькой является местной традицией.
Иногда сложно представить, но современный проект дома, построенный в стиле минимализм или модерн, тоже может иметь живописный и пейзажный сад, похожий на заповедный лес. Абсолютная гармония силы природы и могущества технологий!
Стильный сад в стиле минимализм шикарно сочетает в себе легкую эстетику и функциональность. У водоема – ступенька для для легкого подъема или даже для кошки, вдоль террасы второго уровня – лавочка и декоративная галечная дорожка. В этом саду особенно удобно будет играть детям, так как в нем нет места неухоженным уголкам или открытым полоскам грунта.
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