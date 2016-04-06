TOP-10 красивых современных садов

При квартире, даче или загородном доме иногда очень мало места для создания собственного сада. В таком случае мы рекомендуем вам воспользоваться реечными экранами для создания приватности, организовать почти сплошное мощение плиткой или древесиной (оставив длинную клумбу по периметру шириной около 30 см) и разместить множество растений в контейнерах.

Клумба по периметру может вместить в себя также плетистые растения. Кадки, горшки и клумбы могут быть оформлены с помощью речной или белой гальки для еще более эстетичного вида. Кроме того, вам понадобится провести сюда воду – для полива и летнего душа, поставить столовую группу, шезлонг или кресло на выбор.