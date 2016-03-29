Что можно построить на даче своими руками

Дизайн участка своими руками – дело действительно благородное! В помощь мастерам и профессионалам мы предлагаем коллекцию идей – 14 проектов, которые обязательно порадуют ваше воображение!
Беседка для дачи кажется универсальным способом расширить площадь домика и организовать шикарное место для семейного отдыха, поэтому именно эта идея возглавляет список нашей сегодняшней фото-подборки.
Информацию о том, как ее создать, вы найдете в статье «Беседка на даче своими руками»
Любую дачу может украсить красивая терраса из натурального дерева! На ней можно организовать зону столовой, место для игр детей, принятия солнечных ванн или даже занятий йогой!
Перголы можно использовать для создания арок и туннелей, они просты в сборке и имеют весьма легкую конструкцию для сооружения. Украсить перголы можно вьющимися растениями, например, плетистыми розами или ипомеей, текстилем, гирляндой и фонариками.
Красивый детский городок станет любимым местом для игр ваших детей на даче или в пригороде. Чаще всего он, как минимум, имеет горку и качели, а еще – домик, беседку и другие интересные детали.
Самая простая для сооружения лавочка (кроме обычной деревянной) – это лавочка на основе кирпичной кладки и легкого фундамента. Она прослужит вам долгие годы, а также поможет эффектно и функционально зонировать участок. По такой схеме можно организовать и место для принятия солнечных ванн, детских игр, а под лавочкой – хранить игрушки или дрова.
Красивый декоративный забор, который позволяет зонировать участок, но не закрывает виды, может быть основан на кирпичной либо каменной или блочной кладке. Сверху вы можете создать столешницу из камня, древесины или другого подходящего материала.
Сложный проект альпийской горки с водопадом может стать изюминкой вашей коллекции эстетических уголков на даче. В нем есть и очарование Швейцарии, и ощущение дикой природы.
Самый простой вариант летней кухни на свежем воздухе подразумевает либо основание из кирпичной кладки со столешницей, либо непосредственное крепление столешницы к стене здания (коттеджа, дачи, сарая). Сложные вариации имеют раковину, электричество, мангал или печь, а также дополнительные полочки и тумбочки.
Потрясающая идея для собственного сада – римский амфитеатр – на самом деле является очень практичной идеей для большой семьи либо для тех, кто любит собирать компании родственников или друзей на даче. А на арене – удобная костровая чаша.
Красивая мощеная площадка – достаточно распространенный тип зоны отдыха при даче или загородном доме. Она может стать особенно красивой, если вы сделаете ей обрамление из цветов или кустарников по периметру.
Если у вас на даче есть река, водоем, декоративный ручей из гальки или просто дети, любящие побегать – постройте им красивый мостик, который украсит зону газонной площадки или пруда лучше, чем что-либо другое.
Красивая аллея с посадками с обеих сторон кустарников, деревьев или из пергол может стать очень красивым решением для прогулочной зоны.
Оригинальная поилка для птиц, приставленная к стене или оформленная в виде маленького декоративного фонтанчика, отлично впишется в дизайн участка в любом стиле!
Обустроить зону барбекю тоже можно самостоятельно – для этого мы часто публикуем идеи на homify о том, как это сделать. Подробнее об этом вы можете прочитать здесь и здесь.
Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:
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