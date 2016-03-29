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Что можно построить на даче своими руками

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Traditional Garden, Unique Landscapes Unique Landscapes Сад в стиле кантри
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Дизайн участка своими руками – дело действительно благородное! В помощь мастерам и профессионалам мы предлагаем коллекцию идей – 14 проектов, которые обязательно порадуют ваше воображение!

​Беседка на даче своими руками

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Беседка для дачи кажется универсальным способом расширить площадь домика и организовать шикарное место для семейного отдыха, поэтому именно эта идея возглавляет список нашей сегодняшней фото-подборки.

Информацию о том, как ее создать, вы найдете в статье «Беседка на даче своими руками»

​Терраса своими руками

​WWOO® Dutch Design in uw eigen tuin, NewLook Brasschaat Keukens NewLook Brasschaat Keukens Сад в стиле лофт
NewLook Brasschaat Keukens

NewLook Brasschaat Keukens
NewLook Brasschaat Keukens
NewLook Brasschaat Keukens

Любую дачу может украсить красивая терраса из натурального дерева! На ней можно организовать зону столовой, место для игр детей, принятия солнечных ванн или даже занятий йогой!

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​Перголы

Traditional Garden, Unique Landscapes Unique Landscapes Сад в стиле кантри
Unique Landscapes

Traditional Garden

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

Перголы можно использовать для создания арок и туннелей, они просты в сборке и имеют весьма легкую конструкцию для сооружения. Украсить перголы можно вьющимися растениями, например, плетистыми розами или ипомеей, текстилем, гирляндой и фонариками.

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​Детский городок

Luxeloft speeltoren met glijbaan en gegalvaniseerde metalen schommel, Dierkens H&E Dierkens H&E Сад в стиле кантри
Dierkens H&amp;E

Dierkens H&E
Dierkens H&amp;E
Dierkens H&E

Красивый детский городок станет любимым местом для игр ваших детей на даче или в пригороде. Чаще всего он, как минимум, имеет горку и качели, а еще – домик, беседку и другие интересные детали.

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​Простая лавочка

Little Eden Aralia Сад в стиле кантри Дерево Коричневый
Aralia

Little Eden

Aralia
Aralia
Aralia

Самая простая для сооружения лавочка (кроме обычной деревянной) – это лавочка на основе кирпичной кладки и легкого фундамента. Она прослужит вам долгие годы, а также поможет эффектно и функционально зонировать участок. По такой схеме можно организовать и место для принятия солнечных ванн, детских игр, а под лавочкой – хранить игрушки или дрова.

​Декоративный забор

A country garden in the Cotswolds, Bowles & Wyer Bowles & Wyer Сад в стиле кантри
Bowles &amp; Wyer

A country garden in the Cotswolds

Bowles & Wyer
Bowles &amp; Wyer
Bowles & Wyer

Красивый декоративный забор, который позволяет зонировать участок, но не закрывает виды, может быть основан на кирпичной либо каменной или блочной кладке. Сверху вы можете создать столешницу из камня, древесины или другого подходящего материала.

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​Альпийская горка с водопадом

Карельская усадьба, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Сад в стиле кантри
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Карельская усадьба

Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Сложный проект альпийской горки с водопадом может стать изюминкой вашей коллекции эстетических уголков на даче. В нем есть и очарование Швейцарии, и ощущение дикой природы.

Летняя кухня для дачи

​WWOO® Dutch Design in uw eigen tuin, NewLook Brasschaat Keukens NewLook Brasschaat Keukens Сад в стиле кантри
NewLook Brasschaat Keukens

NewLook Brasschaat Keukens
NewLook Brasschaat Keukens
NewLook Brasschaat Keukens

Самый простой вариант летней кухни на свежем воздухе подразумевает либо основание из кирпичной кладки со столешницей, либо непосредственное крепление столешницы к стене здания (коттеджа, дачи, сарая). Сложные вариации имеют раковину, электричество, мангал или печь, а также дополнительные полочки и тумбочки.

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​Амфитеатр у дома

Atmospheric Garden, nestled in the Sussex Downs, Borrowed Space Borrowed Space Сад в стиле кантри
Borrowed Space

Atmospheric Garden, nestled in the Sussex Downs

Borrowed Space
Borrowed Space
Borrowed Space

Потрясающая идея для собственного сада – римский амфитеатр – на самом деле является очень практичной идеей для большой семьи либо для тех, кто любит собирать компании родственников или друзей на даче. А на арене – удобная костровая чаша.

​Мощеная площадка на даче

Country Garden, Chew Manga, Katherine Roper Landscape & Garden Design Katherine Roper Landscape & Garden Design Сад в стиле кантри
Katherine Roper Landscape &amp; Garden Design

Country Garden, Chew Manga

Katherine Roper Landscape & Garden Design
Katherine Roper Landscape &amp; Garden Design
Katherine Roper Landscape & Garden Design

Красивая мощеная площадка – достаточно распространенный тип зоны отдыха при даче или загородном доме. Она может стать особенно красивой, если вы сделаете ей обрамление из цветов или кустарников по периметру.

​Мостик для пруда

Dom na wsi, Piekarek Projekt-Paweł Piekarek Piekarek Projekt-Paweł Piekarek Сад в стиле кантри
Piekarek Projekt-Paweł Piekarek

Piekarek Projekt-Paweł Piekarek
Piekarek Projekt-Paweł Piekarek
Piekarek Projekt-Paweł Piekarek

Если у вас на даче есть река, водоем, декоративный ручей из гальки или просто дети, любящие побегать – постройте им красивый мостик, который украсит зону газонной площадки или пруда лучше, чем что-либо другое.

​Аллея

Villa a Poggio Pelliccione (PG), Studio Zaroli Studio Zaroli Сад в стиле кантри
Studio Zaroli

Studio Zaroli
Studio Zaroli
Studio Zaroli

Красивая аллея с посадками с обеих сторон кустарников, деревьев или из пергол может стать очень красивым решением для прогулочной зоны.

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​Поилка для птиц в саду

Lion Head Water Fountain Unique Landscapes Сад в стиле кантри
Unique Landscapes

Lion Head Water Fountain

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

Оригинальная поилка для птиц, приставленная к стене или оформленная в виде маленького декоративного фонтанчика, отлично впишется в дизайн участка в любом стиле!

​Мангал, печь, барбекю для дачи

Genel Görünüm, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Сад в стиле модерн
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Обустроить зону барбекю тоже можно самостоятельно – для этого мы часто публикуем идеи на homify о том, как это сделать. Подробнее об этом вы можете прочитать здесь и здесь.

Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:

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А вы что хотели бы построить на даче своими руками?

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