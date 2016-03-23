10 вдохновляющих проектов мини-садов

Красивый сад – это торжество гармонии и порядка в деле дизайна участка и ландшафтного проектирования. 10 вдохновляющих проектов, нашедших золотую середину между природной пышностью и практичностью, ждут вас в нашей новой книге идей.
Цветовая палитра в стиле пасмурного утра – одна из самых успокаивающих и располагающих к отдыху. Она отлично смотрится как в солнечный, так и в действительно пасмурный день, оставаясь стильной и на вид очень современной.
В дизайне этого сада были использованы многоуровневые деревянные террасы, мягкая мебель в стиле патио, растения в высоких керамических кашпо и приподнятые клумбы по периметру участка, которые создают зеленое оформление стен домов соседей. Слева мы можем видеть еще одну деталь – ванну-джакузи, которая расположилась в самом «тропическом» уголке сада.
В кашпо посажен тимьян, цветущие растения на заднем плане – кусты гортензии с белыми цветками.
Просто невероятно эффектный проект мини-сада на рельефном участке создан ландшафтным архитектором Полем Мари. Он решил оформить склон с помощью нескольких грядок разных форм с укреплением металлическими панелями. Часть из панелей (посередине) выставлена в рельефной форме, а на стыке двух панелей на каждом уровне проведена подсветка, которая в самом низу отражается в декоративном водоеме.
Кстати, необычный стиль сада называется параметрика и о нем мы уже писали ранее.
Слева, на террасе, вы найдете еще одну прекрасную идею ландшафтного дизайна – дерево, вписанное в само пространство террасы за счет специально созданного проема.
Еще один потрясающий проект маленького сада основан на трех составляющих – патио на террасе, водоеме и крупной клумбе для дерева. Важную роль здесь играет и отделка стен – вертикальный сад и декоративные панели разных прямоугольных форм позволяют отказаться от обычного забора.
На этой потрясающей крыше в центре города мы найдем сад, который даст фору многим, расположенным у частного дома. Террасы здесь оформлены деревом, а по периметру – декоративная полоска белой гальки.
Сам сад разделен на 4 зоны – мангал, патио, столовая и кухня для кулинарии и сервировки в дальнем конце. Бледно-металлическая цветовая гамма шикарно сочетается с урбанистическим настроением этого сада!
Если в вашем саду растительность пышная, активная и есть пара красивых деревьев – смело создавайте такой очаровательный уголок с беседкой. Кстати, на ней вы найдете декоративную резьбу по дереву, а дорожка выложена из настоящих камней.
Пейзажный стиль наименее сложен в воспроизведении и достаточно бюджетен, он может быть создан и лично владельцем участка, если вы уже имеете опыт в посадках. А еще лучше обратиться к специалисту, такому, как автор данного сада.
Потрясающее ощущение всегда витает в саду, где терраса выложена галькой и стоят растения в будто старых глиняных горшках. Сразу вспоминаются краски Италии, Тосканы и Позитано, виноградники и слышится морской бриз.
Воссоздать средиземноморскую сказку можно с помощью кованой мебели, мрамора, фонтанчика или поилки из натурального камня для птиц, а также туй, которые похожи на итальянские кипарисы, и любых пряных трав.
Если на вашем участке уже есть навес, вы наверняка сможете найти место и для небольших качелей. Кстати, это развлечение вовсе не стоит заносить в «детские», возможно и вы сами, если сделаете достаточно удобные и большие качели для взрослых, захотите проводить здесь время.
Эта потрясающая вилла с мощеными камнем террасами и нестандартным, будто лагуна, бассейном, наверняка вдохновит вас на то, чтобы создать и у себя уголок для отдыха и расслабления.
Для начала хватит и просто мощеной камнем или деревом площадки и мягкой мебели для патио – дивана, кресла и столика. Выбирайте интересную расцветку и вы уже получите свой тропический оазис посреди зелени.
Для любителей азиатской культуры и в принципе современного минимализма мы советуем посмотреть портфолио Поля Мари, ландшафтного архитектора из Германии, где вы найдете огромное количество свежих и очень интересных идей.
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