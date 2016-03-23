10 вдохновляющих проектов мини-садов

Цветовая палитра в стиле пасмурного утра – одна из самых успокаивающих и располагающих к отдыху. Она отлично смотрится как в солнечный, так и в действительно пасмурный день, оставаясь стильной и на вид очень современной.

В дизайне этого сада были использованы многоуровневые деревянные террасы, мягкая мебель в стиле патио, растения в высоких керамических кашпо и приподнятые клумбы по периметру участка, которые создают зеленое оформление стен домов соседей. Слева мы можем видеть еще одну деталь – ванну-джакузи, которая расположилась в самом «тропическом» уголке сада.

В кашпо посажен тимьян, цветущие растения на заднем плане – кусты гортензии с белыми цветками.