Ландшафтный дизайн: 8 wow-проектов

Дизайн участка настолько быстро развивается с приходом новых технологий, что иногда кажется, что сами проекты транслируются действительно из будущего. В этой книге идей мы покажем вам, как ландшафтный дизайн бьет рекорды и устремляется вверх, и все больше становится похожим на райский сад из наших грез!
Удивительный тренд – озеленение крыш с помощью газонных площадок (пригодных для прогулок или занятий йогой) и полян из почвопокровных растений (тогда крыша не требует укрепления и остается декоративной) особенно привлекает внимание!
Шикарные острова, подразумевающие посадку пальм или других декоративных деревьев или кустарников на их площади, и размещенные прямо по середине бассейна – возможность сделать из вашего приусадебного участка настоящий рай! Самые сложные острова – круглые, с большими деревьями, самые легкие – прямоугольные, с маленькими декоративными кустиками.
Озеленение балконов в загородном доме может быть вашим личным хобби, но стоит подумать также и о том, чтобы включить эту зону в контекст стилизованного ландшафтного дизайна. Например, оформить все контейнеры (на балконах, у парадной двери и на террасах) в одном стиле или же использовать одинаковые растения для создания определенного образа.
Чтобы озеленить балкон полноценно – с кустарниками, а не просто с небольшими цветами, стоит заранее подготовить клумбу, которая монтируется с одной или другой стороны от стеклянных (или кованых) экранов безопасности. Лучшая глубина грунта в данном случае – от 80 см, в ширину такая клумба, как правило, не слишком большая, около 40-60 см, а вот в длину может достигать и 8-ми метров.
Очень красиво в таком случае получается использовать свисающие вниз лианные растения, плетистые полукустарники, которые безумно эффектно смотрятся на верхних уровнях. Бересклет, например, подходит для круглую обрезку и особенно декоративен , благодаря своим алым листочкам, осенью.
Потрясающий ландшафтный бассейн в дизайне от архитектора Поля Мари выглядит просто поразительно, как настоящая природная лагуна или маленькое чудо света!
В этом удивительном проекте мы найдем стильную подсветку деревьев, позволяющую в вечернее время любоваться видом на свой сад во всем изяществе их крон, а не просто как на темное пятно. Маленькие кустики пряных трав, посаженные на мульчированной мелким камнем площадке – тоже модный тренд в формальном дизайне, подразумевающем минимальный уход, строгость в дизайне и большие размеры сада.
Многоуровневые мощеные площади или террасы часто являются единственным бюджетным решением для дизайна сада на участке с крутым склоном. В данном проекте клумбы реализованы не в сплошном формате или в форме альпийской горки, а в строгом многоуровневом варианте.
Огромное разнообразие современных вариантов для цвета воды в бассейнах и декоративных водоемах позволяет имитировать горное озеро, бирюзовую лагуну, аквамариновый берег Италии, будто кварцевые воды Эгейского моря, горные реки, океаны, моря и пустынные оазисы.
Так, цвет воды стал очень важным решением в дизайне любого сада с декоративным водоемом, и потому должен обязательно учитываться вами в проектировании.
В этом проекте потрясающий ландшафтный бассейн, оформленный с помощью небольшого фонтана и кувшинок, создан специально для парадной дорожки и холла. Вид на него в любое время года просто потрясающий, а возможность наблюдение за природой в течение дня всегда вносит спокойствие и гармонию в нашу жизнь.
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