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Ландшафтный дизайн: 8 wow-проектов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Fish house, Guz Architects Guz Architects Дома
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Дизайн участка настолько быстро развивается с приходом новых технологий, что иногда кажется, что сами проекты транслируются действительно из будущего. В этой книге идей мы покажем вам, как ландшафтный дизайн бьет рекорды и устремляется вверх, и все больше становится похожим на райский сад из наших грез!

​Сад на крыше

FISH HOUSE Guz Architects Дома
Guz Architects

FISH HOUSE

Guz Architects
Guz Architects
Guz Architects

Удивительный тренд – озеленение крыш с помощью газонных площадок (пригодных для прогулок или занятий йогой) и полян из почвопокровных растений (тогда крыша не требует укрепления и остается декоративной) особенно привлекает внимание!

Острова в дизайне бассейна

FISH HOUSE Guz Architects Дома
Guz Architects

FISH HOUSE

Guz Architects
Guz Architects
Guz Architects

Шикарные острова, подразумевающие посадку пальм или других декоративных деревьев или кустарников на их площади, и размещенные прямо по середине бассейна – возможность сделать из вашего приусадебного участка настоящий рай! Самые сложные острова – круглые, с большими деревьями, самые легкие – прямоугольные, с маленькими декоративными кустиками.

​Озеленение балконов

MEERA SKY GARDEN HOUSE Guz Architects Дома в стиле модерн
Guz Architects

MEERA SKY GARDEN HOUSE

Guz Architects
Guz Architects
Guz Architects

Озеленение балконов в загородном доме может быть вашим личным хобби, но стоит подумать также и о том, чтобы включить эту зону в контекст стилизованного ландшафтного дизайна. Например, оформить все контейнеры (на балконах, у парадной двери и на террасах) в одном стиле или же использовать одинаковые растения для создания определенного образа.

Чтобы озеленить балкон полноценно – с кустарниками, а не просто с небольшими цветами, стоит заранее подготовить клумбу, которая монтируется с одной или другой стороны от стеклянных (или кованых) экранов безопасности. Лучшая глубина грунта в данном случае – от 80 см, в ширину такая клумба, как правило, не слишком большая, около 40-60 см, а вот в длину может достигать и 8-ми метров.

Очень красиво в таком случае получается использовать свисающие вниз лианные растения, плетистые полукустарники, которые безумно эффектно смотрятся на верхних уровнях. Бересклет, например, подходит для круглую обрезку и особенно декоративен , благодаря своим алым листочкам, осенью.

​Ландшафтный бассейн

homify Бассейн в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Потрясающий ландшафтный бассейн в дизайне от архитектора Поля Мари выглядит просто поразительно, как настоящая природная лагуна или маленькое чудо света!

​Формальный сад при особняке

homify Сад в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

В этом удивительном проекте мы найдем стильную подсветку деревьев, позволяющую в вечернее время любоваться видом на свой сад во всем изяществе их крон, а не просто как на темное пятно. Маленькие кустики пряных трав, посаженные на мульчированной мелким камнем площадке – тоже модный тренд в формальном дизайне, подразумевающем минимальный уход, строгость в дизайне и большие размеры сада.

​Многоуровневый сад

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Многоуровневые мощеные площади или террасы часто являются единственным бюджетным решением для дизайна сада на участке с крутым склоном. В данном проекте клумбы реализованы не в сплошном формате или в форме альпийской горки, а в строгом многоуровневом варианте.

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​Чудо природы на заказ

Casa SJ, Gantous Arquitectos Gantous Arquitectos Сад в стиле модерн
Gantous Arquitectos

Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos

Огромное разнообразие современных вариантов для цвета воды в бассейнах и декоративных водоемах позволяет имитировать горное озеро, бирюзовую лагуну, аквамариновый берег Италии, будто кварцевые воды Эгейского моря, горные реки, океаны, моря и пустынные оазисы.

Так, цвет воды стал очень важным решением в дизайне любого сада с декоративным водоемом, и потому должен обязательно учитываться вами в проектировании.

​Внутренний садик

FF HOUSE, Hernandez Silva Arquitectos Hernandez Silva Arquitectos Сад в стиле модерн
Hernandez Silva Arquitectos

Hernandez Silva Arquitectos
Hernandez Silva Arquitectos
Hernandez Silva Arquitectos

В этом проекте потрясающий ландшафтный бассейн, оформленный с помощью небольшого фонтана и кувшинок, создан специально для парадной дорожки и холла. Вид на него в любое время года просто потрясающий, а возможность наблюдение за природой в течение дня всегда вносит спокойствие и гармонию в нашу жизнь.

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