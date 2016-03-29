Ландшафтный дизайн: 8 wow-проектов

Озеленение балконов в загородном доме может быть вашим личным хобби, но стоит подумать также и о том, чтобы включить эту зону в контекст стилизованного ландшафтного дизайна. Например, оформить все контейнеры (на балконах, у парадной двери и на террасах) в одном стиле или же использовать одинаковые растения для создания определенного образа.

Чтобы озеленить балкон полноценно – с кустарниками, а не просто с небольшими цветами, стоит заранее подготовить клумбу, которая монтируется с одной или другой стороны от стеклянных (или кованых) экранов безопасности. Лучшая глубина грунта в данном случае – от 80 см, в ширину такая клумба, как правило, не слишком большая, около 40-60 см, а вот в длину может достигать и 8-ми метров.

Очень красиво в таком случае получается использовать свисающие вниз лианные растения, плетистые полукустарники, которые безумно эффектно смотрятся на верхних уровнях. Бересклет, например, подходит для круглую обрезку и особенно декоративен , благодаря своим алым листочкам, осенью.