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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Badewanne Objekte, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller Ванная в колониальном стиле
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В сегодняшнем выпуске лучших проектов недели мы безжалостно рушим стереотипы о том, что ремонт – это дело дорогое и длинное, а собственный загородный дом могут позволить себе только состоятельные граждане. 

Два проекта капитального ремонта, попавшие на самые верхние строчки хит-парада, являются ярким примером того, что комбинация хорошо спланированная переделка и правильно подобранные специалисты, творит чудеса. 

Не меньшей популярностью на прошедшей неделе пользовались статьи о небольших и недорогих домах, особенно подборка из 6 бюджетных коттеджей с подробными чертежами. Возможно, среди этих маленьких, но очень практичных хижин вы найдете тот самый дом мечты, строительство которого будет вам под силу. 

1. До и После: Двушка 52 квадрата и ее возможности

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Квартира площадью 52 кв.метра, может ли она быть оазисом мира и спокойствия, если принадлежит к старому фонду, а ваш кошелек не позволяет реализовать профессиональный дизайн-проект. 

В этой статье мы специально для вас подготовили материал с точным определением идей и сделанных усовершенствований для каждой комнаты. Итак, дизайн гостиной в 18 кв.м., интерьер спальни в 12 кв.м. и идеи для маленькой кухни в 8 кв.м. ждут вас в нашей статье!

2. До и После: Реконструкция квартиры с WOW-эффектом

Rénovation d'un appartement bruxellois, Alizée Dassonville | architecture Alizée Dassonville | architecture Кухня в стиле модерн
Alizée Dassonville | architecture

Alizée Dassonville | architecture
Alizée Dassonville | architecture
Alizée Dassonville | architecture

Не многие проекты реконструкций поражают нас так, как этот. Казалось бы, что можно сделать с этой квартирой в кирпичном доме, который пережил уже три капитальных ремонта за свою историю, имеет узкий фасад и холодные полы? Архитектурная студияAlizée Dassonville | Architecture из Бельгии не согласилась с вариантом его запустения и решила организовать в формате старых стен новое пространство и сделать из квартиры современный проект, под стать новой хозяйке.

3. Проекты домов с отличными планировками

Projekty domów - House 20, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Проекты домов в стиле модерн – потрясающая база для вдохновения и генерации собственных идей о вашем доме мечты! Вместе с работами архитектурной студии MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA сегодня мы с вами окунемся в мир актуальной загородной архитектуры и ее возможностей! Смотрите 6 бюджетных домов с чертежами, возможно, среди них вам встретится свой дом мечты.

4. 7 незабываемых ванных комнат

Badewanne Objekte, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller Ванная в колониальном стиле
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

Ванная является не только предметом первой необходимости, но и излюбленным объектом дизайнерских фантазий. Кажется, что мир уже видел достаточно самых невероятных интерьеров ванных комнат, но производители сантехники в тандеме со специалистами продолжают удивлять и радовать наших читателей. Сегодня мы с гордостью представляем подборку экстравагантных ванных комнат, созданных дизайнерами интерьера homify.

5. Современный проект частного дома

Projekt domu Mati G1 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Как выглядит новый проект традиционного европейского коттеджа? Именно так! Планировка и отделка являются достаточно бюджетными, что позволяет назвать данный проект стандартным и доступным. Каждый элемент в дизайне интерьера и декоре выбран, прежде всего ориентируясь на качество, долговечность и функциональность, а не на модные бренды. 

Хотели бы вы стать владельцем этого от простой и практичный дом?

Стиль европейский урбан

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