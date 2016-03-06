Топ 5 – Лучшие проекты недели

В сегодняшнем выпуске лучших проектов недели мы безжалостно рушим стереотипы о том, что ремонт – это дело дорогое и длинное, а собственный загородный дом могут позволить себе только состоятельные граждане.

Два проекта капитального ремонта, попавшие на самые верхние строчки хит-парада, являются ярким примером того, что комбинация хорошо спланированная переделка и правильно подобранные специалисты , творит чудеса.

Не меньшей популярностью на прошедшей неделе пользовались статьи о небольших и недорогих домах, особенно подборка из 6 бюджетных коттеджей с подробными чертежами. Возможно, среди этих маленьких, но очень практичных хижин вы найдете тот самый дом мечты, строительство которого будет вам под силу.