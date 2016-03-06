Топ 5 – Лучшие проекты недели

В сегодняшнем выпуске лучших проектов недели мы безжалостно рушим стереотипы о том, что ремонт – это дело дорогое и длинное, а собственный загородный дом могут позволить себе только состоятельные граждане.
Два проекта капитального ремонта, попавшие на самые верхние строчки хит-парада, являются ярким примером того, что комбинация
хорошо спланированная переделка и правильно подобранные специалисты, творит чудеса.
Не меньшей популярностью на прошедшей неделе пользовались статьи о небольших и недорогих домах, особенно подборка из 6 бюджетных коттеджей с подробными чертежами. Возможно, среди этих маленьких, но очень практичных хижин вы найдете тот самый дом мечты, строительство которого будет вам под силу.
Квартира площадью 52 кв.метра, может ли она быть оазисом мира и спокойствия, если принадлежит к старому фонду, а ваш кошелек не позволяет реализовать профессиональный дизайн-проект.
В этой статье мы специально для вас подготовили материал с точным определением идей и сделанных усовершенствований для каждой комнаты. Итак, дизайн гостиной в 18 кв.м., интерьер спальни в 12 кв.м. и идеи для маленькой кухни в 8 кв.м. ждут вас в нашей статье!
Не многие проекты реконструкций поражают нас так, как этот. Казалось бы, что можно сделать с этой квартирой в кирпичном доме, который пережил уже три капитальных ремонта за свою историю, имеет узкий фасад и холодные полы? Архитектурная студияAlizée Dassonville | Architecture из Бельгии не согласилась с вариантом его запустения и решила организовать в формате старых стен новое пространство и сделать из квартиры современный проект, под стать новой хозяйке.
Проекты домов в стиле модерн – потрясающая база для вдохновения и генерации собственных идей о вашем доме мечты! Вместе с работами архитектурной студии MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA сегодня мы с вами окунемся в мир актуальной загородной архитектуры и ее возможностей! Смотрите 6 бюджетных домов с чертежами, возможно, среди них вам встретится свой дом мечты.
Ванная является не только предметом первой необходимости, но и излюбленным объектом дизайнерских фантазий. Кажется, что мир уже видел достаточно самых невероятных интерьеров ванных комнат, но производители сантехники в тандеме со специалистами продолжают удивлять и радовать наших читателей. Сегодня мы с гордостью представляем подборку экстравагантных ванных комнат, созданных дизайнерами интерьера homify.
Как выглядит новый проект традиционного европейского коттеджа? Именно так! Планировка и отделка являются достаточно бюджетными, что позволяет назвать данный проект стандартным и доступным. Каждый элемент в дизайне интерьера и декоре выбран, прежде всего ориентируясь на качество, долговечность и функциональность, а не на модные бренды.
Хотели бы вы стать владельцем этого от простой и практичный дом?