Какую древесину лучше выбрать для террасной доски?

Терраса – открытая площадка, являющаяся «перевалочным пунктом» между домом и улицей. Выбор напольного покрытия для нее – задача не из простых. Терраса открыта для дождя, снега, летней жары и зимних морозов. Поэтому материал для ее покрытия должен сохранять свою функциональность в сложных условиях. И, конечно, обладать высокими эстетическими качествами.
Сегодня террасную доску можно купить из различных пород дерева, но какая будет лучше именно для вас? По цвету древесину террасной доски выбирать не стоит, большинство марок масел для террас все равно имеют на выбор несколько колорантов. B этой статье мы pазберем самые популярные породы для террасной доски, которые продают в России.
Напольные покрытия для террасы должны обладать следующими свойствами:
- Высокой морозостойкостью. Эта характеристика обеспечивается низким показателем водопоглощения – до 3%. Материалы с таким показателем не пропитываются влагой, она не замерзает на морозе и, соответственно, не может привести к растрескиванию и порче покрытия.
- Влагоустойчивостью. Пол на террасе подвергается воздействию атмосферных осадков. Поэтому используемые для покрытия материалы не должны впитывать влагу, деформироваться от нее, подвергаться гниению.
- Прочностью. Любое покрытие, которое «работает» в атмосферных условиях должно обладать большей прочностью, чем домашние покрытия. Иначе через 2-3 года его придется менять.
- Низкой истираемостью. От этого показателя напрямую зависит долговечность и внешний вид террасного пола. Минимальный класс истираемости материалов, которые допустимы для террас, — IV.
- Противоскользящими свойствами. Они важны для обеспечения безопасности людей, особенно при хождении по мокрому или обледеневшему полу террасы.
- Устойчивостью к воздействию ультрафиолета. Если над террасой не планируется установка навеса, то солнечные лучи могут снизить интенсивность окраски покрытия. Этого не случиться, если использовать материалы с высокой степенью защиты от УФ-лучей.
Все эти характеристики как раз присущи деревянным террасным покрытиям.
На данный момент существует три основных класса материалов из древесины, применяемых при изготовлении террасы:
- Специальным образом обработанная древесина – сосна или лиственница.
- Редкие и дорогие тропические породы древесины, повышенной плотности, а значит и прочности, относящиеся к премиум-классу террасных покрытий.
- Древесно-полимерный композит.
Самым распространённым сырьём для декинга на территории нашей страны являются сосна и сибирская лиственница. В отличие от сосны, которая, в силу своей природной мягкости, требует обязательной дополнительной обработки, лиственница более устойчива к механическим повреждениям и разрушительному воздействию насекомых-вредителей, почти не гниёт и способна долгое время сохранять свой первоначальный вид.
Производители террасной доски из сибирской лиственницы утверждают, что после обработки масляными составами и восковыми эмульсиями их продукция становится практически вечной. Стоимость декинга, изготовленного из сибирской лиственницы, в два раза превышает стоимость аналогичной продукции из сосны.
Безусловно, если у вас есть деньги, стоит обратить внимание на дорогие и редкие породы древесины. Использовать такую доску для обустройства участка может себе позволить далеко не каждый. Но, однажды отдав предпочтение, например, декингу из бангкирая, можно как минимум полвека не беспокоиться о его замене.
Древесина из тропиков отличается удивительной прочностью и долговечностью за счёт присутствия в её химическом составе природных эфирных масел и антисептиков. Она не требует никакой химической обработки, предохраняющей от гнили и поражения насекомыми. Однако именно из-за насыщенности маслами и высокой плотности такой древесины, работа с ней представляет определённые неудобства — она с трудом пилится и плохо склеивается, зато благородная древесина в 2–3 раза прочнее обычной и способна выдерживать длительные сроки эксплуатации без потери своих уникальных природных свойств.
Единственное, что со временем меняется в террасной доске из экзотических пород деревьев — это её цвет. К примеру, доска из ипе, первоначально оливково-серая, под воздействием дождя и солнца постепенно приобретает желтовато-коричневый, а то и вовсе чёрный цвет. А светло-коричневый или красно-коричневый декинг из бангкирая со временем становится серебристо-серым.
Хотя классическим материалом для покрытия террасы считается натуральное дерево, в последнее время всё большее распространение получает его заменитель – древесно-полимерный композит.
Террасное покрытие из ДПК – это высокотехнологичное искусственное покрытие, имитирующее классическую деревянную террасу.
- Материал не деформируется под воздействием высокой влажности и воды.
- Декинг, используемый как террасная полимерная доска с древесным композитом, выглядит респектабельно и одновременно уютно. Независимо от формы он обладает красивым ровным цветом.
- Материал экологичен, за ним необременительно ухаживать, также он создаёт ощущение комфорта.
- Этот материал спокойно выдерживает и суровую русскую зиму.
- ДПК быстро и несложно монтируется, так как специальные замки обеспечивают надёжное крепление к основанию и профиль легко справляется с распределенной нагрузкой до 4000 кг/м2.
Для улучшения эксплуатационных показателей террасной доски отдельные производители ещё на стадии производства подвергают свою продукцию специальной обработке. Наиболее распространёнными технологиями на сегодняшний день являются импрегнирование и термообработка древесины. В результате использования этих методов древесина становится более стабильной, устойчивой к воздействию влаги и не подвергается гниению, поскольку в ней практически полностью исчезает питательная среда для жизнедеятельности микроорганизмов.
Наиболее простой и наименее затратный способ термической обработки древесины заключается в сушке при высокой температуре — от 150 до 230оС.
Наряду с высокотемпературной сушкой древесины (а по мнению некоторых специалистов, элементарному «выжиганию из неё всего живого») существует ещё одна разновидность термической обработки — водяным паром и природными растительными маслами.
Cамым щадящим по отношению к натуральному природному сырью и наиболее эффективным на сегодняшний день способом обработки древесины является импрегнирование — автоклавная вакуумная пропитка защитными составами (несодержащими фтора и мышьяка антисептиками).
Путём импрегнирования обеспечивается глубокая пропитка древесины, что значительно продлевает срок службы террасной доски. К примеру, импрегнированная доска из сосны, даже в условиях постоянной влажности и тесного контакта с грунтом, может прослужить 20–25 лет без дополнительной поверхностной обработки.
Что касается ухода за террасным покрытием, то рекомендуется придерживаться следующих правил:
- Террасу нужно подметать мягкой щёткой или мыть с помощью мойки высокого давления.
- Не рекомендуется использовать при уборке металлические щётки, скребки, лопаты – т.к. они могут поцарапать и повредить поверхность доски.
- Если между рёбрами рифлёной поверхности террасной доски забились мелкие ветки, листья, грязь, то они легко очищаются струёй воды пущенной под напором.
И, как показывает практика, соблюдение этих несложных правил позволит сохранить первозданный вид вашей террасы на долгие годы!