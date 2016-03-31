Какую древесину лучше выбрать для террасной доски?

Напольные покрытия для террасы должны обладать следующими свойствами:

- Высокой морозостойкостью. Эта характеристика обеспечивается низким показателем водопоглощения – до 3%. Материалы с таким показателем не пропитываются влагой, она не замерзает на морозе и, соответственно, не может привести к растрескиванию и порче покрытия.

- Влагоустойчивостью. Пол на террасе подвергается воздействию атмосферных осадков. Поэтому используемые для покрытия материалы не должны впитывать влагу, деформироваться от нее, подвергаться гниению.

- Прочностью. Любое покрытие, которое «работает» в атмосферных условиях должно обладать большей прочностью, чем домашние покрытия. Иначе через 2-3 года его придется менять.

- Низкой истираемостью. От этого показателя напрямую зависит долговечность и внешний вид террасного пола. Минимальный класс истираемости материалов, которые допустимы для террас, — IV.

- Противоскользящими свойствами. Они важны для обеспечения безопасности людей, особенно при хождении по мокрому или обледеневшему полу террасы.

- Устойчивостью к воздействию ультрафиолета. Если над террасой не планируется установка навеса, то солнечные лучи могут снизить интенсивность окраски покрытия. Этого не случиться, если использовать материалы с высокой степенью защиты от УФ-лучей.

Все эти характеристики как раз присущи деревянным террасным покрытиям.