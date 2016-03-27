Виды кирпича – какой подходит больше для строительства дома?

Сегодня строители не могут пожаловаться на недостаток предложений строительных материалов, в особенности это касается и кирпича. Он выпускается в десятках вариантов размеров, морозостойкости, марок прочности, фактуры лицевой поверхности и цветовой гаммы. Для того чтобы сориентироваться в таком разнообразии и определить, какой кирпич лучше использовать в строительстве дома, следует детальнее познакомиться с основными видами этого материала.
Следует заметить, что есть две основные технологии изготовления кирпича – это обжиговая и безобжиговая. Для точного ответа на вопрос, какой выбрать кирпич, следует решить, какие из его свойств имеют наибольшее значение для возводимого дома или конструкции. Например, если материал должен хорошо сохранять тепло, берите пустотелый или поризованный кирпич, но об этом подробнее рассмотрим ниже .
В этой статье вы узнаете о разных видах кирпича, об их особенностях, плюсах и минусах. Также мы попытаемся выяснить, какой кирпич больше подходит для строительства дома.
Этот кирпич не используется в строительных целях. Он бывает шамотным огнеупорным и печным гладким. Шамотный кирпич – его теплоупорность около 1700 градусов по Цельсию. Применяется для монтажа печей, каминов, дымоходов, газовых котельных печей и других высокотемпературных сооружений. Изготавливается такой кирпич из размола огнеупорной глины и порошка шамота посредством спекания. Он обладает характерной зернистой структурой. Делается любой формы, им можно выложить даже круглую печь, так как для этого есть специальный кирпич круговой формы.
Печной кирпич используется для кладки печей и каминов, стенок, граничащих непосредственно с огнем. Он выдерживает меньшие температуры, чем шамотный, но для обычных печей и каминов полностью подходит.
Рядовой или традиционный кирпич применяют внутри кладки как несущий. Несмотря на имеющиеся воздушные пустоты, этот вид кирпича все же требует утепления. Кроме наружных и внутренних стен жилого дома, этот кирпич используется для кладки заборов и подсобных хозяйственных помещений. Он не подходит для кладки дымоходов, каминов, цоколя, печей, погреба, фундамента, подвала.
Облицовочный кирпич применяется для отделки фасада. Он дороже обычного кирпича. Но этот кирпич все же может применяться и для строительства стен, например, для кладки стенки забора в полкирпича или в один кирпич. В итоге получится поверхность, которой не нужна дальнейшая обработка, так как имеет прекрасный вид. За фасадом дома, выложенным облицовочным кирпичом, почти не нужно ухаживать. Поэтому этот материал так популярен в частном строительстве.
Поверхность этого кирпича может быть как ровной и гладкой, так и с красивым рисунком. Первый также называют лицевым кирпичом, а второй – фасадным или каминным. Этот материал может быть практически любой расцветки в зависимости от желания заказчика. Но чаще востребованы именно желтовато-коричневатые цвета.
Это самый перспективный вид кирпича. Хоть он и дорогой, но таких кирпичей в кубометре всего 35-48 штук, а значит, кубометр такого материала обойдется в такую же сумму, что и кубический метр кирпича обычного. Из преимуществ стоит отметить низкую теплопроводность, отсутствие необходимости в наружной облицовке стен. Дом возводится очень быстро, благодаря большому размеру блоков. Также в кирпиче есть специальные каналы для заливки вертикальной арматуры, это может быть удобно для строительства в сейсмически опасных регионах. Типоразмер этого вида кирпича очень разнообразен. Если вы решили строить дом из кирпича, то вам стоит обязательно обратить внимание именно на этот вид.
Клинкерный кирпич – его название многими воспринимается как относительно новое, но на самом деле этой технологии уже больше 200 лет. Клинкерный кирпич изготавливается из особо тугоплавких глин посредством обжига с еще большей температурой – выше 1100 градусов. Структура материала после этого становится однородной. Данный кирпич отличается особой водостойкостью, морозоустойчивостью, долговечностью. То есть получается универсальный строительный материал. Обычно из него строят элитные особняки. Глазурованный клинкерный кирпич применяют для отделки и в ландшафтном дизайне. Из тротуарного вида выкладывают дорожки. Материал достаточно износостойкий и отлично подходит для таких целей. Благодаря разнообразию цветов из него выкладывают большие мозаики.
Применяется он для возведения несущих стен и заборов. Белый силикатный кирпич прочный и тяжелый. Он отлично переносит сильные морозы, но боится воздействия солей грунтовых вод, не способен выдержать высокую температуру. Поэтому из белого кирпича нельзя выкладывать печные конструкции и подвальные части домов. Силикатный кирпич по температурному расширению очень отличается от красного. В связи с этим при совместном применении этих материалов кладку следует вести раздельно, при этом оставляя зазор от 20 до 40 мм.
Таким образом, мы рассмотрели основные виды кирпича и определили, какой лучше всего подходит для строительства дома. Теперь вы знаете, какой вид кирпича для чего используется. Надеемся, что приведенная информация поможет вам с выбором! Посмотрите еще статью - как выбрать фундамент для кирпичного дома.