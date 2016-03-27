Виды кирпича – какой подходит больше для строительства дома?

Сегодня строители не могут пожаловаться на недостаток предложений строительных материалов, в особенности это касается и кирпича. Он выпускается в десятках вариантов размеров, морозостойкости, марок прочности, фактуры лицевой поверхности и цветовой гаммы. Для того чтобы сориентироваться в таком разнообразии и определить, какой кирпич лучше использовать в строительстве дома, следует детальнее познакомиться с основными видами этого материала.

Следует заметить, что есть две основные технологии изготовления кирпича – это обжиговая и безобжиговая. Для точного ответа на вопрос, какой выбрать кирпич, следует решить, какие из его свойств имеют наибольшее значение для возводимого дома или конструкции. Например, если материал должен хорошо сохранять тепло, берите пустотелый или поризованный кирпич, но об этом подробнее рассмотрим ниже .

В этой статье вы узнаете о разных видах кирпича, об их особенностях, плюсах и минусах. Также мы попытаемся выяснить, какой кирпич больше подходит для строительства дома.