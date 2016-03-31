6 лайфхаков для сокращения времени стирки

Мало кто об этом задумывается, но довольно много времени уходит на перетаскивание тазов с постиранным бельем от машинки к балкону.

Затеяв генеральную стирку, вы можете потратить суммарно около получаса в день на подобные «прогулки». Поэтому, если у вас есть возможность, перенесите свою стиральную машину как можно ближе к балкону или террасе, чтобы максимально сократить расстояние между зонами для стирки и сушки белья. Если же вы сушите белье в квартире, рекомендуем поставьте сушилку неподалеку от ванной.

Не можете найти удачное место для расположения стиральной машины в доме? Посоветуйтесь с дизайнерами чтобы найти оптимальное решение.