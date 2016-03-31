6 лайфхаков для сокращения времени стирки

Стирка белья является не самым интересным способом проведения свободного времени, но обойтись без нее невозможно. К счастью, стиральная машина значительно облегчает современным женщинам жизнь, помогая экономить время и силы. Но некоторые этапы стирки все равно отнимают драгоценные минуты и даже часы, которые можно было бы потратить на работу, хобби или общение с семьей.
Мы подготовили несколько полезных советов, с помощью которых можно освободить свой досуг. Следуя хотя бы некоторым из них, вы начнете воспринимать стирку по-другому.
Мало кто об этом задумывается, но довольно много времени уходит на перетаскивание тазов с постиранным бельем от машинки к балкону.
Затеяв генеральную стирку, вы можете потратить суммарно около получаса в день на подобные «прогулки». Поэтому, если у вас есть возможность, перенесите свою стиральную машину как можно ближе к балкону или террасе, чтобы максимально сократить расстояние между зонами для стирки и сушки белья. Если же вы сушите белье в квартире, рекомендуем поставьте сушилку неподалеку от ванной.
Не можете найти удачное место для расположения стиральной машины в доме? Посоветуйтесь с дизайнерами чтобы найти оптимальное решение.
Как ни странно, вещи порой пачкаются во время… самой стирки. Сильно загрязненная одежда запросто «делится» своими пятнами с окружающим ее бельем, а оно, в свою очередь, может впитать грязь и в итоге плохо отстираться.
Поэтому, чтобы избежать повторной стирки, особо грязные вещи лучше отдельно замачивать в мыльной воде, а после хорошенько выполаскивать. Так пятна лучше отстираются и не «заразят» остальную одежду.
Дабы еще более эффективно удалить трудновыводимые пятна, одежду можно не только замачивать или застирывать. Возьмите на вооружение следующий прием: нанесите на пятно хозяйственное мыло и хорошенько разогрейте это место с помощью фена. Если последнего у вас нет, можно нагреть ткань с помощью утюга и уже после этого воспользоваться мылом.
Под воздействием тепла активные компоненты мыла начинают действовать быстрее, а грязь размягчается, и в итоге лучше отстирывается. Но имейте в виду, что с пятнами от яиц или крови этот прием не сработает – тепло, напротив, заставит белки свернуться и вещь, возможно, придется выбросить.
С пятнами от жира, особенно застарелыми, справляются не все порошки, из-за чего многие вещи (например, скатерти, фартуки и кухонные полотенца) приходится перестирывать по несколько раз подряд. Это не только отнимает время, но и способствует износу ткани.
Исправить ситуацию поможет обычный гель для мытья посуды – если за пару часов до стирки нанести его на пятна и хорошенько втереть, жир отстирается куда легче и быстрее. Кроме того, такие средства, в отличие от большинства пятновыводителей, не содержат хлора и других агрессивных компонентов, поэтому не вредят ткани.
Знаете ли вы, что если развесить сухие полотенца между мокрым бельем, то последнее высохнет в 2 раза быстрее? Весь секрет кроется в том, что сухой текстиль активно поглощает влагу, впитывая излишнюю влагу в воздухе.
Также можете просто завернуть только что выстиранную вещь в полотенце – и она высохнет гораздо быстрее.
Чтобы сэкономить время, не экономьте на порошке. Выберите качественное, эффективное средство для стирки, которое будет с первого раза уничтожать пятна. Согласитесь – проще потратиться на порошок, чем на новый свитер, предшественник которого испортился в результате слишком частых «плясок» в машинке.
Особенно важен этот момент, если у вас есть дети и вы не понаслышке знаете, как трудно вывести пятна от травы, красок, мороженого и т.п. А ведь малыши хотят не только чистой одежды, но и общения с любимой мамой, и рациональный подход к стирке поможет вам выделить больше времени для игр с ребятишками.
Чтобы пятна предметах интерьера были менее заметны и быстро выводились, подбирайте соответствующие цвета для легкой очистки.