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6 лайфхаков для сокращения времени стирки

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Waschmaschine W1 und Trockner T1, Miele & Cie. KG Miele & Cie. KG Домашнее хозяйство Бытовая техника крупных размеров
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Стирка белья является не самым интересным способом проведения свободного времени, но обойтись без нее невозможно. К счастью, стиральная машина значительно облегчает современным женщинам жизнь, помогая экономить время и силы. Но некоторые этапы стирки все равно отнимают драгоценные минуты и даже часы, которые можно было бы потратить на работу, хобби или общение с семьей.

Мы подготовили несколько полезных советов, с помощью которых можно освободить свой досуг. Следуя хотя бы некоторым из них, вы начнете воспринимать стирку по-другому.

Разместите стиральную машину поближе к балкону или терассе

Waschmaschine W1 und Trockner T1, Miele & Cie. KG Miele & Cie. KG Домашнее хозяйство Бытовая техника крупных размеров
Miele &amp; Cie. KG

Miele & Cie. KG
Miele &amp; Cie. KG
Miele & Cie. KG

Мало кто об этом задумывается, но довольно много времени уходит на перетаскивание тазов с постиранным бельем от машинки к балкону. 

Затеяв генеральную стирку, вы можете потратить суммарно около получаса в день на подобные «прогулки». Поэтому, если у вас есть возможность, перенесите свою стиральную машину как можно ближе к балкону или террасе, чтобы максимально сократить расстояние между зонами для стирки и сушки белья.  Если же вы сушите белье в квартире, рекомендуем поставьте сушилку неподалеку от ванной.

Не можете найти удачное место для расположения стиральной машины в доме? Посоветуйтесь с дизайнерами чтобы найти оптимальное решение. 

Грязную одежду стоит предварительно замочить в мыльной воде

Двухкомнатная квартира в Москве, EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой Ванная комната в стиле модерн
EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой

Двухкомнатная квартира в Москве

EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой
EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой
EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой

Как ни странно, вещи порой пачкаются во время… самой стирки. Сильно загрязненная одежда запросто «делится» своими пятнами с окружающим ее бельем, а оно, в свою очередь, может впитать грязь и в итоге плохо отстираться.

Поэтому, чтобы избежать повторной стирки, особо грязные вещи лучше отдельно замачивать в мыльной воде, а после хорошенько выполаскивать. Так пятна лучше отстираются и не «заразят» остальную одежду.

Используйте мыло и фен перед стиркой

Choice, Ideia1 Arquitetura Ideia1 Arquitetura Кухня в стиле модерн
Ideia1 Arquitetura

Ideia1 Arquitetura
Ideia1 Arquitetura
Ideia1 Arquitetura

Дабы еще более эффективно удалить трудновыводимые пятна, одежду можно не только замачивать или застирывать. Возьмите на вооружение следующий прием: нанесите на пятно хозяйственное мыло и хорошенько разогрейте это место с помощью фена. Если последнего у вас нет, можно нагреть ткань с помощью утюга и уже после этого воспользоваться мылом.

Под воздействием тепла активные компоненты мыла начинают действовать быстрее, а грязь размягчается, и в итоге лучше отстирывается. Но имейте в виду, что с пятнами от яиц или крови этот прием не сработает – тепло, напротив, заставит белки свернуться и вещь, возможно, придется выбросить.

Используйте средство для мытья посуды для удаления жирных пятен

Дом в неоклассическом стиле, Студия дизайна "New Art" Студия дизайна 'New Art' Ванная в классическом стиле
Студия дизайна <q>New Art</q>

Дом в неоклассическом стиле

Студия дизайна "New Art"
Студия дизайна <q>New Art</q>
Студия дизайна "New Art"

С пятнами от жира, особенно застарелыми, справляются не все порошки, из-за чего многие вещи (например, скатерти, фартуки и кухонные полотенца) приходится перестирывать по несколько раз подряд. Это не только отнимает время, но и способствует износу ткани.

Исправить ситуацию поможет обычный гель для мытья посуды – если за пару часов до стирки нанести его на пятна и хорошенько втереть, жир отстирается куда легче и быстрее. Кроме того, такие средства, в отличие от большинства пятновыводителей, не содержат хлора и других агрессивных компонентов, поэтому не вредят ткани.

Повесьте сухие полотенца между мокрым бельем

Lavarredo, Xilon S.r.l. Xilon S.r.l. Ванная комнатаРаковины
Xilon S.r.l.

Xilon S.r.l.
Xilon S.r.l.
Xilon S.r.l.

Знаете ли вы, что если развесить сухие полотенца между мокрым бельем, то последнее высохнет в 2 раза быстрее? Весь секрет кроется в том, что сухой текстиль активно поглощает влагу, впитывая излишнюю влагу в воздухе. 

Также можете просто завернуть только что выстиранную вещь в полотенце – и она высохнет гораздо быстрее.

Выбирайте порошок для удаления пятен

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Ванная комната в стиле модерн Дерево Коричневый
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Чтобы сэкономить время, не экономьте на порошке. Выберите качественное, эффективное средство для стирки, которое будет с первого раза уничтожать пятна. Согласитесь – проще потратиться на порошок, чем на новый свитер, предшественник которого испортился в результате слишком частых «плясок» в машинке.

Особенно важен этот момент, если у вас есть дети и вы не понаслышке знаете, как трудно вывести пятна от травы, красок, мороженого и т.п. А ведь малыши хотят не только чистой одежды, но и общения с любимой мамой, и рациональный подход к стирке поможет вам выделить больше времени для игр с ребятишками.

Чтобы пятна предметах интерьера были менее заметны и быстро выводились, подбирайте соответствующие цвета для легкой очистки

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