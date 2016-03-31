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Что необходимо учесть перед покупкой беседки?

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
PRESENTACIÓN PÉRGOLAS BIOCLIMÁTICAS SAXUN, Saxun Saxun Сад Беседки и теплицы
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Все обладатели частного дома рано или поздно задумываются о приобретении беседки. Это сооружение имеет массу вариантов исполнения – начиная от материала, из которого производятся беседки, заканчивая дизайном и аксессуарами.

Учитывая огромный ассортимент названных конструкций для сада, каждый сможет подобрать что-то интересное именно для своей зеленой зоны. Если же вы не находите в магазинах подходящую модель – сконструируйте ее самостоятельно или закажите индивидуальный проект в специализированной компании.

Перед покупкой беседки советуем взвесить все за и против понравившегося образца, чтобы выбор был по-настоящему правильным. Далее мы подскажем, на что следует обратить внимание в первую очередь.

Определите размер беседки и место для нее

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Ditto Mimarlık &amp; Tasarım Boutique

Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique
Ditto Mimarlık &amp; Tasarım Boutique
Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique

Даже если в вашем воображении беседка легко поместилась между баклажанами и огурцами, не спешите вбивать в землю первый клин. Во избежание досадных ошибок, совершенных от поспешности и невнимательности, оцените реальные габариты будущего строения.

Чтобы измерить свободное пространство в саду, где вы хотите расположить беседку, воспользуйтесь строительной рулеткой или изучите чертежный план участка. Конечно же, размер конструкции должен соотноситься с параметрами зеленой зоны, чтобы смотреться гармонично.

Что касается удачного места для беседки, то этот момент сугубо индивидуальный. Выбирайте ту зону, где она не помешает воплощению в жизнь остальных ваших садовых мечтаний. 

Решите, для чего вы собираетесь использовать беседку

PRESENTACIÓN PÉRGOLAS BIOCLIMÁTICAS SAXUN, Saxun Saxun Сад Беседки и теплицы
Saxun

Saxun
Saxun
Saxun

Современная беседка имеет множество видов и десяток предназначений. Прежде чем устанавливать ее у себя во дворе, совершите визуальную экскурсию по каталогу представленных моделей. Продумайте – как могут функционировать данные сооружения?

Вам может приглянуться просторная классическая беседка из дерева, которую вы видите на фото. Она отлично подойдет как для уютных посиделок в кругу друзей, так и для расслабления в одиночестве после тяжелого трудового дня. Стильная плетеная мебель внутри гармонично сочетается с летними пейзажами, что сделает беседку излюбленным местом для отдыха.

Подумайте о стилистике беседки

Paviljoenen bij JYSK, JYSK JYSK Сад Беседки и теплицы
JYSK

JYSK
JYSK
JYSK

В идеале, дом и беседка должны быть единой композицией, выполненной в одном ключе. Но никто не станет вас укорять, если летний уголок вы сделаете эдаким акцентом на фоне общей картины.

Самостоятельно проще всего построить беседку в стиле кантри или рустика – грубые бревна и доски, плетеная мебель, массивные металлические детали – все это отлично подойдет для шумных увеселений, создавая атмосферу таверны.

Особой изысканностью отличаются беседки в восточном стиле – сегодня они невероятно популярны. Четкие лаконичные линии и крыши с очаровательно вздернутыми углами не оставят равнодушным никого!

Ландшафтные архитекторы подскажут вам оптимальный вариант беседки для гармоничного сочетания с дизайном имеющегося участка. 

Определите материал будущей беседки

Rattan Garden Cabana, Weatherproof Wicker Shade Room and Sun Loungers Ingarden Ltd Сад Беседки и теплицы
Ingarden Ltd

Rattan Garden Cabana, Weatherproof Wicker Shade Room and Sun Loungers

Ingarden Ltd
Ingarden Ltd
Ingarden Ltd

Следующим шагом по пути к возведению беседки своей мечты будет выбор материала. Удобен ли для вас будет каркас с тканевым навесом или более прочная кирпичная архитектура – зависит от того, для чего создается данная конструкция на участке.

Для часовых медитаций, приятного отдыха за чтением, релаксации после принятия солнечных ванн вполне подойдет плетеная беседка с замысловатым дизайном, как на фото. Для семейных трапез и сада в классической стилистике выбирайте традиционное дерево, камень, кирпич или металл, используя их различные комбинации.

Многое в этом вопросе зависит от финансовых возможностей, территориальных особенностей зеленой зоны и ваших личных предпочтений.

Рассмотрите модели с крышей и затенением

Cenadores de Jardín, El Jardín de Ana El Jardín de Ana Сад Беседки и теплицы
El Jardín de Ana

El Jardín de Ana
El Jardín de Ana
El Jardín de Ana

Подбирая беседку, не стоит ориентироваться на слишком фундаментальные конструкции. Она не должна нести в себе отяжеляющие элементы, быть мрачной и угрюмой. Наоборот – модели классического дизайна покоряют всех своей простотой, легкостью и доступностью.

Начните поиск идеальной беседки с летней конструкции по типу шатра или большой палатки. Ткань легко поддается очистке, а каркас с крышей можно разбирать и даже перевозить при необходимости. К тому же, подобное строение надежно защитит вас он палящих солнечных лучей.

Если у вас в планах беседка с фундаментом, внесите в интерьер простор при помощи арок или широких окон. К тому же, это поможет произвести экономию основного материала для стен.

Подумайте, какие аксессуары вы хотели бы иметь в беседке

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Что нужно вам и вашей семье для отличного отдыха в беседке? Как правило, это удобные сидения, стол, различные подставки и мягкие подушки. Именно эти и другие мелочи способны превратить беседку в удобное место для полноценного и комфортного отдыха.

Наполнение конструкции напрямую зависит от нее размера и предназначения. Если вы проводите там много времени и габариты беседки позволяют разместить там мебель, украшения и декор – смело реализуйте это!

Помимо эстетических нюансов, не забывайте о москитных сетках, навесах и прочих аксессуарах, которые защитят вас от надоедливых насекомых и солнечных лучей.

Проанализируйте бюджет

Беседкав п.Гринфилд, ARCHDUET&DA ARCHDUET&DA Дома в классическом стиле беседка,интерьер,дизайн,искусство
ARCHDUET&amp;DA

Беседкав п.Гринфилд

ARCHDUET&DA
ARCHDUET&amp;DA
ARCHDUET&DA

Строительство беседки – дорогое удовольствие. Если речь идет о полноценном строении, а не маленькой складной модели, то это потребует от вас значительных финансовых вложений.

Реально оцените свои возможности и проанализируйте семейный бюджет, прежде чем покупать беседку. Поскольку она не является предметом первой необходимости, то тратить последние деньги на ее возведение будет не вполне рационально.

Сегодня можно найти множество вариантов доступных беседок, которые смогут стать удобной альтернативой дорогим. Присмотритесь к ним и, возможно, временная конструкция в вашем саду станет постоянной и любимой всеми. 

​Террасы для перфекциониста
А что бы вы посоветовали учесть перед покупкой беседки? Какую модель лучше выбрать?

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