Виды подставок для телевизоров

Хотим мы этого или нет, но такой предмет, как телевизор присутствует практически в каждом доме – в гостиной, в спальне, в детской, на кухне, в любой из этих комнат или даже во всех сразу. Поэтому проектируя обустройство пространства комнаты, нужно сразу задумываться о вопросе удобного расположения и сочетания телевизора с остальными предметами комнаты и стилем интерьера. Благодаря развитию технологий современное поколение телевизоров имеет достаточно компактные габариты. Это позволяет применять большее количество самых разных видов подставок для телевизоров, более гибко подстраивая его размещение под функциональные и стилевые особенности помещения.
Подставки под телевизор решают две задачи. Во-первых, различные виды подставок помогают осуществить установку телевизора в нужном месте комнаты с заданным углом обзора. Для этого могут быть использованы различные по сложности виды подставок - от обычных напольных, до сложных настенных и потолочных крепежных систем.
Кроме того, с помощью выбора нужного дизайна подставки под телевизор легко решается задача сочетания этого универсально-черного прямоугольника с любыми видами интерьерных стилей – от модерна до классики.
Одним из самых распространенных и простых с технологической точки зрения видов подставок под телевизор, конечно, являются разнообразные напольные конструкции. Начало им положило еще использование обычных столиков и тумб в качестве подставки под первые телевизоры. Естественно, что нынешние напольные подставки под телевизор далеки по своему дизайну от тех первых столиков, разнообразны по конструктивному и стилевому решению. Изящный треугольник поддерживающий широкую панель телевизора, упираясь острым углом в пол – прекрасный пример минималистичной подставки под телевизор легкого и технологичного стиля интерьера.
Удобным и функциональным видом подставок под телевизоры являются различные системы крепления – настенные, потолочные, угловые. Такие конструкции позволяют разместить телевизор в нужном месте комнаты и настроить удобных угол обзора. Использование систем крепления для телевизора помогает размещать его в самых небольших помещениях, экономя пространство, например на кухне или в спальне.
Часто такие подставки под телевизор дополняются механизмом и пультом дистанционного управления, позволяющим менять наклон и поворот экрана телевизора, еще более расширяя спектр вариантов удобного просмотра тв-передач из разных зон комнаты.
Совместить стиль и комфорт позволяют эргономичные дизайнерские решения подставок под телевизор. Например, подставка под телевизор COBRA представляет собой элегантное и функциональное решение вопроса размещения телевизора в интерьере. В ней решены все практические задачи – мобильность благодаря системе колес и тормозного устройства, подключение к электросистеме с помощью встроенных розеток и проводов. Прочность и устойчивость достигается использованием многослойных современных материалов и изогнутой уравновешенной геометрии, соответствующей всем эргономическим правилам. Благодаря детальной проработке всех практических и стилевых нюансов такие виды подставок для телевизоров представляют собой комплексное и взвешенное решение.
Удобным и практичным видом подставок под телевизор являются различные модульные системы с настенным креплением. Такой вид подставок легко размещается на любой поверхности, устойчив и надежен. При этом благодаря различным вариантам дизайна настенного модуля такие подставки можно использовать и как самостоятельный элемент интерьера и создавая целостное решение для оформления медиа-зоны в комнате.
Различные виды оборудования медиа-зоны представлены в статье Дизайн ТВ-зоны гостиной – 10 ярких примеров.
И в современном минималистичном интерьере всегда найдется место функциональной ретро-стилистике. Небольшая тумба-столик напоминает своим внешним видом еще об эпохе первых ламповых телевизоров и смотрится как некий оригинальный винтажный предмет из прошлого. Такой вид подставок под телевизор сочетает в себе настроения дизайна 60-х годов 20 века в виде простых форм и лаконичности дизайна с современными технологиями обработки натуральных материалов. Практичность и элегантность помогают с помощью таких предметов мебели, украшая интерьер, решать вопросы размещения телевизора.
Легкие, функциональные тумбы как вид подставок под телевизор позволяют элегантно и просто решить целый ряд вопросов и с размещением самого телевизора, и с оборудованием всей медиа-системы. Конструктивизм как нельзя лучше раскрывает все свои сильные стороны и помогает при организации систем технических устройств в интерьере. Каждый элемент такого вида подставок под телевизор четко направлен на решение практической задачи: размеры, формы, цвет, технические характеристики. Многофункциональность и продуманность подставки под телевизор в стиле конструктивизма поможет компактно разместить все необходимое.
Приверженцы классического стиля, естественно, не потерпят в своем интерьере вмешательства новинок модерна и минимализма. И будут вполне правы – любая классическая тумба достойно выполнит роль подставки под телевизор и совсем не обязательно менять весь интерьер гостиной с появлением в нем технических элементов. Если весь комплекс классического интерьера согласованно играет единую стройную композицию сдержанной роскоши, каждый элемент продуман до мелочей и составляет неразрывную цветовую и стилевую гармонию интерьера, то все остальные элементы современности, вынужденно появившиеся в этом пространстве, всегда подчинятся общей идее высокого стиля классики.
Такой необычный вид деревянных подставок под телевизор в рустикальном стиле своим оригинальным исполнением безусловно оживит и придаст особое звучание любому интерьеру. Неважно, будете вы использовать такой предмет мебели как яркий акцент в более традиционном интерьере или вся стилистика комнаты будет соответствовать настроению этого мощного стилистического аккорда. В любом случае, такой предмет, как вырубленная из древесины, массивная. грубая и элегантная одновременно, подставка под телевизор, одним своем присутствием изменит представление о характере интерьера и о привычных стилю бытовой электроники формах.
Сочетание рустикального стиля и современного hi-tech телевизоров, это самая неожиданная и от того безусловно яркая встреча двух противоположных энергий, насыщающая интерьер эмоциональной индивидуальностью.
Решая вопрос размещения телевизора в интерьер помещения с помощью комплексных систем, можно при желании целостно встроить его в общую систему, как один из элементов. Оригинальная рама с телевизором в центре абсолютно меняет восприятие этого технического предмета в пространстве комнаты. Благодаря белым изогнутым линиям, разнообразию геометрических форм и декора эта подставка под телевизор преобразует его в совершенно новый по эмоциональному ощущению предмет интерьера, и прямоугольник экрана напоминает уже скорее некий предмет искусства, картину, а не стандартную бытовую электро-технику.