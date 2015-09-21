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Виды подставок для телевизоров

Перла Вереника Перла Вереника
RICHMOND BY MARINER, MARINER MARINER ГостинаяМебель для медиа комнаты
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Хотим мы этого или нет, но такой предмет, как телевизор присутствует практически в каждом доме – в гостиной, в спальне, в детской, на кухне, в любой из этих комнат или даже во всех сразу. Поэтому проектируя обустройство пространства комнаты, нужно сразу задумываться о вопросе удобного расположения и сочетания телевизора с остальными предметами комнаты и стилем интерьера.  Благодаря развитию технологий современное поколение телевизоров имеет достаточно компактные габариты. Это позволяет применять большее количество самых разных видов подставок для телевизоров, более гибко подстраивая его размещение под функциональные и стилевые особенности помещения.

Подставки под телевизор решают две задачи. Во-первых, различные виды подставок помогают осуществить установку телевизора в нужном месте комнаты с заданным углом обзора. Для этого могут быть использованы различные по сложности виды подставок  - от обычных напольных, до сложных настенных и потолочных крепежных систем.

Кроме того, с помощью выбора нужного дизайна подставки под телевизор легко решается задача сочетания этого универсально-черного прямоугольника с любыми видами интерьерных стилей – от модерна до классики. 

Лаконичная напольная подставка под телевизор

Квартир в ЖК Астон Плаза. Екатеринбург, Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Гостиная в стиле минимализм
Dmitriy Khanin

Квартир в ЖК Астон Плаза. Екатеринбург

Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin

Одним из самых распространенных и простых с технологической точки зрения видов подставок под телевизор, конечно, являются разнообразные напольные конструкции. Начало им положило  еще использование обычных столиков и тумб в качестве подставки под первые телевизоры. Естественно, что нынешние напольные подставки под телевизор далеки по своему дизайну от тех первых столиков, разнообразны по конструктивному и стилевому решению.  Изящный треугольник поддерживающий широкую панель телевизора, упираясь острым углом в пол – прекрасный пример минималистичной подставки под телевизор легкого и технологичного стиля интерьера.

Функциональная конструкция

Ассорти Наталия Миронова Кухни в эклектичном стиле
Наталия Миронова

Ассорти

Наталия Миронова
Наталия Миронова
Наталия Миронова

Удобным и функциональным видом подставок под телевизоры являются различные системы крепления – настенные, потолочные, угловые. Такие конструкции позволяют разместить телевизор в нужном месте комнаты и настроить удобных угол обзора. Использование систем крепления для телевизора помогает размещать его в самых небольших помещениях, экономя пространство, например на кухне или в спальне. 

Часто такие подставки под телевизор дополняются механизмом и пультом дистанционного управления, позволяющим менять наклон и поворот экрана телевизора, еще более расширяя спектр вариантов удобного просмотра тв-передач из разных зон комнаты.

Эргономичный дизайн

COBRA подставка для телевизора CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET ГостинаяМебель для медиа комнаты
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET

COBRA подставка для телевизора

CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET

Совместить стиль и комфорт позволяют эргономичные дизайнерские решения подставок под телевизор. Например, подставка под телевизор COBRA представляет собой элегантное и функциональное решение вопроса размещения телевизора в интерьере. В ней решены все практические задачи – мобильность благодаря системе колес и тормозного устройства, подключение к электросистеме с помощью встроенных розеток и проводов. Прочность и устойчивость достигается использованием многослойных современных материалов и изогнутой уравновешенной геометрии, соответствующей всем эргономическим правилам. Благодаря детальной проработке всех практических и стилевых нюансов такие виды подставок для телевизоров представляют собой комплексное и взвешенное решение.

Настенный модуль

homify ГостинаяМебель для медиа комнаты
homify

homify
homify
homify

Удобным и практичным видом подставок под телевизор являются различные модульные системы с настенным креплением. Такой вид подставок легко размещается на любой поверхности, устойчив и надежен. При этом благодаря различным вариантам дизайна настенного модуля такие подставки можно использовать и как самостоятельный элемент интерьера и создавая целостное решение для оформления медиа-зоны в комнате.

Различные виды оборудования медиа-зоны представлены в статье Дизайн ТВ-зоны гостиной – 10 ярких примеров.

Ретро-столик

homify ГостинаяМебель для медиа комнаты
homify

homify
homify
homify

И в современном минималистичном интерьере всегда найдется место функциональной ретро-стилистике.  Небольшая тумба-столик напоминает своим внешним видом еще об эпохе первых ламповых телевизоров и смотрится как некий оригинальный винтажный предмет из прошлого. Такой вид подставок под телевизор сочетает в себе настроения дизайна 60-х  годов 20 века  в виде  простых форм и лаконичности дизайна с современными технологиями обработки натуральных материалов. Практичность и  элегантность помогают с помощью таких предметов мебели,  украшая интерьер, решать вопросы размещения телевизора. 

Простой конструктивизм

John Lewis TV Stand DanLewisDesign ГостинаяМебель для медиа комнаты Стекло Черный
DanLewisDesign

John Lewis TV Stand

DanLewisDesign
DanLewisDesign
DanLewisDesign

Легкие, функциональные тумбы как вид подставок под телевизор позволяют элегантно и просто решить целый ряд вопросов и с размещением самого телевизора, и с оборудованием всей медиа-системы. Конструктивизм как нельзя лучше раскрывает все свои сильные стороны  и помогает при организации систем технических  устройств в интерьере. Каждый элемент такого вида подставок под телевизор четко направлен на решение практической задачи: размеры, формы, цвет, технические характеристики. Многофункциональность и продуманность подставки под телевизор в стиле конструктивизма поможет компактно разместить все необходимое.

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Бескомпромиссность классицизма

RICHMOND BY MARINER, MARINER MARINER ГостинаяМебель для медиа комнаты
MARINER

MARINER
MARINER
MARINER

Приверженцы классического стиля, естественно, не потерпят в своем интерьере вмешательства новинок модерна и минимализма. И будут вполне правы – любая классическая тумба достойно выполнит роль подставки под телевизор и совсем не обязательно менять весь интерьер гостиной с появлением в нем технических элементов. Если весь комплекс классического интерьера согласованно играет единую стройную композицию сдержанной роскоши, каждый элемент продуман до мелочей и составляет неразрывную цветовую и стилевую гармонию интерьера, то все остальные элементы современности, вынужденно появившиеся в этом пространстве, всегда подчинятся общей идее высокого стиля классики.

Нечто необычно деревянное

TYKO Kollektion, WHITEAOAK GROUP AG WHITEAOAK GROUP AG ГостинаяМебель для медиа комнаты
WHITEAOAK GROUP AG

WHITEAOAK GROUP AG
WHITEAOAK GROUP AG
WHITEAOAK GROUP AG

Такой необычный вид деревянных подставок под телевизор в рустикальном стиле своим оригинальным исполнением безусловно оживит и придаст особое звучание любому интерьеру. Неважно, будете вы использовать такой предмет мебели как яркий акцент в более традиционном интерьере или вся стилистика комнаты будет соответствовать настроению этого мощного стилистического аккорда. В любом случае, такой предмет, как вырубленная из древесины, массивная. грубая и элегантная одновременно, подставка под телевизор, одним своем присутствием изменит представление о характере интерьера и о привычных стилю бытовой электроники формах.

Сочетание рустикального стиля и современного hi-tech телевизоров, это самая неожиданная и от того безусловно яркая встреча двух противоположных энергий, насыщающая интерьер эмоциональной индивидуальностью.

Единое целое

Белый интерьер в стиле ар деко, pashchak design pashchak design Гостиная в стиле модерн
pashchak design

Белый интерьер в стиле ар деко

pashchak design
pashchak design
pashchak design

Решая вопрос размещения телевизора в интерьер помещения с помощью комплексных систем, можно при желании целостно встроить его в общую систему, как один из элементов. Оригинальная рама с телевизором в центре абсолютно меняет восприятие этого технического предмета в пространстве комнаты. Благодаря белым изогнутым линиям, разнообразию геометрических форм и декора эта подставка под телевизор преобразует его  в совершенно новый по эмоциональному ощущению предмет интерьера, и прямоугольник экрана напоминает уже скорее некий предмет искусства, картину, а не стандартную бытовую электро-технику.

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