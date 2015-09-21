Виды подставок для телевизоров

Хотим мы этого или нет, но такой предмет, как телевизор присутствует практически в каждом доме – в гостиной, в спальне, в детской, на кухне, в любой из этих комнат или даже во всех сразу. Поэтому проектируя обустройство пространства комнаты, нужно сразу задумываться о вопросе удобного расположения и сочетания телевизора с остальными предметами комнаты и стилем интерьера. Благодаря развитию технологий современное поколение телевизоров имеет достаточно компактные габариты. Это позволяет применять большее количество самых разных видов подставок для телевизоров, более гибко подстраивая его размещение под функциональные и стилевые особенности помещения.

Подставки под телевизор решают две задачи. Во-первых, различные виды подставок помогают осуществить установку телевизора в нужном месте комнаты с заданным углом обзора. Для этого могут быть использованы различные по сложности виды подставок - от обычных напольных, до сложных настенных и потолочных крепежных систем.

Кроме того, с помощью выбора нужного дизайна подставки под телевизор легко решается задача сочетания этого универсально-черного прямоугольника с любыми видами интерьерных стилей – от модерна до классики.