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11 проектов красивых деревянных лестниц

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
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Проект лестницы для загородного дома или дачи уже давно перестал быть чисто техническим и все чаще является эффектным декоративным акцентом в дизайне интерьера. 11 лестниц, которые мы собрали для вас в этой статье, призваны доказать, что и древесина в своем натуральном виде может быть безумно эстетичной и привлекательной.

Также напоминаем вам, что деревянные лестницы идеально подходят в такие стили оформления, как шале, кантри, рустик, эко-модерн и эко-минимализм, в классические стили (ар-нуво, например), лофт, индастриал, средиземноморский, прованс и американский винтаж. Казалось бы, практически в любом из стилей они будут смотреться органично!

​Американская легкая классика

I NEUTRI PERFETTI, Melissa Giacchi Architetto d'Interni Melissa Giacchi Architetto d'Interni Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Melissa Giacchi Architetto d&#39;Interni

Melissa Giacchi Architetto d'Interni
Melissa Giacchi Architetto d&#39;Interni
Melissa Giacchi Architetto d'Interni

Эта шикарная лестница в холле, выполненном в американском стиле транситионал, выглядит просто волшебно и очень современно! Сочетая изысканную классику и модерн, этот интерьер просто идеально подходит для семейной жизни.

​Итальянское шале

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

Этот потрясающий проект шале от итальянской фирмы ARCHSTUDIODESIGN выглядит очень люксово. Комбинируя простую деревянную лестницу со стеклянными перилами в стиле минимализм, можно добиться многого!

​Традиционный вариант

​ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В ПОДМОСКОВЬЕ, OwnHome OwnHome Коридор, прихожая и лестница в рустикальном стиле
OwnHome

​ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В ПОДМОСКОВЬЕ

OwnHome
OwnHome
OwnHome

Еще одна удивительная лестница имеет резные деревянные экраны с орнаментом в традиционном интерьере с этническими акцентами. Данная лестница является частью проекта от студии OWNHOME в Подмосковье.

​Деревянный минимализм

Sky Apartment, PLANAIR ® PLANAIR ® Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
PLANAIR ®

PLANAIR ®
PLANAIR ®
PLANAIR ®

Еще один потрясающий проект деревянной лестницы выполнен в стиле минимализм. Посмотрите, как красиво сочетаются ступени, иногда составленные из двух досок, а также подступенки большой ширины.

​Лестница в стиле рустик для дачи

RECUPERO RUDERE CAMPESTRE, RI-NOVO RI-NOVO Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

Интересная идея винтовой лестницы с опорой на одном столбе и креплением именно на него ступеней (а также, на легкий металлический каркас по кругу) очень интересна, как возможность создать лестницу своими руками! Данный проект реализовали настоящие мастера из фирмы RI-NOVO, занимающиеся эко-дизайном и производством эко-мебели в Италии. 

​Комбинация материалов

NUOVA VITA ECOSOSTENIBILE, Studio Architettura x Sostenibilità Studio Architettura x Sostenibilità Столовая комната в стиле модерн
Studio Architettura x Sostenibilità

Studio Architettura x Sostenibilità
Studio Architettura x Sostenibilità
Studio Architettura x Sostenibilità

Еще одна интересная идея, связанная именно с конструктивной особенностью лестницы, связана с комбинированием материалов. Часть ее сделана из металла и часть – из древесины, что выглядит очень современно.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Лестница с сюрпризом

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Стильный проект лестницы в скандинавском стиле тоже выполнен из дерева и при этом является еще и… гардеробной! Здесь уместились аксессуары и текстиль для ванной, пылесос, а несколько ящиков оставлено для сезонной одежды.

​Лестница в брутальном интерьере

Reforma integral de vivienda, Indire Reformas S.L. Indire Reformas S.L. Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Indire Reformas S.L.

Indire Reformas S.L.
Indire Reformas S.L.
Indire Reformas S.L.

Такие стили, как лофт, индастриал и американский винтаж отлично относятся к дополнениям из натурального дерева. Как и в любом проекте лестницы, главное -  правильно подобрать масштаб пролетов, перил, ширины и высоты ступеней, чтобы все смотрелось соразмерно друг другу и гармонично с интерьером.

​Деревянная лестница в стиле прованс

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

В стиле легкой классики, транситионал, традиционном американском, шебби-шике и провансе деревянная лестница практически обязательна! Обычно вся она красится в белый, а выполняется в традиционном европейском стиле – со ступенями, слегка (на 1 см), нависающими над подступенками, с резными деревянными балясинами (миниатюрными декоративными колоннами). Балюстрада на втором этаже выглядит так же, а нижний подступенок и ступень могут быть радиусными (округленными на углу).

​Чистый брутализм

Chalet, RI-NOVO RI-NOVO Коридор, прихожая и лестница в рустикальном стиле
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

Интересный вариант деревянной лестницы в этом проекте выполнен, казалось бы, на основе деревянного столба. На самом деле внутри него мы найдем металлическую конструкцию, которая была врезана в него, и теперь именно на ней закреплены ступени. Отличить такую конструкцию от той, что мы показали в начале статьи, основанную на столбе, просто – в первом типе мы найдем шунты, в этом же – их нет, так как ступени держатся на внутренней металлической основе.

​Деревянная лестница своими руками

Fig Tree Cottage, CCD Architects CCD Architects Коридор, прихожая и лестница в рустикальном стиле
CCD Architects

Fig Tree Cottage

CCD Architects
CCD Architects
CCD Architects

Чтобы создать лестницу своими руками, для начала нужно выучить главные термины. Все знают что такое ступень, но не все – что ее продолжение в вертикальном виде называется подступенок. Балясины – опорные части для перил (поручней), которые сами стоят на тетиве (косоуре). Площадка – территория между двумя пролетами, а на столбиках вы иногда найдете шары. 

Косоур – самая сложная часть лестницы, ведь именно она во многом определяет ее вид – ширину и длину ступеней, основание для балясин и поручней. Удобный наклон для косоура – 60 градусов от пола, высота подступенка – 15 см, глубину и ширину ступени (а также их количество) лучше определять самостоятельно, под вашу высоту потолка.

Для тех, кто ищет гармонии:

— Шикарные ванные комнаты в стиле SPA;

— Кухни мечты: найди свою.

Objet élevé, Studio Mieke Meijer Studio Mieke Meijer Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
Studio Mieke Meijer

Studio Mieke Meijer
Studio Mieke Meijer
Studio Mieke Meijer

Objet élevé, Studio Mieke Meijer Studio Mieke Meijer Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
Studio Mieke Meijer

Studio Mieke Meijer
Studio Mieke Meijer
Studio Mieke Meijer

Objet élevé, Studio Mieke Meijer Studio Mieke Meijer Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
Studio Mieke Meijer

Studio Mieke Meijer
Studio Mieke Meijer
Studio Mieke Meijer

Objet élevé, Studio Mieke Meijer Studio Mieke Meijer Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
Studio Mieke Meijer

Studio Mieke Meijer
Studio Mieke Meijer
Studio Mieke Meijer
Дом-сказка в стиле модерн
А вам какой тип деревянной лестницы или стиль нравится больше всего?

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