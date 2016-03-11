11 проектов красивых деревянных лестниц

Проект лестницы для загородного дома или дачи уже давно перестал быть чисто техническим и все чаще является эффектным декоративным акцентом в дизайне интерьера. 11 лестниц, которые мы собрали для вас в этой статье, призваны доказать, что и древесина в своем натуральном виде может быть безумно эстетичной и привлекательной.

Также напоминаем вам, что деревянные лестницы идеально подходят в такие стили оформления, как шале, кантри, рустик, эко-модерн и эко-минимализм, в классические стили (ар-нуво, например), лофт, индастриал, средиземноморский, прованс и американский винтаж. Казалось бы, практически в любом из стилей они будут смотреться органично!