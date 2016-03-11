11 проектов красивых деревянных лестниц

Проект лестницы для загородного дома или дачи уже давно перестал быть чисто техническим и все чаще является эффектным декоративным акцентом в дизайне интерьера. 11 лестниц, которые мы собрали для вас в этой статье, призваны доказать, что и древесина в своем натуральном виде может быть безумно эстетичной и привлекательной.
Также напоминаем вам, что деревянные лестницы идеально подходят в такие стили оформления, как шале, кантри, рустик, эко-модерн и эко-минимализм, в классические стили (ар-нуво, например), лофт, индастриал, средиземноморский, прованс и американский винтаж. Казалось бы, практически в любом из стилей они будут смотреться органично!
Эта шикарная лестница в холле, выполненном в американском стиле транситионал, выглядит просто волшебно и очень современно! Сочетая изысканную классику и модерн, этот интерьер просто идеально подходит для семейной жизни.
Этот потрясающий проект шале от итальянской фирмы ARCHSTUDIODESIGN выглядит очень люксово. Комбинируя простую деревянную лестницу со стеклянными перилами в стиле минимализм, можно добиться многого!
Еще одна удивительная лестница имеет резные деревянные экраны с орнаментом в традиционном интерьере с этническими акцентами. Данная лестница является частью проекта от студии OWNHOME в Подмосковье.
Еще один потрясающий проект деревянной лестницы выполнен в стиле минимализм. Посмотрите, как красиво сочетаются ступени, иногда составленные из двух досок, а также подступенки большой ширины.
Интересная идея винтовой лестницы с опорой на одном столбе и креплением именно на него ступеней (а также, на легкий металлический каркас по кругу) очень интересна, как возможность создать лестницу своими руками! Данный проект реализовали настоящие мастера из фирмы RI-NOVO, занимающиеся эко-дизайном и производством эко-мебели в Италии.
Еще одна интересная идея, связанная именно с конструктивной особенностью лестницы, связана с комбинированием материалов. Часть ее сделана из металла и часть – из древесины, что выглядит очень современно.
Стильный проект лестницы в скандинавском стиле тоже выполнен из дерева и при этом является еще и… гардеробной! Здесь уместились аксессуары и текстиль для ванной, пылесос, а несколько ящиков оставлено для сезонной одежды.
Такие стили, как лофт, индастриал и американский винтаж отлично относятся к дополнениям из натурального дерева. Как и в любом проекте лестницы, главное - правильно подобрать масштаб пролетов, перил, ширины и высоты ступеней, чтобы все смотрелось соразмерно друг другу и гармонично с интерьером.
В стиле легкой классики, транситионал, традиционном американском, шебби-шике и провансе деревянная лестница практически обязательна! Обычно вся она красится в белый, а выполняется в традиционном европейском стиле – со ступенями, слегка (на 1 см), нависающими над подступенками, с резными деревянными балясинами (миниатюрными декоративными колоннами). Балюстрада на втором этаже выглядит так же, а нижний подступенок и ступень могут быть радиусными (округленными на углу).
Интересный вариант деревянной лестницы в этом проекте выполнен, казалось бы, на основе деревянного столба. На самом деле внутри него мы найдем металлическую конструкцию, которая была врезана в него, и теперь именно на ней закреплены ступени. Отличить такую конструкцию от той, что мы показали в начале статьи, основанную на столбе, просто – в первом типе мы найдем шунты, в этом же – их нет, так как ступени держатся на внутренней металлической основе.
Чтобы создать лестницу своими руками, для начала нужно выучить главные термины. Все знают что такое ступень, но не все – что ее продолжение в вертикальном виде называется подступенок. Балясины – опорные части для перил (поручней), которые сами стоят на тетиве (косоуре). Площадка – территория между двумя пролетами, а на столбиках вы иногда найдете шары.
Косоур – самая сложная часть лестницы, ведь именно она во многом определяет ее вид – ширину и длину ступеней, основание для балясин и поручней. Удобный наклон для косоура – 60 градусов от пола, высота подступенка – 15 см, глубину и ширину ступени (а также их количество) лучше определять самостоятельно, под вашу высоту потолка.
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