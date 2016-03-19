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​Дача в стиле шале за 1,5 млн. рублей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
chalet modello lori 19 , CasediLegnoSr CasediLegnoSr Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
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Кто не мечтает о красивой традиционной даче и при этом только что построенной? Такая идеальная картинка – настоящая услада воображению! На homify мы стараемся публиковать больше вариантов для тех, кто ищет проекты дачных домов или просто маленьких коттеджей. Один из них представлен в этой статье и выполнен в стиле шале. Название «Лори» ему дали в авторской фирме CASEDILEGNOSR за его сходство с милым зверьком.

Стиль шале в принципе достаточно легко воплотить на собственной даче – любой брус, сайдинг естественных тонов (кофейных, древесных), блокхаус или горизонтальная вагонка являются прекрасной для этого основой. Главное – это декорирование окон с помощью декоративных ставней и контейнеров с цветами, что делает дом оформленным именно в стиле шале. Еще одна особенность – балкончики и террасы с декоративными деревянными экранами, потрясающим образом дополняющие общий образ.

​Дизайн экстерьера

chalet modello lori 19 , CasediLegnoSr CasediLegnoSr Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
CasediLegnoSr

CasediLegnoSr
CasediLegnoSr
CasediLegnoSr

Модель «Лори» является сборной, что помогает реализовать мечту об идеальной даче в течение 2-3 недель после покупки. Домик привозится на участок и собирается на месте, ставится на фундамент и подключается к коммуникациям.

​Планировка

chalet modello lori 19 , CasediLegnoSr CasediLegnoSr Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
CasediLegnoSr

CasediLegnoSr
CasediLegnoSr
CasediLegnoSr

На первом этаже мы найдем маленький санузел с душевой и кухню-гостиную, а на втором – 2 спальни . Всего в доме может переночевать с удобством 6 взрослых и 2 маленьких ребенка. Общая площадь шале в два уровня – 72 квадратных метра. Для такого домика вам нужна площадка 6x6 метров.

​Цена шале

chalet modello lori 19 , CasediLegnoSr CasediLegnoSr Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
CasediLegnoSr

CasediLegnoSr
CasediLegnoSr
CasediLegnoSr

В продаже имеются различные конфигурации с различной толщиной стен. Самый дешевый «Лори» стоит 18.500 евро. В эту цену входят стены с окнами и дверьми, кровля, окна с оформлением, маленькая терраса (на выбор – угловая или традиционная).

Дополнительно оплачивается изоляции крыши, стен и пола (утепление) по 1000-3000 евро за каждый модуль, сбор на участке и транспортировка. Вы можете собрать и привести дом и сами. Также вам нужно будет подключить в дому электричество и септик.

Шале Лори и его преимущества

chalet modello lori 19 , CasediLegnoSr CasediLegnoSr Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
CasediLegnoSr

CasediLegnoSr
CasediLegnoSr
CasediLegnoSr

В итоге вы получаете симпатичный и стильный домик, с небольшой и уютной гостиной, кухней, лестницами, двумя спальнями на втором этаже и душевой комнатой – на первом. Дополнительную столовую и игровую зону можно устроить на террасе, установить там мангал, а также заняться ландшафтным дизайном.

Плюсы такой покупки очевидны – вы можете практически полностью освободить себя от работы по строительству, которая требует не просто стратегических и практических навыков, но и опыта, которого иногда не хватает. Вы получите теплый домик, без ошибок в конструкции, без не эстетичных элементов, со стилизованным оформлением шале и удобный для жизни.

​Дизайн интерьера

chalet modello lori 19 , CasediLegnoSr CasediLegnoSr Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
CasediLegnoSr

CasediLegnoSr
CasediLegnoSr
CasediLegnoSr

Если говорить о полноценной даче, то вам также понадобится подключиться к электроснабжению и септику или создать данные системы самостоятельно. Также желательно брать модели с утеплением, а для круглогодичного проживания стоит поставить тепловой насос.

Тем, кто планирует постройку или модернизацию дачи, мы также хотим посоветовать обратиться к тренду мульти- и многоуровневых террас, а также узнать больше о таких интересных вещах, как ландшафтный бассейн, декоративный водоем, зона барбекю с мангалом, патио, зимний сад.

Больше о ландшафтном дизайне вы можете узнать здесь. О том, что можно построить на даче своими руками здесь

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