​Дача в стиле шале за 1,5 млн. рублей

Кто не мечтает о красивой традиционной даче и при этом только что построенной? Такая идеальная картинка – настоящая услада воображению! На homify мы стараемся публиковать больше вариантов для тех, кто ищет проекты дачных домов или просто маленьких коттеджей. Один из них представлен в этой статье и выполнен в стиле шале. Название «Лори» ему дали в авторской фирме CASEDILEGNOSR за его сходство с милым зверьком.

Стиль шале в принципе достаточно легко воплотить на собственной даче – любой брус, сайдинг естественных тонов (кофейных, древесных), блокхаус или горизонтальная вагонка являются прекрасной для этого основой. Главное – это декорирование окон с помощью декоративных ставней и контейнеров с цветами, что делает дом оформленным именно в стиле шале. Еще одна особенность – балкончики и террасы с декоративными деревянными экранами, потрясающим образом дополняющие общий образ.