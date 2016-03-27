Как получить экологичный интерьер?

Для дома недостаточно, чтобы он был просто красивым жилым помещением, изготовленным, к примеру, из раствора и кирпича. Он должен соответствовать принципам здорового образа жизни. Это значит, что используемые материалы для строительства дома, краски, мебель, декоративные элементы не должны отрицательно влиять на ваше здоровье, отравлять воздух, которым вы дышите в помещении.

Экологичное строительство дома означает использование нетоксичных, не аллергенных, не канцерогенных и насколько возможно экологичных материалов и веществ. Это поможет не только продлить свою жизнь, но и повысить физическую и умственную работоспособность. В особенности вы нуждаетесь в таком доме, если у вас есть дети, пожилые члены семьи, домашние животные. Итак, в этой статье вы узнаете, на что нужно обратить внимание, чтобы сделать дом более здоровым и экологичным, наполненным хорошей энергией.