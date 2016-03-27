Как получить экологичный интерьер?

Для дома недостаточно, чтобы он был просто красивым жилым помещением, изготовленным, к примеру, из раствора и кирпича. Он должен соответствовать принципам здорового образа жизни. Это значит, что используемые материалы для строительства дома, краски, мебель, декоративные элементы не должны отрицательно влиять на ваше здоровье, отравлять воздух, которым вы дышите в помещении.
Экологичное строительство дома означает использование нетоксичных, не аллергенных, не канцерогенных и насколько возможно экологичных материалов и веществ. Это поможет не только продлить свою жизнь, но и повысить физическую и умственную работоспособность. В особенности вы нуждаетесь в таком доме, если у вас есть дети, пожилые члены семьи, домашние животные. Итак, в этой статье вы узнаете, на что нужно обратить внимание, чтобы сделать дом более здоровым и экологичным, наполненным хорошей энергией.
Можно подчеркнуть, что полы представляют собой большую часть вашего дома. Поэтому важно рассмотреть все плюсы и минусы материала, который вы используете или будете использовать в качестве напольного покрытия. Ковры могут привлечь грязь и аллергены, которые негативно влияют на больных астмой. Они еще могут содержать химические вещества, которые загрязняют воздух внутри дома. Некоторые материалы для отделки пола также могут представлять эту же проблему.
В качестве хорошей альтернативы, вы можете найти покрытие для пола с низким содержанием ЛОС, ковер с сертификатом, который указывает, что он экологически чист. Ковры, изготовленные из натуральных волокон, таких как хлопок, джут, шерсть, лен, кокосовое волокно также являются хорошими вариантами. Для напольных покрытий вы можете еще выбрать такие материалы, как дерево, пробка, бамбук, натуральный линолеум или даже бетон. Кроме того, попробуйте использовать с низким содержанием ЛОС или вообще без них материалы для финишной отделки, клеи и герметики.
Гипс, как вы знаете, широко используется в качестве защитного и декоративного покрытия для стен и потолков. Этот материал легкий, прочный, огнестойкий и может быть отлит в любую форму. Обратите внимание на эти великолепные потолочные украшения, изображенные выше, вот как могут быть реализованы возможности гипса. Кроме того, он не дает усадки при установке, а также обеспечивает прочную основу для настенных красок.
Но имейте в виду, что акриловые или силиконовые гипсовые материалы не пропускают воздух, они вредны. Таким образом, вы можете выбрать из экологически чистых вариантов, таких как гипсовая штукатурка, известковая штукатурка, гипс, цемент и глиняная штукатурка. Они легкодоступны, дышащие, не выделяют вредных химических паров.
Помимо экологически чистых штукатурок, краски или лаки для стен и потолков также следует выбирать с осторожностью. Выберите краски, которые имеют либо низкое содержание летучих органических соединений, либо полностью они отсутствуют, чтобы избежать вдыхания вредных паров. Хорошая новость заключается в том, что такие варианты в настоящее время доступны в бесчисленных оттенках и текстурах. Так что в любом случае вам не придется идти на компромисс с эстетикой вашего места жительства.
Некоторые из красок с низким или нулевым содержанием ЛОС могут также содержать антимикробные компоненты, которые могут эффективно подавлять рост плесени. В случае если вам не нужно обильное разнообразие в цветах, то вашим идеальным выбором могут стать органические краски. Они состоят из биоразлагаемых ингредиентов, таких как минералы и белки молока, это может придать вашим стенам более классический, традиционный вид.
Солома является не только экологичной и устойчивой формой тепло- и звукоизоляции; она недорогая, легкодоступная, огнезащитная. Вам нужно только убедиться, что уровень влажности сведен к минимуму, чтобы солома не отсырела. Другие варианты естественной изоляции включают овечью шерсть, поленья, древесные волокна и целлюлозу, изготовленную из переработанной газеты. Они являются дышащими материалами, могут снизить уровень конденсации и значительно улучшить качество воздуха в помещении. Кроме того, природные изоляционные материалы легко разлагаются, и они не создают ненужную мусорную свалку.
Есть специальные организации, которые сертифицируют материалы на качество. Если они являются экологически чистыми, то получают соответствующий сертификат. Так что всякий раз, когда вы покупаете штукатурки, краски, утеплительные материалы или покрытия для пола, убедитесь, что они имеют сертификат или специальное обозначение, которые свидетельствуют об их качестве. Вы также можете обратиться к поставщику или производителю, чтобы получить подробный состав каждого товара, узнать его возможное негативное влияние.
Ваша мебель и предметы декора также должны быть экологичными. Таким образом, для мягкой мебели вы можете выбрать диваны, которые покрыты органическими тканями и набиты натуральным материалом. Можно купить деревянную мебель с соответствующими сертификатами.
Матрасы могут быть сделаны из органической шерсти, хлопка или натурального латекса. Украсьте ваш интерьер артефактами, вырезанными из дерева, металла, раковин, бамбука и других природных элементов. Избегайте надувной мебели, виниловых покрытий или искусственной кожи, так как они могут содержать вредные ПВХ. Мебель из древесноволокнистых плит, фанеры или ДСП могут также содержать формальдегидовые клеи. Держитесь подальше от обивок, которые помечены как грязеотталкивающие.
Таким образом, путь к здоровому образу жизни не так уж труден в конце концов, не так ли? Просто нужно знать о возможных альтернативных вариантах материалов. Вы можете дополнительно проконсультироваться с дизайнером интерьера, чтобы подобрать для своего дома наиболее подходящие материалы.