Kакой тип пристройки подойдет моему дому?

Если же вы любите посиделки с семьей или друзьями за столом на свежем воздухе, то ваc наверняка посещали мысли о террасе. Прокручивая в голове всевозможные варианты, возникает вопрос: как пристроить к дому террасу так, чтобы она органично вписалась в общий вид дома и ландшафт, а также была удобной, практичной и стала любимым местом для отдыха всей семьи?

Если не привязывать расположение террасы к входной двери, ее можно обустроить со стороны кухни или гостиной и оборудовать выход из этих помещений прямиком на террасу. Так будет удобно выносить блюда с едой и приглашать гостей к отдыху на лоне природы.

Чтобы скрыть террасу от взглядов прохожих, ее располагают с обратной стороны дома, т.е. выходящей на сад. Весной и летом благоухание деревьев, шум листвы и «цвериньканье» насекомых убаюкают и создадут благоприятные условия для полноценного отдыха от городской суеты.

В северных регионах террасу лучше располагать с южной стороны дома, оборудовав ее крышей или навесом для защиты от палящего солнца и дождя. Можно также просто затенить ее высокими раскидистыми деревьями. В южных регионах с жарким климатом террасу для отдыха делают с восточной и даже с северной стороны дома в абсолютной тени.

Если вы планируете построить открытую террасу, то разрешительные документы не нужны. По закону для такой террасы даже не обязателен фундамент, так как она считается временным сооружением.