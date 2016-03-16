Kакой тип пристройки подойдет моему дому?

Всё переменчиво в этом мире, наши представления об окружающей нас действительности в том числе. И то, что казалось вчера ещё достаточным и удовлетворяющим всем нашим представлениям о жилье, например, сегодня по нашему пониманию или в силу действительно изменившихся обстоятельств оказывается недостаточным, тесным, малым по площади. Что же можно предпринять в этом случае, если нет возможности построить новый дом? Посоветовать можно одно — расширить полезную площадь жилища, сделав пристройку.
Пристройка — это расширение пространства вашего дома. Что же можно разместить на этих вновь появившихся квадратных метрах? Вариантов здесь великое множество. Всё зависит от ваших потребностей, желания или необходимости.
Для защиты входящего человека на дверной площадке загородного дома можно выполнить крытое крыльцо. Фото многочисленных вариантов говорят о возможности подойти к дизайну с большой долей фантазии. Крыша навеса над крыльцом может сыграть роль экстравагантного аксессуара или стать завершающей изюминкой на фасаде загородного дома.
Очень часто крытое крыльцо сделать нельзя, так как площадка перед входом попадает под общий выносной край кровли, или над входом располагается балкон. Красивый навес устраивают, когда вход в дом расположен с боковой стороны частного дома. В некоторых случаях самостоятельная кровля над крыльцом может быть расширена до пределов навеса автомобильной стоянки перед домом или небольшого уютного места отдыха.
Некуда расширяться? Выход один – строить вверх. Так вы увеличите площадь дома, не уменьшая размера участка.
Для того, чтобы сделать мансарду ширина дома должна быть не менее 4м.80см.. Высота мансардной комнаты – не менее 2м.20см., а ширина ' не менее 2м.40см.. Но при этом нужно заметить, что возможны разные варианты. Все зависит от вашей фантазии, пожеланий и возможностей. В мансарде можно устроить кабинет, спальню, игровую и даже уютный зимний сад.
Обычно объем мансарды меньше, обычной комнаты кубической формы, такой же по площади, поэтому при обустройстве мансардного интерьера желательно придерживаться определенных правил. Чтобы визуально увеличить пространство, выбирая цветовую гамму для мансардной комнаты, лучше отдать предпочтение светлым оттенкам. Если наклонные стены слишком тяжеловесны, для создания приятной солнечной атмосферы можно окрасить их в бежевые или золотисто-охристые тона. Этот прием позволит зрительно облегчить пространство. Для этой цели также подойдут любые теплые пастельные цвета. Тщательно продуманная мебелировка и правильное освещение чудесным образом могут преобразить мансардное помещение.
Если же вы любите посиделки с семьей или друзьями за столом на свежем воздухе, то ваc наверняка посещали мысли о террасе. Прокручивая в голове всевозможные варианты, возникает вопрос: как пристроить к дому террасу так, чтобы она органично вписалась в общий вид дома и ландшафт, а также была удобной, практичной и стала любимым местом для отдыха всей семьи?
Если не привязывать расположение террасы к входной двери, ее можно обустроить со стороны кухни или гостиной и оборудовать выход из этих помещений прямиком на террасу. Так будет удобно выносить блюда с едой и приглашать гостей к отдыху на лоне природы.
Чтобы скрыть террасу от взглядов прохожих, ее располагают с обратной стороны дома, т.е. выходящей на сад. Весной и летом благоухание деревьев, шум листвы и «цвериньканье» насекомых убаюкают и создадут благоприятные условия для полноценного отдыха от городской суеты.
В северных регионах террасу лучше располагать с южной стороны дома, оборудовав ее крышей или навесом для защиты от палящего солнца и дождя. Можно также просто затенить ее высокими раскидистыми деревьями. В южных регионах с жарким климатом террасу для отдыха делают с восточной и даже с северной стороны дома в абсолютной тени.
Если вы планируете построить открытую террасу, то разрешительные документы не нужны. По закону для такой террасы даже не обязателен фундамент, так как она считается временным сооружением.
Конечно, в идеале пристройка выглядит так, будто она была задумана изначально и является неотъемлемой частью здания. Но часто бывает, что основное строение достаточно старое или выполнено из материалов, которые домовладелец не хочет использовать и пристраивание дополнительного помещения не может быть произведено гармонично и в соответствии с особенностями фасада домовладения.
В таком случае можно применить кардинально противоположный прием и организовать пристройку, которая станет центром фокусировки внимания экстерьера всего здания, будет выделяться оригинальностью конструкции или отделки, возможно даже отличаться по стилистике и способу исполнения, как, например эта гостиная.
Дополнительное пространство больше похоже на застекленную веранду, оно буквально залито естественным освещением. Иметь на заднем дворе такое оригинальное строение, выходящее в аккуратно спланированный и организованный садово-парковый ансамбль – большое удовольствие.
Eсли жарким летом необходимость готовить становится для вас сущим наказанием, то вам понравится идея пристройки летней кухни. Это идеальное место для посиделок в теплое время года. Сюда можно прийти утром, чтобы спокойно посидеть на веранде за чашечкой кофе. Здесь собирается компания для барбекю. Тут вы можете спокойно развернуться со своими банками и крышками во время заготовочной страды. Поэтому строительство такой кухни – это всегда разумное начинание, если конечно, его делает возможным площадь участка.
Конструкция летней кухни может быть легкой, открытой со всех или с нескольких сторон. При этом важно продумать защиту от непогоды. Крыша или навес защитят от дождя, а съемные перегородки из стекла или дерева, раздвижные конструкции или роль-шторы – спасут от ветра. Благодаря этому вы сможете обедать и готовить пищу даже во время плохой погоды.
Cегодня не популярны как высокие коттеджи, так и коттеджи с цоколем: гараж сегодня стараются размещать на уровне первого этажа. Поэтому пристройка гаража к загородному дому пользуется большим спросом у «реконструкторов» жилья.
Пристраивать гараж к существующим строениям разрешается в том случае, если ближайшие оконные и дверные проемы находятся на расстоянии не менее чем 2,5 м от гаража по горизонтали и не менее 2 м от конька гаражной крыши. Боксы для мотоциклов, построенные из сгораемого материала, должны находиться не ближе 5 м от окон, дверей или сгораемых стен соседнего здания.
Готовя место для будущего гаража, обратите внимание на близлежащие подъездные пути. Въезд в гараж расположите с учетом удобства маневрирования. Непременно ознакомьтесь и со схемой расположения центральных коммуникаций: газопровода, водопровода, канализации и электроснабжения.
Перед началом работ определите, на сколько машин вы собираетесь строить гараж и каковы должны быть его размеры. А расчеты просты: по стандарту внутренние размеры гаража, рекомендуемые на один автомобиль, 3,5x5,2 м.
Прежде всего, необходимо заложить фундамент будущей пристройки, который будет практически прилегать к основному. Параметры фундамента рассчитываются, исходя из размеров пристройки. Hаиболее распространённым и надёжным фундаментом для таких целей будет ленточный.
Для непосредственной связи пристройки с домом применяется усадочный деформационный шов, располагающийся между пристройкой и основным зданием. Это означает, что пристройка будет выполнена в виде самостоятельного строения, а шов выступать в качестве изолятора и препятствовать разрыву одновременно. Толщина деформационного шва может значительно варьироваться – всё зависит от того, насколько близко пристройка расположена к дому.
Итак, на семейном совете решено расширить жилую площадь и возвести пристройку к основному строению. Однако, чтобы потом, по завершении строительства, не пришлось бегать по судам и доказывать своё право собственности на это строение и законность его возведения, следует действовать в соответствии с установленным законом порядком. А это значит, что вам нужно в местном органе власти получить разрешение на возведение пристроя и обратиться в лицензированную проектную организацию для разработки соответствующего проекта и определения вида материалов для проведения работ.
Здесь же вынесут решение о водо- и электроснабжении будущего объекта. Далее идёт согласование задуманного строительства с надзорными органами и городским управлением архитектуры. Вот после этих мероприятий можно приступать к строительству. По их завершению проверку проводят надзорные органы, лишь после их вердикта о признании объекта отвечающим всем нормам, собственник получает акт ввода строения в эксплуатацию. А это означает, что можно регистрировать пристройку в Регистрационной палате.