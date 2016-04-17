Проекты домов в классическом стиле

Насколько очаровательной бывает классика, знают все. Роскошь, проникающая глубоко в наше сердце и оставляющая там исключительно приятные воспоминания, определяет топовые модные позиции этого стиля в архитектуре и дизайне интерьера.
Сегодня мы предлагаем вам ознакомиться с потрясающими классическими виллами, коттеджами и и домами, от самых амбициозных до вполне доступных, чтобы убедиться в том, что греческие колонны, изысканная отделка и другие элегантные детали – это как раз то, что вам нужно.
Этот красивый коттедж имеет узнаваемое очарование Прибалтики – фиолетовые и шоколадные оттенки во внешнем облике, компактный внешний вид с ощущением сказочного европейского домика. В нем есть то, что идеально подходит для семьи, ищущей уюта и тепла даже в центре города – планировка, позволяющая ощущать себя в новом доме владельцами аристократичного особняка.
Разве есть на свете море, более популярное, чем Средиземное? О нем говорят, снимают фильмы, пишут сценарии и ставят пьесы. В нем есть очарование как жаркого тропического мира, так и европейской изысканности и буржуазности. Поэтому оно так часто является отражением нашей мечты о шикарной жизни на берегу, в окружении пальм и роскошных цветов.
Эта невероятная вилла оформлена в испанском колониальном стиле. Таких изысканных бриллиантов много на территории современных штатов Калифорния, Аризона и других. В ней удивительным образом сочетаются бурная динамика колонизации, основательность католической традиции и голливудский размах!
Эта удивительная португальская вилла – предел мечты многих из нас, кто стремится к жизни в теплом климате, недалеко от моря и с собственным бассейном в тропическом саду. Основные классические элементы в дизайне экстерьера – колонны, декоративные наличники для окон, распашные двери с расстекловкой и выходом на террасы, а также красивые декоративные карнизы, двойным форматом реализованные в верхней части фасада.
Плавные линии, элементы декора с обликом нежно льющейся сгущенки, элегантный силуэт и особенно шикарная и эффектная отделка – все это характерные признаки стиля ар-нуво в архитектуре и дизайне интерьера. Внутри дома в таком стиле мы обнаружим слегка готичный кабинет с отделкой деревом, витражи на окнах, мебель из ценных пород дерева, лестницу с перилами с растительным узором, которая поразит ваше воображение, и древесину теплых, медовых оттенков.
Данный стиль зародился во Франции в начале 20-ого века. Параллельная система названий определяет данный стиль как «модерн», а современный стиль с прямыми линиями и простыми формами – как «модернизм».
Регион Тоскана в Италии славится на весь мир исторической насыщенностью и удивительными архитектурными достопримечательностями. Тоскана – родина многих направлений итальянских школ живописи и архитектуры, а целых шесть городов из региона вошли в список ЮНЕСКО. Здесь каждое здание, каждая улочка, показывает, что вы находитесь именно в удивительной стране Италии.
Тосканские виллы обычно имеют отделку камнем или штукатурку охристых оттенков. Но главное – они вытянуты фасадами вверх, имеют узкие и высокие окна, часто – арочные проходы и балюстрады, доставшиеся стилю от арабской культуры, и арочные своды для окон.
А это – потрясающая вилла с шикарными балюстрадами на террасе и балконе, нежной отделкой цвета желтого сорбета, декоративным рустом и окнами с изысканной классической расстекловкой. На такой вилле ощущаешь себя, как на французской Ривьере – счастливым, сильным и невероятно наполненным жизнью!
На всей территории США вы найдете несколько десятков стилей частной архитектуры. Часто в них смешиваются английские и французские, испанские и французские, голландские и английские и даже французские и гаитянские традиции.
Среди популярных классических стилей в США мы можем выделить георгианский, викторианскую линейку, стиль греческого возрождения и другие.
Даже небольшой коттедж может быть оформлен в столь изысканном стиле, как ар-нуво. Специалисты homify имеют огромный опыт в проектировании небольших домов, которые смотрятся не менее роскошно, чем особняки.
Дом, похожий на средневековый замок тоже может быть вашей мечтой! Если вам хочется ходить по просторным залам с темно-ореховым паркетом, прогуливаться по библиотеке с двухуровневыми стеллажами и иметь отдельную каминную комнату, подумайте над таким вариантом!
Этот шикарный особняк в Великобритании – гордость не только семьи владельцев, но и всей улицы. Построенный до 1900 года он смотрится величественно даже сейчас.
Этот стильный дом в Сочи является прекраснейшим примером реализации классического экстерьера в современном коттедже. Современные планировки и остекление здесь являются основой, тогда как изысканная отделка и роскошные интерьеры с шиком дополняют ее.
Этот красивый коттедж построен на нестандартном участке и имеет сад, который подчеркивает его аристократичность. Полукруглые эркеры, башенка над ними и арочные окна придают проекту особенное очарование.
В Великобритании и США викторианский стиль, а также его разновидности могут по праву считаться самым ярким архитектурным наследием этого тысячелетия. В нем есть современная компактность, четкие формы, витиеватый декор с присущей ему характерной изысканностью, а также ощущение аристократичной Европы, которое перешло даже через океан.
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