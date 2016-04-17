Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Проекты домов в классическом стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом в Пестово, Вадим Бычков Вадим Бычков Дома в классическом стиле
Loading admin actions …

Насколько очаровательной бывает классика, знают все. Роскошь, проникающая глубоко в наше сердце и оставляющая там исключительно приятные воспоминания, определяет топовые модные позиции этого стиля в архитектуре и дизайне интерьера.

Сегодня мы предлагаем вам ознакомиться с потрясающими классическими виллами, коттеджами и и домами, от самых амбициозных до вполне доступных, чтобы убедиться в том, что греческие колонны, изысканная отделка и другие элегантные детали – это как раз то, что вам нужно.

​Калининградская мечта

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Дома в классическом стиле
AGRAFFE design

Дом в г.Калининграде

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Этот красивый коттедж имеет узнаваемое очарование Прибалтики – фиолетовые и шоколадные оттенки во внешнем облике, компактный внешний вид с ощущением сказочного европейского домика. В нем есть то, что идеально подходит для семьи, ищущей уюта и тепла даже в центре города – планировка, позволяющая ощущать себя в новом доме владельцами аристократичного особняка.

​Потрясающее средиземноморье

Визуализация экстерьера виллы Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Дома в средиземноморском стиле Камень Белый
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Визуализация экстерьера виллы

Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Разве есть на свете море, более популярное, чем Средиземное? О нем говорят, снимают фильмы, пишут сценарии и ставят пьесы. В нем есть очарование как жаркого тропического мира, так и европейской изысканности и буржуазности. Поэтому оно так часто является отражением нашей мечты о шикарной жизни на берегу, в окружении пальм и роскошных цветов.

​Вилла высшего класса

Дом на Кипре 1500м2, Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Дома в средиземноморском стиле
Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко

Дом на Кипре 1500м2

Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко
Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко
Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко

Эта невероятная вилла оформлена в испанском колониальном стиле. Таких изысканных бриллиантов много на территории современных штатов Калифорния, Аризона и других. В ней удивительным образом сочетаются бурная динамика колонизации, основательность католической традиции и голливудский размах!

​Вдохновляющее поднебесье

VILAMOURA . INTERDESIGN, Interdesign Interiores Interdesign Interiores Бассейн
Interdesign Interiores

Interdesign Interiores
Interdesign Interiores
Interdesign Interiores

Эта удивительная португальская вилла – предел мечты многих из нас, кто стремится к жизни в теплом климате, недалеко от моря и с собственным бассейном в тропическом саду. Основные классические элементы в дизайне экстерьера – колонны, декоративные наличники для окон, распашные двери с расстекловкой и выходом на террасы, а также красивые декоративные карнизы, двойным форматом реализованные в верхней части фасада.

​Вилла в стиле ар-нуво

Фасад здания и крыльцо дома Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Дома в классическом стиле Гранит Красный
Бюро9 – Екатерина Ялалтынова

Фасад здания и крыльцо дома

Бюро9 - Екатерина Ялалтынова
Бюро9 – Екатерина Ялалтынова
Бюро9 - Екатерина Ялалтынова

Плавные линии, элементы декора с обликом нежно льющейся сгущенки, элегантный силуэт и особенно шикарная и эффектная отделка – все это характерные признаки стиля ар-нуво в архитектуре и дизайне интерьера. Внутри дома в таком стиле мы обнаружим слегка готичный кабинет с отделкой деревом, витражи на окнах, мебель из ценных пород дерева, лестницу с перилами с растительным узором, которая поразит ваше воображение, и древесину теплых, медовых оттенков.

Данный стиль зародился во Франции в начале 20-ого века. Параллельная система названий определяет данный стиль как «модерн», а современный стиль с прямыми линиями и простыми формами – как «модернизм».

​Тосканская вилла

Коттеджи, Студия Ксении Седой Студия Ксении Седой Дома в классическом стиле
Студия Ксении Седой

Коттеджи

Студия Ксении Седой
Студия Ксении Седой
Студия Ксении Седой

Регион Тоскана в Италии славится на весь мир исторической насыщенностью и удивительными архитектурными достопримечательностями. Тоскана – родина многих направлений итальянских школ живописи и архитектуры, а целых шесть городов из региона вошли в список ЮНЕСКО. Здесь каждое здание, каждая улочка, показывает, что вы находитесь именно в удивительной стране Италии.

Тосканские виллы обычно имеют отделку камнем или штукатурку охристых оттенков. Но главное – они вытянуты фасадами вверх, имеют узкие и высокие окна, часто – арочные проходы и балюстрады, доставшиеся стилю от арабской культуры, и арочные своды для окон.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Роскошь в чистом виде

Русская усадьба, СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ Дома в классическом стиле
СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ

Русская усадьба

СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ
СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ
СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ

А это – потрясающая вилла с шикарными балюстрадами на террасе и балконе, нежной отделкой цвета желтого сорбета, декоративным рустом и окнами с изысканной классической расстекловкой. На такой вилле ощущаешь себя, как на французской Ривьере – счастливым, сильным и невероятно наполненным жизнью!

​Американская классика

Дом в Пестово, Вадим Бычков Вадим Бычков Дома в классическом стиле
Вадим Бычков

Дом в Пестово

Вадим Бычков
Вадим Бычков
Вадим Бычков

На всей территории США вы найдете несколько десятков стилей частной архитектуры. Часто в них смешиваются английские и французские, испанские и французские, голландские и английские и даже французские и гаитянские традиции.

Среди популярных классических стилей в США мы можем выделить георгианский, викторианскую линейку, стиль греческого возрождения и другие.

​Ар-нуво в формате коттеджа на одну семью

Коттеджи, Студия Ксении Седой Студия Ксении Седой Дома в классическом стиле
Студия Ксении Седой

Коттеджи

Студия Ксении Седой
Студия Ксении Седой
Студия Ксении Седой

Даже небольшой коттедж может быть оформлен в столь изысканном стиле, как ар-нуво. Специалисты homify имеют огромный опыт в проектировании небольших домов, которые смотрятся не менее роскошно, чем особняки.

Готическая динамика

Коттеджи, Студия Ксении Седой Студия Ксении Седой Дома в классическом стиле Кирпичи Красный
Студия Ксении Седой

Коттеджи

Студия Ксении Седой
Студия Ксении Седой
Студия Ксении Седой

Дом, похожий на средневековый замок тоже может быть вашей мечтой! Если вам хочется ходить по просторным залам с темно-ореховым паркетом, прогуливаться по библиотеке с двухуровневыми стеллажами и иметь отдельную каминную комнату, подумайте над таким вариантом!

Георгианский шик

KSR Architects | Two Houses | Rear facade homify Дома в классическом стиле
homify

KSR Architects | Two Houses | Rear facade

homify
homify
homify

Этот шикарный особняк в Великобритании – гордость не только семьи владельцев, но и всей улицы. Построенный до 1900 года он смотрится величественно даже сейчас.

​Компактная классика

Дом в Дагомысе, Креазон Креазон Дома в классическом стиле
Креазон

Дом в Дагомысе

Креазон
Креазон
Креазон

Этот стильный дом в Сочи является прекраснейшим примером реализации классического экстерьера в современном коттедже. Современные планировки и остекление здесь являются основой, тогда как изысканная отделка и роскошные интерьеры с шиком дополняют ее.

Стиль, проверенный временем

Экстерьер дома LUXER DESIGN Дома в классическом стиле
LUXER DESIGN

Экстерьер дома

LUXER DESIGN
LUXER DESIGN
LUXER DESIGN

Этот красивый коттедж построен на нестандартном участке и имеет сад, который подчеркивает его аристократичность. Полукруглые эркеры, башенка над ними и арочные окна придают проекту особенное очарование.

​Викторианский таунхаус

​House in Notting Hill by Recent Spaces Recent Spaces Дома в классическом стиле Камень Белый exterior,facade,house,corner,period,lime tree,lime,classic
Recent Spaces

​House in Notting Hill by Recent Spaces

Recent Spaces
Recent Spaces
Recent Spaces

В Великобритании и США викторианский стиль, а также его разновидности могут по праву считаться самым ярким архитектурным наследием этого тысячелетия. В нем есть современная компактность, четкие формы, витиеватый декор с присущей ему характерной изысканностью, а также ощущение аристократичной Европы, которое перешло даже через океан.

Далее на homify:

— Дизайн кухни: инновации и тренды 2016;

— Шикарные классические кухни.

Стильный дом за 24 млн. рублей
А какой дом вам понравился больше всего?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо