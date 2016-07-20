​TOП-10 трендов в дизайне современного дома этого лета

Если раньше мы хотели видеть дом уютным гнездышком с традиционным интерьером, то теперь нам хочется, чтобы даже однушка или домик в деревне был похож на голливудскую виллу. Наши приоритеты изменились, а с ним и цвета в отделке, и популярные стили. Теперь все, что основано на белой цветовой гамме в фаворе – коастал, минимализма и модерн, гламурный шик и бразильяно являются настоящими образцами для подражания.
Выбеленное дерево, китайские вазы, декоративные подносы, орнамент шеврон, плетеные корзины и белая мягкая мебель – все в этой гостиной напоминает нам о самых топовых трендах в декоре этого лета!
Кроме того, смена приоритетов коснулась и плана расстановки мебели. Если раньше гостиная была больше похожа на домашний кинотеатр – темная, сконцентрированная вокруг TV, с обширной зоной для компьютера, то теперь диван обращен в сторону прекрасных видов из окон, а кресла помогают создать атмосферный уголок для наслаждения жизнью. TV спрятан за дверьми-слайдерами, в модульной мебели или вообще отсутствует, а письменные столы почти исчезли из нашей жизни, заменив себя подставками для ноутбука и приставными консольными столиками.
Изменяя свой образ жизни, мы находим более удобными террасы и патио, практически обязательными отдельные гардеробные и прачечные, даже если их площадь не превышает 3 кв. метров! Образ жизни меняется в сторону практичного и компактного, позволяя выйти на свет таким чудесам, как вилла в стиле модерн площадью 88 кв. метров, однушка на четверых площадью 40 кв. метров и коттедж в 50 кв. метров с двумя спальнями.
Зеркальная, блестящая и пластмассовая прозрачная мебель – хиты этого сезона наравне с белой мебелью, золотыми и серебряными аксессуарами. Дом перестает поглощать солнечный свет и начинает его отражать – блестками, стразами, яркими лучами!
Эффекты зазеркалья проявляются и в формах объектов – они становятся идеально сконфигурированными и эффектными. Количество геометричных орнаментов в интерьерах повышается, и уже никто не может им помешать.
Мы уже говорили вам о том, что спальни перестают быть просто спальнями, а превращаются в мастер-сьюты с удивительно удобно встроенными розетками, выключателями, светильниками для чтения, изголовьями, как частью отделки и очень компактным исполнением.
То же самое происходит и с мебелью для TV, и с кухонными гарнитурами. Они, даже если на вид кажутся просто современными, в 100 раз более удобны и функциональны, чем 15 лет назад!
Новая веха в изготовлении качественного текстиля и брендовой атмосферной посуды –прямо перед вами. Любовь к хрусталю, как и к рисункам на блюдах возвращается в новом, утонченном и исключительно современном обличии.
Удивительно, но декоративные подносы способны преобразить любой уголок вашего дома, будто то столешница на кухне, на которой больше не будут скапливаться мелочи, или прикроватная тумбочка, где будет место для стакана воды и всегда свежих цветов.
Декоративные подносы, кажущиеся столь маленьким элементом, могут полностью изменить быт в прихожей, в ванной комнате, детской и в гостиной, в общем, в любой комнате дома!
В особняке, малогабаритке, в модульном доме или в вилле на острове – белый становится основой всего, что мы видим в интерьерах. Полностью вытесняя оттенки красного, коричневого, охристого, он открывает дорогу позитивным цветовым гаммам.
Вновь популярные зеленые оттенки стали такими благодаря именно белым интерьерам, ведь на традиционных желтых он казался лишним и даже слегка тускловатым. Входят в моду и многие голубые и синие оттенки, которыми раньше оформлялись лишь детские для мальчиков и еще реже – ванные комнаты.
Белые стены изменят наш мир очень быстро, сделают маленькие квартиры привлекательными, большие – роскошными и просторными, а коттеджи гораздо более современными.
Удивительно, но эстетика атмосферных коллекций – это будущее декора в общем и целом. Исполненные в стиле Pinterest, полные очарования и особенного воздушного позитива, они становятся настоящими декоративными экспозициями, хотя чаще всего представляют собой практичные предметы – салфетницы, подносы, вазы, ножи.
В отличие от боксов от IKEA (крупных плетеных и тканевых корзин), актуальных в прошлом, сейчас вошли в моду миниатюрные шкатулки. Зеркальные, будто стальные, минималистичные деревянные, золотые и разноцветные, а также мозаичные и керамические, они помогают украсить наш дом самым наилучшим образом.
Консольные столики, узкие библиотеки и комоды, маленькие полочки, мини-пуфики… Дизайн узких и длинных пространств переживает свое перерождение в удивительно привлекательном варианте благодаря современной, адаптированной именно под них мебели.
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