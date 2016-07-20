​TOП-10 трендов в дизайне современного дома этого лета

Выбеленное дерево, китайские вазы, декоративные подносы, орнамент шеврон, плетеные корзины и белая мягкая мебель – все в этой гостиной напоминает нам о самых топовых трендах в декоре этого лета!

Кроме того, смена приоритетов коснулась и плана расстановки мебели. Если раньше гостиная была больше похожа на домашний кинотеатр – темная, сконцентрированная вокруг TV, с обширной зоной для компьютера, то теперь диван обращен в сторону прекрасных видов из окон, а кресла помогают создать атмосферный уголок для наслаждения жизнью. TV спрятан за дверьми-слайдерами, в модульной мебели или вообще отсутствует, а письменные столы почти исчезли из нашей жизни, заменив себя подставками для ноутбука и приставными консольными столиками.